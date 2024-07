TEST Subaru Outback Geyser – unikátní kříženec kombíku, offroadu a prémiovky

Geyser

Co vše je součástí této limitky? Máme zde unikátní modrou barvu, která je jinak vyhrazena pouze pro vrcholné verze Wilderness, které jsou určené jen pro severoamerický trh. Právě podle této modré barvy s označením Geyser dostala dnes testovaná edice svůj název.

Mezi další specifika se řadí tmavě lakovaná maska, segmenty v nárazníku, zrcátka a další prvky. Z verze Field si „gejzír“ vypůjčil střešní lyžiny s vyšší nosností, než nabízí luxusněji pojatá verze Touring, od které si zase Geyser převzal kožené čalounění uvnitř, kterým Field nedisponuje. Jde tedy o takový mix, který kombinuje drsnější vzhled s unikátní barvou, co nejvíce praktičnosti a zároveň prémiové materiály uvnitř.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design navazuje na pátou generaci. Jedná se o takovou nadčasovou klasiku, která nenabízí veliké výstřednosti, což je ale dobře. Perfektně koresponduje s celkovou filozofií vozu, který si na nic nehraje. Vůz na fotkách nepůsobí, že by byl nějak vysoký, ale naživo je to jiné. Světlá výška činí 213 mm, což je mimochodem o 19 mm více, než má třeba Kodiaq. Celková výška má pak jen o 6 mm méně, než Kodiaq. Nechybí ani výrazné oplastování karoserie, které naznačuje, že se jedná o parťáka určeného i mimo silnice.

Rozměry: 4870/1875/1675/2745 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1739 kg

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Po prvním usednutí do vozu jsem byl v šoku. Jsem obklopen příjemnou kůží, se kterou se zde nešetřilo. Je kombinovaná s měkčenými plasty a celkově je tak zpracování interiéru vynikající. Sedadla nabízí elektrické nastavování s pamětí, jsou vyhřívaná, mají výsuvný sedák a sedí se v nich opravdu skvěle. Zde nemám jedinou výhradu.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dalším překvapením bylo snadné ovládání vozu. Na první pohled jsem nebyl z velikého displeje nadšený. Jenže on má po stranách pár nejdůležitějších tlačítek pro regulaci teploty či hlasitosti a to se mi líbí. Zároveň je rozdělen do tří částí. Nahoře se vždy nachází údaje o voze (teplota oleje, jízdní režim apod.), uprostřed je hlavní část – rádio, navigace, nastavení apod. a dole je klimatizace. Je to skvěle navržené a od prvního dne jsem byl s manipulací spokojený.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Třešničkou na dortu je pak kamera v pravém zrcátku, která vám ukáže vzdálenost kola třeba od pařezu. Kamera je i vpředu a vzadu. Pochvalu rovněž zaslouží výborné ozvučení Harman/Kardon.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je vzhledem k velikosti vozu solidní. Jak na šířku, tak na délku, v obou řadách. Zadní cestující rovněž potěší dvojice USB-C či vyhřívaná sedadla. Odkládací prostory také nechybí, ale ocenil bych větší dveřní kapsu, kam by se lépe vešla veliká PET lahev. Kufr pojme 561 litrů, při sklopených sedadlech 1750 l.

Jízda

První kilometry se příliš neliší od ostatních vozů. Outback je tichý, pohodlný, zatáčí, zrychluje, brzdí a zkrátka působí obyčejně. Jenže jakmile přijdou první zpomalovací prahy, přijde šok, 30 km/h rychlost a vůz se jen elegantně zhoupne a dokonale vše odfiltruje. Později přichází na řadu několik kanálů a děr, které opět odtlumí na jedničku. Nakonec jsem to nevydržel a další zpomalovací ostré prahy jsem projel padesátkou. Výsledek? Podobný, jako v Octavii, která je ale přejíždí krokem, neuvěřitelné. Bydlím za Prahou, takže mi to nedá, cestou domů sjíždím ze silnice na polní cestu a tlačím plyn k podlaze. Čím jedu rychleji, tím je to lepší. Kouknu na rychlost a tam 70, ale pocit mám jako bych jel 30.

