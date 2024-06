TEST: Škoda Kamiq 1,0 TSI DSG Monte Carlo – definice ideálního stylového crossoveru?

Úvod a ceny

Modernizace nepřinesla žádnou velkou revoluci, jde spíš o několik detailů, které odstranily drobné neduhy. Já osobně nejvíce ocenil lehce pozměněný panel klimatizace, kde nyní přibylo tlačítko na ovládání intenzity ventilátoru, což se před faceliftem ovládalo v dotykovém infotainmentu.

Lehce přepracovaná je přední maska, světlomety a nárazník. Uvnitř je standardem virtuální kokpit a na přání lze také mít bezdrátové nabíjení telefonu s pogumovanou podložkou a chlazením. Další novinkou je možnost LED Matrix světel, které zde máme. Změna se rovněž odehrála v názvosloví. Dříve zde byly výbavy Ambition a Style, ty jsou teď nahrazeny základním stupněm Selection a lepším Top Selection. Vrcholem je naše Monte Carlo.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motorizace jsou zde tři – základní litrový tříválec 1,0 TSI 70 kW s pětikvaltem, poté námi testovaná silnější verze stejného motoru o výkonu 85 kW s příplatkovou automatickou převodovkou DSG a poté vrcholný čtyřválec 1,5 TSI 110 kW. Co se týče cen, tak základ přijde na 480 tisíc. My zde máme nejvyšší výbavu se středním motorem, což vychází bez příplatků na 620 tisíc. Testovaný kus měl ovšem ještě pár věcí navíc – metalízu, 18 palcové disky, navigaci, větší virtuální kokpit, adaptivní tempomat, automatické parkování, elektrické víko zavazadelníku, vyhřívané čelní sklo, parkovací kameru a mnoho dalšího , takže se cena vyhoupla až na 768 tis.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Přední část působí poměrně exoticky, což mají za následek dvojité světlomety, přičemž ty hlavní jsou dole a vrchní část je denní svícení. Jedná se o LED Matrix světla, která velice dobře svítí. Kombinace červené metalízy s černou maskou, zrcátky, koly, střechou a dalšími doplňky vypadá opravdu skvěle. Zadní část je o něco usedlejší, nicméně i ta se povedla a celkově se takto naspecifikovaný Kamiq řadí k nejlépe vypadajícím crossoverům.

Rozměry: 4241/1793/1562/2639 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1254 kg

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je potřeba vyzdvihnout opravdu povedená sedadla, která mají výrazné boční vedení a cestuje se v nich velmi dobře. Problém by mohli mít mohutnější jedinci, ale já se svými 80 kg sem zapadnu úplně skvěle. Pozici za volantem také není co vytknout – sedí se hezky nízko, volant je stavitelný ve velikém rozsahu a nechybí ani polohovatelná loketní opěrka.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání je díky modernizaci o chlup lepší a to především díky rozšíření panelu klimatizace o možnost ovládat ventilátor tlačítkem. Celkově je infotainment povedený, nabízí logické uspořádání a neurazí ani rychlostí odezvy či rozlišením zpětné kamery.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost v kabině je proti ostatním crossoverům nadprůměrná a bez problému se sem vejdou čtyři vzrostlí dospělí. Nouze není ani o odkládací prostory, kterých je vpředu dost, vzadu už méně.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zpracování interiéru je velice slušné, byť jsou místy i lacině působící tvrdší plasty. Zavazadlový prostor má dvojité dno a celkově pojme 400 litrů nákladu.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Abych byl upřímný, tak jsem se trochu bál těch příplatkových 18 palcových disků, ale jízdní komfort příjemně překvapil. Běžné výmoly zvládá obstojně, byť doprovázené lehkým bouchnutím. Rozhodí ho jen ostřejší příčné nerovnosti či velké díry, kdy umí trochu odskakovat a dává o povrchu pod vámi vědět o něco více. Celkově je to však velice dobrý kompromis mezi slušným pohodlím a jistotou v zatáčkách, která zde je. Díky nízké hmotnosti je Kamiq překvapivě obratným parťákem i v zakroucených pasážích, kde mu sice chybí nějaké ty koně, ale dá se s ním užít i svižnější tempo. Slušné je i odhlučnění při dálniční rychlosti. Co mě však lehce zklamalo, tak bylo přeposilované řízení. To se ovšem dá vylepšit individuálním jízdním režimem, kde si můžete navolit sportovní řízení, ale zachovat normální pohon, aby se motor zbytečně nevytáčel a nezvyšovala se tak spotřeba, jako v předdefinovaném sportovním režimu.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Jedná se o benzínový tříválec 1,0 TSI generace evo2, který je kombinovaný se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Co se výkonu týče, tak zde máme 85 kW a 200 Nm kroutícího momentu, což se na tak lehké auto, jehož revírem bude spíše město, jeví jako dostatečné.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Já osobně bych ovšem stejně pár desítek tisíc připlatil a sáhl po kultivovanějším čtyřválci 1,5 TSI, jehož 110 kW už z Kamiqa udělají nadprůměrně svižnou záležitost, od které takovou dynamiku málokdo čeká. Akcelerace z místa na 100 km/h zabere u tříválce 10,2 vteřin a maximální rychlost dosáhne k hranici 195 km/h. Největším překvapením byla ale spotřeba, která je opravdu nízká. Při klidné jízdě se na palubním počítači ukáží tyto hodnoty:

Město: 5,3 – 6,3 litrů

Kombinovaná: 6 l

Dálničních 130 km/h: 6,4 l

Okresky: 5 – 5,5 l

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Kamiq je právem velice oblíbeným crossoverem, jedná se o skvělé auto pro jednu či dvě osoby, které jezdí spíše kratší trasy a nebo třeba jako druhé auto do rodiny. Nedá se mu upřít to, že obzvláště v této konfiguraci skvěle vypadá, ale on i velmi hezky jezdí. Díky nízké hmotnosti obstojně zatáčí, ale zároveň si ponechává solidní dávku komfortu na rozbitých cestách a to i na příplatkových 18 palcových kolech. Jediným větším zádrhelem je cenovka, která v našem případě výrazně přesáhla 700 tisíc, což je za menší auto s tříválcem dost a to i navzdory velice bohaté výbavě, kterou mnohdy konkurenti vůbec nenabízí. Cenu obhajují i skvělá sedadla, snadné ovládání a poměrně kvalitně zpracovaný interiér, nicméně já osobně bych si za tuto cenovku představoval silnější čtyřválec namísto našeho tříválce. Tento konkrétní kousek si odváží 7/10 bodů, nicméně pokud by měl místo mnoha příplatků větší motor, dal bych klidně o bod více.

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Líbivý design

Bohatá výbava

Skvělá sedadla

Jednoduché ovládání

Nízká hmotnost

Prostornost

Jízdní vlastnosti

Nízká spotřeba

Škoda Kamiq Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Cenovka

Proti Scale je dražší a méně praktický

Dynamika nenadchne

Přeposilované řízení