TEST Toyota Corolla TS GR Sport – nejlepší rodinný kombík na trhu?

Úvod a ceny

Aktuálně je v nabídce několik výbavových stupňů (Comfort, Style, GR Sport, Executive) a dvě motorizace (1,8 Hybrid a 2,0 Hybrid). U obou variant je k dispozici jen bezestupňová převodovka e-CVT a pohon předních kol. Náš testovaný kus je ve verzi GR Sport a pod kapotou má silnější dvoulitr, který má téměř 200 koní. Připlaceno zde máme za paket Dynamic, který obsahuje o palec větší 18 palcové disky, různé bezpečnostní asistenty, drobné optické vylepšení přední části a nechybí ani příplatkový head-up displej či navigace.

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejlevnější Corolla TS (2024) stojí 777 900 Kč (Comfort, 1,8 Hybrid). Příplatek za silnější motor činí 75 tisíc. Námi testovaný vůz (GR Sport, 2,0 Hybrid) stojí od 1 019 400 Kč a připočtu-li dva hlavní pakety (Dynamic, JBL), dostanu se na 1 069 400 Kč. Jedná se však o téměř maximálně vybavenou variantu.

Exteriér

Nemohu si pomoci, ale ve sportovně střiženém pojetí vypadá Corolla opravdu skvěle. Dvoubarevné provedení karoserie i větší 18 palcové disky dodávají vozu nezaměnitelný šmrnc, díky kterému se za vozem po zaparkování otáčím. Přední část je dost originální, díky čemuž si ji s jiným vozem těžko spletete. Líbí se mi jak tvar světel, které jsou propojené černým panelem, v jehož středu je logo.

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní části dominují zatmavené LED světlomety a velice zajímavým prvkem je zadní nárazník, kde je uprostřed naznačen prostor pro výfuk, který tam ale není, což vlastně vůbec nevadí.

Rozměry: 4650/1790/1435/2700 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1440 – 1535 kg

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je znát, že se jedná o auto z Asie, kde jsou menší a podle toho je vyrobeno. Nedá se říct, že by zde bylo málo místa, ale lehce stísněnější pocit zde mám, nicméně nevadí mi to. Pravděpodobně tím nejlepším jsou sedadla, která by sice mohla mít o chlup delší sedák, ale poskytují úžasné boční vedení i komfort. Sedí se příjemně nízko a k dokonalé pozici za volantem chybí snad jen volant, který by se mohl posouvat v delším rozsahu či polohovatelná loketní opěrka. Použité materiály neurazí, ale ani nenadchnou.

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je zde použitý nový infotainment, který už nepůsobí archaicky, jako ten předtím. Funguje rychle, má hezkou grafiku a samozřejmostí je i bezdrátové Car Play. Nechybí ani bezdrátová nabíječka na telefon. Je dobře, že je zde stále samostatný panel pro ovládání klimatizace a mnoho dalších tlačítek. Ovládání je snadné, ale pakliže nejste na asijské vozy zvyklí, bude to chtít trochu cviku. Škodovky jsou logicky pro většinu lidí intuitivnější.

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost jsem již naťuknul. Místa zde rozhodně není málo, ale ani moc. Vůz působí o chlup užším dojmem, než některé konkurenční kombíky a to samé platí i o prostoru na zadních sedadlech, kde se sice pohodlně vejdu (měřím 185 cm), ale veliké rezervy zde nezbývají. Černý strop oné vzdušnosti nepřidává a klaustrofobici se vzadu pravděpodobně nebudou cítit nejlépe. Zavazadlový prostor pojme solidních 581 litrů.

Jízda

Původně jsem se jízdního komfortu trochu bál, 18 palcové disky jsou sice krásné, ale víte jak to bývá... Bydlím na Praze-východ, kde je stav silnic tragický. O to milejší překvapení nastalo po prvních kilometrech, kdy se projevil vynikající adaptivní podvozek (standard pro GR Sport), který žehlí nerovnosti velice hezky a žádné odskakování, bouchání a podobné neduhy se nekonají. Jediným drobným minusem by mohlo být o chlup horší odhlučnění, což je zde ještě lehce podpořeno zimním obutím. Zároveň se nedá říci, že by byl podvozek vyměklý či houpavý. Je naladěn tak akorát a proti většině koncernovým vozům poskytuje lepší jistotu i tlumení nerovností.