Nechápu, jak to v Subaru udělali, ale vyrobili jeden z nejlepších podvozků, který bych se nebál, co se komfortu na takové cestě týče, srovnat s Land Roverem Defender.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Stálý pohon všech kol je povedený, ale jakmile vůz lehce zkřížíte, tak zasáhne protiprokluz a vy najednou stojíte. Je tedy nutné vypnout tohoto „asistenta“ a vůz po chvilce vyráží vpřed. Na žádné veliké „offroadování“ to sice díky delším převisům není, ale postavte vedle Outbacku většinu SUV a budou totálně zahanbeny.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

A co Outback na dálnici či okresce? Zatáčí kupodivu lépe, než spousta obyčejných kombíků. Při svižnějším průjezdu zatáčkou se i přes veliké zlepšení oproti minulým generacím nakloní, ale zatáčí opravdu velice ochotně. Nedotáčivost se objeví až moment, kdy jedete tak, jak s Outbackem málokdo pojede, takže bez výhrad. Jízda na dálnici je stabilní, ale nad nějakých 120 km/h už je zde znát aerodynamický hluk a potřebujete-li výrazněji akcelerovat, tak se motoru příliš nechce. Zároveň se přidá otravný monotónní zvuk připomínající vysavač, který má za následek převodovka CVT. Není to zkrátka auto na veliké spěchání.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pohonná jednotka prošla velikou změnou. Základem je 2,5 litrový čtyřválcový boxer s atmosférickým plněním. Ten spolupracuje s bezestupňovou převodovkou CVT Lineartronic a sílu posílá na všechna kola. Aby byly splněny emisní limity, je zde i filtr pevných částic, ale díky důkladnému přepracování motoru se podařilo zvýšit točivý moment z 235 na 252 Nm. Motor je rovněž vybavený novým systémem řízení teploty, který urychluje jeho zahřívání. Díky tomu se snížila spotřeba paliva v zimě a zlepšilo se vytápění interiéru. Dynamika, jak už bylo výše zmíněno, není nijak zvlášť oslnivá. Jde zkrátka o auto, které není stavěné na vyklízení levého pruhu či neustálé předjíždění na okreskách. Tomu odpovídá i zrychlení na stovku za 10,2 vteřin a maximální rychlost 193 km/h.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na druhou stranu je to výrazně lepší a vlastně dostatečné, srovnám-li to s nedávno testovaným Foresterem. Co se týče spotřeby paliva, tak jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 7 – 9 litrů

Kombinovaná: 7,5 l

Dálnice: 8 l

Okresky: 6 – 7 l

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Outback můžete mít aktuálně v pěti výbavových stupních – Active (1 110 000 Kč), Comfort (1 180 000 Kč), Field (1 210 000 Kč), Touring ( 1 270 000 Kč) a do vyprodání 44 kusů i dnes testovaný Geyser (1 270 000 Kč).

Co se motoru týče, tak je zde jen jedna možnost a sice 2,5 litrový atmosférický boxer o výkonu 124 kW, který je kombinován s bezestupňovou převodovkou CVT. Pohon všech kol je zde samozřejmostí. Outback Touring jsme testovali před více, než rokem a dobrá zpráva je, že se ceny od té doby nezměnily.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Outback je poctivý parťák do nepohody, který se nebojí hrubého zacházení mimo silnici, dokáže uhánět v naprostém komfortu po polní cestě neuvěřitelnou rychlostí, ale zároveň hýčká posádku velice kvalitními materiály, které mnohdy strčí do kapsy i dražší německé prémiovky. Jediným výraznějším minusem je vyšší spotřeba, slabší dynamika a hlučnost ve vyšších rychlostech či při výraznější akceleraci. Naopak je nutné vyzdvihnout snadné ovládání, kvalitní a prostorný interiér, famózní podvozek a přívětivou cenovku. Tato limitovaná edice je navíc zajímavá tím, že jich budete potkávat opravdu málo a přitom stojí stejně, jako vrcholná výbava Touring. Subaru Outback Geyser si odváží 9/10 bodů.

Subaru Outback | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Geniální podvozek

Praktičnost - prostornost

Schopnosti v terénu

Luxusní interiér

Ozvučení Harman/Kardon

Férová cenovka

Infotainment

Snadné ovládání

Minusy

Monotónní hučení při akceleraci – CVT

Vyšší spotřeba

Slabší dynamika