DLOUHODOBÝ TEST: Citroen C5 X Plug-in Hybrid – život ve městě a elektrický provoz

První díl dlouhodobého testu

Parkování

Velikou výhodou všech elektrických aut a plug-in hybridů je, že mohou parkovat na zónách placeného stání zdarma. Díky tomu se jedná o velice všestranné auto, se kterým můžete bez obav vyrazit kamkoliv. Bohužel to má jeden háček a to ten, že vozů s „EL“ značkami stále přibývá a tak se rozhodlo, že to letos skončí.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vyzdvihnout je nutné také 360° kameru, díky které vidíte vůz při parkování z ptačí perspektivy. Riziko odřených disků se tímto značně minimalizuje. Poslední výhodou při městské jízdě je mimořádně komfortní podvozek s hydraulickými dorazy, který většinu běžných nerovností filtruje skvěle, takže si při řízení dokonce odpočinete. Rozhodí ho až opravdu veliké výmoly.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dojezd na baterii a nabíjení

C5 X jsme testovali už v zimě, kdy jsme na jedno nabití ujela 35 – 40 kilometrů. V létě je to podstatně lepší, při opravdu klidném tempu jsme se po městě dostali až na 50 km, což je vzhledem k deklarovaným 55 km dle výrobce krásná hodnota. Je znát, že je zde poměrně výkonný elektromotor, takže zvládá i výrazněji akcelerovat. Brzdou provozu jsme tedy rozhodně ve městě nebyli.

Kapacita baterie činí 13,2 kWh a zvládá nabíjet výkonem až 7,4 kW, což je velice dobré, srovnáme-li to například s „trojkovým“ plug-in hybridním Superbem, který nabíjí výkonem pouhých 3,6 kW. Vybitou baterii tak C5 X zvládne nabít za cca 1,5 hodiny. Z běžné domácí zásuvky pak 4,5 hod.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dojezd celkem

Vůz jsme dostali s plnou nádrží (43 litrů) a s nabitou baterií. Schválně jsme poté už vůz nedobili, jedná se tedy o dojezd na jednu nádrž a jednu baterku. Jezdili jsme z 60% město, 10% dálnice a 30% okresky. Na první tankování jsme dojeli, když palubní počítač hlásil 530 ujetých kilometrů (spotřeba 5,8 litrů / 100 km, průměrná rychlost 47 km/h), ale do nádrže se vešlo jen 34 litrů. V nádrži tedy zbylo ještě 9 litrů, na které by C5 X mělo ještě najet 150 km. Reálně se tedy dá říci, že na jednu nádrž a jedno nabití zvládne v tomto režimu ujet cca 680 km, což je vezmeme-li v potaz skromnou nádrž velice slušné.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V dalším díle se vydáme na dobrodružnou dovolenou, kde otestujeme fungování a spotřebu na dálnici, zkusíme v Citroenu také přespat a rovněž zjistíme, jak si poradí s lehčím terénem.