Test: Peugeot 3008 ALLURE 1,2 PureTech 130 EAT8, stylové rodinné SUV

Exteriér

Přední část je téměř stejná jako u větší 5008. Zaujme velká maska chladiče s prohnutou mřížkou. Dále pak přední světlomety s Full LED technologií. Z bočního pohledu si všimnete vyšší linie nízkých oken a ozdobné chromové lišty. Dojem ze schopného SUV budí oplastování dveří a lemů blatníků. Také světlá výška řadí vůz spíše mezi SUV než crossovery. Dynamický vzhled dokresluje sešikmené zadní okno. Jak je u nových Peugeotů zvykem, zadní led svítilny se třemi svislými rudými linkami symbolizují lví drápy.

Jednou jsem parkoval vedle nové Škody Kamiq. Peugeot ve mně budil dojem robustního SUV, kdežto Škodovka mi přišla jako nová generace Fabie. Peugeot 3008 je po stránce designu jedním z nejzajímavějších vozů ve své třídě.

Peugeot 3008 | foto: Petr Boháč

Interiér

Jestli zvenčí připomíná 3008 větší 5008, pak uvnitř jsou oba vozy takřka totožné. Peugeot napříč svými modely sází na interiér i-Cockpit. Prim hraje zploštělý volant a nad ním se nacházející digitální prostorná deska. Je dobře čitelná a můžete si ji přizpůsobit podle sebe. Promítat může klasické budíky jako jsou tachometr a otáčkoměr nebo třeba navigaci.

Jak je pro crossover typické, pozice za volantem je vysoká, což usnadňuje nastupování a vystupování. Také je díky vyšší pozici dobrý přehled o dění v okolním provozu. V obou řadách sedadel je místa dostatek, já se svými 181 cm neměl s prostorem sebemenší problém. I figurant vysoký 188 cm a vážící téměř 115 kg neměl problém sednout si" sám za sebe". V 5008 bylo o poznání méně místa nad hlavou, za což mohlo panoramatické střešní okno. Zde tento prvek výbavy chyběl, díky čemuž bylo místa nad hlavou více než dostatečně.

Zavazadlový prostor o objemu 520 litrů patří ke špičce segmentu. Má dobrý tvar a v případě potřeby se dají snadno sklopit opěradla zadních sedadel a vznikne velkorysý prostor pro zavazadla s takřka rovnou podlahou.

Peugeot 3008 | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Základní motorizací pro 3008 je přeplňovaný řadový tříválec o obsahu 1199 ccm. I přes skromný obsah dosahuje výkonu 96 kW (130 koní) při 5500 ot./min. a točivý moment 230 N.m. již od 1750 ot./min. Výkon motoru putuje na přední kola skrze 8 stupňovou automatickou převodovku.

Jízda

Po usednutí do stylového, ve své třídě jednoho z nejlepších, interiérů , jsem se již jako tradičně nejprve pokusil spárovat bluetooth rádio s mým mobilním telefonem. Což se podařilo, ale jen na půl. Mohl jsem uskutečňovat hovory, ale i přes opakované nastavování přehrávání audia se mi tuto funkci nepodařilo nastavit. Nedalo mi to a zkusil jsem si půjčit mobilní telefon od své přítelkyně. Ten již fungoval bez problémů. Neumím si představit, že při stovkách hodin testování nového modelu, si inženýři od Peugeotu řekli, že bluetooth připojení funguje 50:50 a to je v pořádku.

Po vyjetí jsem si ihned uvědomil, že pod kapotou pracuje tříválcový motor. Jeho chod byl v určitých otáčkách hrubý. Také jsem občas postřehl zaváhání 8 automatické převodovky, nebyla si párkrát úplně jistá, jaký převodový stupeň zvolit. Ale to opravdu jen párkrát. Jinak spolupracovala s motorem výborně a vůz měl na svůj malý objem motoru celkem příjemnou odezvu na plyn. Pro závodníky to není, ale k běžnému každodennímu soužití bude většině lidí dynamika 3008 stačit.

Ostatně na závodění není naladěný ani podvozek. Je francouzsky pohodlný a houpavý. V zatáčkách vůz drží zvolenou stopu vcelku ochotně, až při razantnější jízdě se dostaví mírná nedotáčivost. Peugeot se cítí dobře ve městě, kde odolává nástrahám v podobě "kočičích hlav" i propadlých kanálů. Sedíte v něm výše nad vozovkou a to přináší dobrý přehled o dění v okolním prostoru.

Na dálnici nemá 3008 problém držet slušné tempo a dech jí nedochází ani v táhlých stoupáních. Díky velkému počtu převodových stupňů má i při dálniční rychlosti motor rozumné otáčky a nijak neobtěžuje svým hlukem posádku.

Peugeot 3008 | foto: Petr Boháč

Spotřeba

Peugeot 3008 s přeplňovaným benzínovým motorem je co se týče spotřeby velmi závislý na okolním provozu, na jízdním stylu se spotřeba nijak dramaticky nepromítá. Po Praze jsem s ním jezdil v závislosti na hustotě provozu v rozmezí od 6,6 až po 9,5 litru na 100 km. Kdežto v menším městě, jako je Hradec Králové, jsem se s Peugeotem zvládl pohybovat v průměru za 5,9 litru. Celkový městský průměr pak činil 8,7 litru na 100 km.

Na okresních silnicích si vůz vedl o něco lépe. Při klidné jízdě jsem jezdil v průměru za 5,8 litru. Když jsem se pokoušel o ofenzivnější jízdu, spotřeba nijak dramaticky nestoupla. Svižná jízda vysaje z nádrže 6,5 litru na 100 ujetých kilometrů. Po dálnici jsem při ustálené rychlosti 130 km/h jezdil v průměru za 6,7 litru.

Celková výsledná spotřeba během týdenního testu byla v průměru 7,2 litrů na 100 km.

Peugeot 3008 | foto: Petr Boháč



Cena

Peugeot 3008 s motorem 1,2 PureTech 130 s manuální převodovkou a výbavou ACTIVE začíná na částce 555 000 Kč, naopak nejvíce zaplatíte za model 3008 HYBRID4 e-EAT8 GT. Ten si u dealerů Peugeotu cení na 1 180 000 Kč. Testové provedení má blíže k prvně jmenovanému. Se základním motorem, 8 stupňovou automatickou převodovkou a druhým stupněm výbavy ALLURE stojí 645 000 Kč. Osobně bych preferoval velice povedený přeplňovaný čtyřválec 1,6 PureTech se 180 koňmi. Ale ten je k dispozici pouze v druhé nejvyšší výbavě a tudíž za něj zákazník zaplatí 750 000,-.



Závěr

Peugeot 3008 s motorem 1,2 PureTech mě vcelku mile překvapil. Interiér vozu poskytuje dostatek prostoru i komfortu při cestování. Má zatím neokoukaný design, který se mi líbí, nespletete si ho s žádným jiným vozem (snad krom Peugeotu 5008). Co se motoru týče, osobně bych 1,2 nebral. Motor byl občas slyšet a má v určitých otáčkách nepříjemně hrubý chod. Ale s automatickou převodovkou funguje celkem dobře a dynamika není úplně zlá.