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Corolla GR Sport? To by měla umět jet i svižněji, jak to tedy je? Své testovací kolečko jsem započal úspornou jízdou z Prahy za Mělník, což mimochodem zvládla Corolla se spotřebou 3,8 litru. Následuje Kokořínsko, kde je plno zatáček, ale i nerovných úseků, kde mají některé vozy tendence odskakovat a ztrácet jistotu. Po zaboření plynu do podlahového prostoru se ozve typické hučení bezestupňové převodovky a vůz začne akcelerovat ochotněji, než bych očekával. Dynamika je tedy slušná. Následuje klesání po rozbitém povrchu a několik vracáků. Dávkování brzd je fajn a nedotáčivost přichází do hry až opravdu pozdě a to zde máme zimní obutí, na letní sadě to bude ještě o kus lepší.

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Podvozek je hezky neutrální a jediné, co mě u jízdy na limitu trochu ruší je stabilizační systém, který zabraňuje utáhnout stopu lehkým vybočením zádi. Není to však žádné sportovní kombi, takže to neberu jako výtku. Líbí se mi i přesné řízení. Celkově se dá říct, že se jedná o nejlépe zatáčející nový kombík na běžné ježdění, který stojí kolem 1 milionu. Dokážu si představit, že by zde byl i výrazně silnější motor, což by i tak podvozek perfektně zvládal. Na hybridní kombík se sportovním „kukučem“ je to opravdu nad očekávání dobré!

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon se stará dvoulitrový benzinový atmosférický čtyřválec o výkonu 112 kW / 190 Nm. Ten je ještě podpořen elektromotorem, díky čemuž celkový systémový výkon činí 144 kW (196 koní) a to už není na poměrně lehké kombi málo. To dokazují i čísla – akcelerace z 0 na 100 km/h zabere jen 7,7 vteřin, maximální rychlost je omezena na 180. Reakce na plyn je příjemně hbitá, není to jako u elektromobilu, ale je to o poznání svižnější, než třeba u běžné Octavie s automatem DSG. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že se nejedná o vhodný vůz na německý „autobahn“. Tam se totiž projeví horší odhlučnění (okolo 180 km/h), což jízdní komfort dost pokazí. V této disciplíně bude výše zmíněná Octavia lepším parťákem. Jednou z nejsilnějších stránek Corolly hybrid je ovšem spotřeba, která se při troše snahy dá držet na těchto hodnotách:

Město: 4 – 5 l

Kombinovaná: 4,9 l

Dálničních 130 km/h: 6,3 l

Okresky: 3,8 – 4,2 l

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Toyota zde opět dokázala, že zkrátka umí vyrobit skvěle univerzální auto, které se zavděčí široké škále uživatelů. Corolla TS GR Sport je krásná, spolehlivá, pohodlná, nestojí majlant, úžasně zatáčí a dokonce nabízí i dobrou dynamiku s nízkou spotřebou, hezkou výbavu či vylepšený infotainment. Nějaké neduhy se najdou, ale jde opravdu jen o drobnosti, které jsou proti výše uvedeným kladům malicherné. Kdybyste mi řekli, ať si koupím úsporné rodinné kombi na denní ježdění za cca milion, se kterým bude spokojena celá rodina, měl bych jasno. Toyota Corolla TS GR Sport si vyjezdila 9/10 bodů.

Toyota Corolla TS GR Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Fantastický podvozek

Povedený design

Hezky zpracovaný interiér

Ovládání vozu

Infotaintment

Solidní dynamika

Nízka spotřeba

Skvělá sedadla

Přesné řízení

Minusy

Lehká stísněnost uvnitř

Odhlučnění by mohlo být lepší

Volant je polohovatelný v menším rozsahu