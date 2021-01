DS otevřelo v Česku nové zastoupení

Nové zastoupení značky zpříjemní a usnadní přístup zákazníků z tohoto regionu k modelům a službám DS. Společnost CARLING AUTO je zkušeným prodejcem a servisem automobilů značky Citroën a zároveň má významné aktivity v oblasti obchodu a servisování pneumatik. V prodeji nových vozů DS pracuje pod vedením DS STORE Praha.

„Společnost CARLING AUTO má historii, která sahá až do roku 1992, kdy začínala pod názvem CARLING s malým showroomem a dvěma vozy v centru Brna. Dnes patří mezi největší a nejúspěšnější prodejce nových i ojetých vozidel v ČR, a sídlí v nových moderních prostorech v Brně na Hviezdoslavově ulici v místě, které skýtá dostatek možností i pro případný další rozvoj firmy. Jsem rád, že nyní můžeme poskytnout našim stávajícím i novým zákazníkům i vozy značky DS, která navíc působí v pro nás novém prémiovém segmentu, a ke které máme jako distributor francouzských vozů samozřejmě velmi blízko. Těšíme se na tuto novou obchodní příležitost, která je pro nás přímo srdeční záležitostí.“, říká Milan Oplatek, majitel společnosti.

V Brně si tak zákazníci mohou nechat nejen opravit svůj vůz DS, objednat náhradní díly či příslušenství, ale mohou si kdykoliv vyzkoušet a zakoupit všechny nové modely DS 7 CROSSBACK, DS 3 CROSSBACK i nejnovější plug in hybridní či elektrické verze E-TENSE.

Samozřejmostí jsou všechny prémiové služby DS Only You: DS Assistance, aplikace My DS, DS club Privilege nebo DS Valet. Tj. služba pick up servisu v případě potřeby údržby nebo opravy vozu DS, kdy si pro vozidlo dojedeme, nabídneme náhradní vůz a opravený vůz zase přistavíme na místo určené klientem. Tuto službu DS Valet je možné využít také pro doručení nového vozu DS na adresu dle přání zákazníka.