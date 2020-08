Test: Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID, nad očekávaní povedené SUV

Začneme zvenčí , modernizace Vitaře vyloženě prospěla, obzvláště co se předku vozu týče. Dostala nové LED diodové světlomety , které nejen že vypadají velice dobře , ale navíc i velice dobře fungují , v noci si s těmito světlomety připadáte jako by byl bílý den. Celkově předek Vitary nyní vypadá o dost lépe a posouvá ji spíše do segmentu prémiových SUV. Zadní část vozu už ovšem tak perfektně nevypadá , resp. můj subjektivní pohled mi říká , že ta vystouplá obrovská zadní světla včetně robustního nárazníku s integrovaným couvacím reflektorem vrací Vitaru zpět do síně levnějších-kompaktnějších SUV. Ovšem rozhodně to není na škodu. Naše redakce dostala na testování vůz v perleťově bílé barvě a leč tato barva dnes již není tak ojedinělá, Vitaře vyloženě sedí a vypadá dobře.

Suzuki Vitara Mild Hibrid | foto: Martin Schneider

Pojďme se podívat dovnitř. Ihned po nasednutí do vozu Vás překvapí velice pohodlná měkká sedadla s dobrou oporou pro záda. I po dlouhém dni stráveném za volantem Vitary rozhodně není člověk zlámaný s bolavými zády. Interiér vozu může působit lehce jako ze staršího Japonce , ovšem nenechme se zmýlit , Suzuki použila jednotlivé interiérové prvky ze starších modelů, vše funguje naprosto skvěle a celkově kvalita zpracování je zde na vysoké úrovni. Palubní desce dominuje multifunkční kožený volant , který příjemně padne do ruky. Posez za tímto volantem je vyšší , ovšem velice pohodlný. Snad jen v 4.2 palce široký displej Infotaimentu by mohl mít hezčí grafické podání, ovšem ani toto není žádná tragédie. Naopak oceňuji velice přehledné analogové budíky rychloměru a otáčkoměru , což dnes je ve vozech vzácnost. Mezi těmito budíky se nachází velký, velice dobře čitelný dipslej palubního počítače , který mimo klasická zobrazení provozních údajů během jízdy, zobrazuje též hodnotu napětí baterie pro Mild Hybridní systém. Dále mě zaujal poměrně velký zavazadlový prostor, celých 375 litrů je ideálně přístupných a ve verzi 4x4 dostanete i dvojité dno.

Suzuki Vitara Mild Hibrid | foto: Martin Schneider

A teď se dostáváme k nejzajímavější části tohoto automobilu. To je jeho pohonná jednotka. Ta se skládá z čtyřválcové turbodmychadlem přeplňované benzínové jednačtyřky o výkonu 95kW v 5500 ot/min a 220 Nm přicházejících již v 1500 ot/min a manuální šestistupňové převodovky. To ale není vše. Motoru nepomáhá s kroutícím momentem pouze přeplňování turbodmychadlem , nýbrž 48V startér-generátor ISG, který zároveň zastává funkci elektromotoru pomáhající další silou 53 Nm . Tento elektromotor využívá napětí 48V při kterém vyvine výkon 10 kW a přes plochý řemen tak pomáhá spalovacímu motoru zefektivnit dynamické vlastnosti vozu. K napájení tohoto elektromotoru slouží 48V lithium-iontová baterie umístěná v dolní části kufru vozu. A za mě mohu říci , že se tento Mild Hybridní SHVS systém Suzuki opravdu povedl.

Suzuki Vitara Mild Hibrid | foto: Martin Schneider

Motor má díky tomuto elektrickému dopingu přebytek kroutícího momentu , který oceníte při předjíždění, kdy stačí tak málo, pouze sešlápnout plynový pedál na podlahu a užívat si mohutný zátah tohoto hybridního ústrojí. Řidič , který neví , že je tento vůz vybaven hybridní technologií nemá šanci při jízdě poznat , že spalovacímu motoru pomáhá elektromotor, ovšem pouze do doby , než se elektromotor změní v generátor a pomocí rekuperace vrací energii zpět do baterie. To je bohužel okamžik , kdy tato technologie začíná uživateli Vitary lehce vadit , jelikož při jízdě např. na spádu , kdy je zařazen rychlostní stupeň a není sešlápnutý plynový pedál , začne Vitara vyrábět elektrický proud pro baterie a značně zatíží tento generátor , který na toto zatížení reaguje větším odporem při točení a tudíž celý vůz začne místo plachtění docela razantně brzdit. Poté se jízda stává neplynulá , doslova automobil pocukává a Vás to nutí přidávat plyn. Ovšem toto je jedinná a né moc závažná chyba onoho hybridního pohonu. Celkově má Vitara výkonu dostatek a i ostřejší jízda na okresních silnicích jí dělá velice zábavnou. A pozor bavíme se tady o SUV s pohonem 4x4 s vyšším těžištěm , a i tak je to auto v zatáčkách naprosto úžasné ! Podvozek je jedním slovem prostě geniální.

Silná stránka Vitary spočívá právě v podvozku. Systém pohonu všech kol se nazývá 4×4 AllGrip a pracuje plně automaticky. Na výběr jsou čtyři jízdní režimy Auto, Sport, Snow nebo Lock, přepínatelné ovladačem u ruční brzdy na středovém tunelu. Všechny režimy jsou plně automatické a využívají pohonu 4x4 ve prospěch spotřeby, trakce resp. bezpečnosti. Celé to funguje brilantně. Vitaře nejvíc vyhovují české okresní silnice standardně nedokonalé. Ale podvozek Vitary je dokáže vyžehlit , zatáčky narovnat a posádku uhoupat k spánku. Na palubě je příjemné ticho , motor při běžné jízdě neotravuje a naopak příjemně zní. Za zmínku rozhodně stojí brzdy, pedál je krásně citlivý, nástup brzd ostrý, brzdný účinek je ideální.

Suzuki Vitara Mild Hibrid | foto: Martin Schneider

A co třeba spotřeba ? Při svižném přesouvání budete jezdit za 8 litrů Naturalu 95, při "kloboukové" jízdě (rozuměj opatrné) se lze bez problémů dostat na 5 litrů a v kombinaci 6,5 litru na ujetých 100km je zcela reálných a to dynamika vozu opravdu není slabý standard. Vitara s tímto pohonným ústrojím akceleruje z 0 na 100 km/h za 10.2 vteřiny a ručička rychloměru se zastaví na nelegálních 190 km/h. V těchto disciplínách je jasně vidět , že hybridní pohon opravdu funguje.

A co to všechno stojí ? Základní cena vozu je 469.900 Kč, za tyto peníze dostanete vůz s pohonem pouze předcích kol se stupněm výbavy COMFORT. Nejlepší "čtyřkolku" pořídíte od 555.900 Kč. Cena námi testovaného vozu ve výbavě ELEGANCE je 589.900 Kč. Řekl bych , že za málo peněz hodně muziky.

Suzuki Vitara je v této konfiguraci velice zdařilé vozidlo jak na výlety s rodinou , tak třeba na pracovní cesty za lovnou zvěří do lesa popř. na zasněžené kopce Krkonoš s lyžemi na střeše. Suzuki Vitara s mild hybridní technologii je povedené rodinné SUV za rozumnou cenu. Skvělé naladěnému podvozku zdárně sekunduje povedené hnací ústrojí. Kromě pár škobrtnutí jako laciněji a zastarale působící detaily v interiéru ji není téměř co vytknout a myslím si , že si své místo mezi zákazníky určitě najde.