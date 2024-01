Škoda Octavia Style 2.0 TDI - vyplatí se dieselový motor proti benzinové 1,5 TSI ?

Exteriér

Design je nadčasový a stále nepůsobí okoukaně, což je poměrně překvapivé, vezmu-li v potaz počet Octavií, které brázdí naše silnice. Vpředu jsou LED Matrix světlomety, které svítí úžasně. Celá přední část má přísný pohled a vypadá velmi dobře. Z boku zaujme svažující se záď, která sice může vypadat neprakticky, ale místa vzadu je víc než dost. Disky z lehkých slitin Perseus vypadají moc hezky, jsou obuté na pneumatikách o rozměru 225/45/R18. Vzadu jsou štíhlé zalomené LED světla s animovanými blinkry.

Rozměry: 4689/1829/1469/2686 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1461 kg

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla poskytují dobrý komfort a průměrné boční vedení. Velice povedená je celková pozice za volantem. Volant je posuvný v nadprůměrném rozsahu a to stejné platí i o loketní opěrce. Ergonomie je slušná, nicméně předchozí Octavie se ovládala díky samostatnému panelu klimatizace pod dotykovou obrazovkou lépe. Použité materiály jsou spíše lacinější. Vadí mi tvrdý středový tunel, díky kterému máte po pár hodinách otlačené pravé koleno. I výplň dveří by zasloužila poněkud měkčí materiály.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hlavním kámen úrazu tkví ve snaze být moderní, minimalističtí a vše „vecpat“ do infotainmentu. Mluvím například o ovládání klimatizace, výhřevu sedadel apod. To zkrátka není správné řešení. Infotainment jinak reaguje slušně a dokonce nám za celý týden ani jednou nezamrznul, což se po uvedení na trh často stávalo. Pravděpodobně to již Škodovka vyladila. Dalším minusem je fakt, že pokud nejste příznivcem systému Stop-start či asistentu držení v jízdních pruzích, tak všechny tyto věci budete muset po každém startu muset znovu vypínat. Aby to nebylo tak jednoduché, tak se něco vypíná skrze volant a něco přes dotykovou obrazovku. Díky tomu mě Octavia každé ráno naštve.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru je dostatek jak vpředu, tak vzadu. Trochu jsem se obával, jestli nebude málo místa na hlavu vzadu, ale se svými 185 cm nemám problém a dokonce o kus vyšší kolega se dozadu hravě vešel.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odkládacích prostorů je ve voze také slušné množství. Zavazadelník pojme dostačujících 600 litrů.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je naladěn komfortním způsobem, ale trošku mu to kazí příplatkové 18 palcové disky. Při přejezdu příčných nerovností vůz celý trochu nadskočí a ozve se typické bouchnutí. To je sice pro použitou MQB platformu běžné, ale veliké disky a absence adaptivních tlumičů tomu nepomáhají. Aby toho nebylo málo, tak se vzadu budete muset smířit s jednoduchou nápravou, nikoliv tou víceprvkovou. To však 99% řidičů v běžném provozu nepozná, takže to až takový problém není.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Pokud budete tlačit na pilu, vůz se v zatáčce poměrně nakloní, ale zatáčí obstojně. Jen při tom chybí ten příjemný pocit jistoty, který nabízí silnější motorizace (přes 110 kW), které již vzadu „víceprvek“ nabízí. Řízení je přeposilované, ale poměrně přesné. Dost pomůže volič jízdních režimů.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou je již zmiňovaný diesel 2.0 TDI, který je spojen s automatickou přeovodovkou DSG a pohononem předních kol. Kultivovanost je velice dobrá, dynamika dostačující a spotřeba velice nízká. S vozem jsme absolvovali cestu do rakouských Alp, která se hravě dá zvládnout za 5 litrů, přičemž jsme nejeli vyloženě "na spotřebu". Po městě si vůz zřídka kdy vezme přes 6 litrů a na okresce se dá jet lehce přes 4 litry.

Škoda Octavia 4 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Základní Octavie ve verzi Active může být vaše za 620 tisíc a to buď s benzinovým motorem 1,5 TSI 110 kW nebo s naftovou 2.0 TDI 85 kW. Za automat připlatíte 50 tisíc. Náš kousek byl ve výbavě Style (2,0 TDI 110 kW DSG), kde cena startuje na 790 tisících Kč. Včetně příplatků (nezávislé topení, kola, Matrix světla, barva, akční pakety atd.) jsme se dostali na 988 tisíc Kč.

Závěr

Čtyřková Octavia je opravdu hezké auto, které se zavděčí širokému spektru zákazníků a to obzvláště v této naftové verzi, která má skvělou spotřebu. Jde o všestrannou volbu, která poskytuje dostatek vnitřního prostoru a fajn jízdní vlastnosti. Nepotěší lacinější materiály uvnitř, složitější ovládání a absence víceprvkové zadní nápravy. Pokud nejezdíte často dlouhé dálniční trasy, doporučil bych sáhnout po benzinové motorizaci 1,5 TSI, která je o 50 tisíc levnější, poskytne srovnatelnou dynamiku, je lehčí (o chlup lépe zatáčí) a v zimě dříve topí. Nevýhodou je cca o 1-2 litry vyšší spotřeba, kterou bych řešil pouze v případě, že bych měl vysoký roční nájezd. Škoda Octavia 2.0 TDI DSG Style si odváží 7/10 bodů.