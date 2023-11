TEST Hyundai Ioniq 6 – když aerodynamika a co nejvyšší dojezd hrají prim

Úvod a ceny

Šestka vychází z konceptu Prophecy, který byl představen dva roky před tím, než světlo světa v roce 2022 spatřil Ioniq 6. Stejně jako Ioniq 5 disponuje 800V bateriovým systémem pro ultrarychlé nabíjení. Ceny jsou téměř stejné. Zatímco pětka startuje na 1 169 990 Kč (Smart), šestka začíná o fous níže – 1 159 990 Kč (Smart). Za těch ušetřených 10 tisíc však dostanete o 5 kWh menší baterii a o 14 kW slabší motor. Podíváme-li se na opačný konec ceníku, spatříme částku 1 619 990 Kč za Ioniq 5 (Style Premium AMD 239 kW) a 1 649 990 Kč za Ioniq 6 (Style Premium AWD 239 kW).

Náš konkrétní vůz je v nejvyšší výbavě Style Premium, ale poháněná je zde pouze zadní náprava, díky čemuž má celkový výkon 168 kW a stojí 1 549 990 Kč, což je o rovných sto tisíc méně, než dáte za čtyřkolku.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Důraz, který byl kladen na aerodynamiku je zde znát snad úplně všude. Celkově se jedná o minimalistický a zakulacený design, který stejně jako pětka poutá dost pozornosti. Jedná se o kus auta, na délku měří téměř 4,9 metru, což je výrazně více, než má pětka. Je také dost nižší. V předních světlech jsou tradičně LED segmenty ve tvaru malých kostek, což se ve výrazně větší míře objevuje i v zadních světlech. Svažující se profil zádi je „nabourán“ funkčním křídlem, připomínající třeba Porsche 993 Turbo. Pod ním je ještě takový decentní „duck tail“ a propojené světlo, které rovněž to Porsche lehce připomíná.

Rozměry: 4855/1880/1495/2950 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1985 – 2061 kg

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to na první pohled stejné, jako v pětce. Je zde téměř stejná palubní deska, infotainment, volant, ovládání klimatizace apod. Jenže jsou tu i rozdíly. Nejvíce mě potěšila pozice za volantem, která je proti pětce výrazně lepší. Sedadla jsou velmi komfortní a hlavově opěrky již netlačí hlavu nepřirozeně dopředu. Díky tomu si ideální pozici nacházím téměř ihned a jsem spokojen, byť je zde proti pětce výrazně stísněnější prostor. Nechybí ani elektrické ovládání, vyhřívání/ventilování či paměť.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Obrazovky infotaintmentu s černým ráměčkem nyní působí celistvým dojmem a líbí se mi i jejich velikost. Co naopak nepotěší, je rychlost systému a fakt, že ani zde není možné bezdrátové Car Play. Na druhou stranu oceňuji vylepšení panelu pro ovládání klimatizace, kde se oproti pětce nachází tlačítko pro vyhřívání sedadel. Nemusíte tedy toto menu hledat složitě pomocí dotykového infotainmentu. Materiály neurazí, ale ani nenadchnou. Zpracování interiéru je jinak hezké.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Bohužel už je zde ten „prima hlídač“, který na vás pípá vždy, když překročíte povolenou rychlost, což je po městě děje při udržování rychlosti v rozmezí 45 - 55 km/h neustále, posíláme poděkování do Bruselu. Za přítomnost tohoto „zlepšováčku“ Hyundai nemůže, ale ocenil bych alespoň, aby byla možnost vypnutí jednodušší. Máte-li připojené Car Play, tak musíte cca 6-8 x kliknout, než tuto vychytávku vypnete. Málokdo si vzpomene udělat to před jízdou, takže každé ráno tímto úkonem ohrožuji za jízdy sebe i své okolí, ať žije EU a boj za bezpečný provoz! Tento systém bere data ze systému rozpoznávání dopravních značek, který je mnohdy čte špatně, díky čemuž pípá i v moment, kdy jedete dle předpisů. Co se naopak povedlo, je 360° kamerový systém.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Slabší stránkou je praktičnost, která je díky nízké karoserii a malému otvoru do zavazadelníku horší. Na místě řidiče mi nad hlavou díky střešnímu oknu zbývá tak 1-2 cm (měřím 185 cm). Vzadu je sice místa na kolena opravdu dost, ale hlava se mi sem už nevejde vůbec. Chybí mi také místo, kam si dát 1,5 l PET lahev. Přední kufr pojme 45 litrů, zadní pak 401 l.

Jízda

Začneme u jízdního komfortu, který je velice dobrý. Na palubě je ticho a podvozek žehlí velké nerovnosti velice dobře. Stejně jako Ioniq 5 jej rozhodí snad jen větší příčná nerovnost – ostřejší zpomalovací pruh či propadlý kanál. Celkově je jízdní projev podobný, avšak působí proti pětce o chlup tvrději. Rozhodně zde dobrou službu odvádí 18 palcové disky, větší bych už nedoporučoval. Nepotěší snad jen přeposilované řízení, které neposkytuje zpětnou vazbu a spíše podprůměrná svítivost předních světel ve tmě.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celkově je vůz hezky vyvážený a je znát, že je nižší a lehčí, než pětka. Přední kola zatáčí, zadní kola jej pohání vpřed, tak to má být. Výkon není takový, jako u verze s pohonem všech kol, díky čemuž se s vozem dá jet příjemně svižně i s vypnutou stabilizací na mokru a užít si i nějakou tu zábavu, byť se zde také špatně dávkuje „plyn“ a po skokovém ubrání vůz stále chvíli zrychluje. Celkový dojem z jízdy je tedy jasný. Ioniq 6 je v zatáčkách obratnější a jistější, než komfortnější a zavalitější Ioniq 5.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Má to nějaké ale? Má a opět jsou tři. Menší rejd, „podnožka“ pod levou nohou vrže (může být problém jen tohoto konkrétního kusu) a posledním problémem jsou zpětná zrcátka, respektive kamery. Do dneška mi uniká jejich smysl. Přecijen „rozlišení“ klasického zrcátka je o něco lepší, než displeje a nevyhovuje mi ani jejich poloha. Nezvykl jsem si ani po 2 týdnech jezdění. Další nevýhodou bude účet, který obdržíte v servisu potom, co vám „zrcátko“ ustřelí zběsilý dodávkář. Na druhou stranu se mi však líbí tři úrovně rekuperace a i-pedál (one-pedal driving).

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Tato varianta s pohonem zadních kol a větší baterii je poháněná elektromotorem, který je na zadní nápravě a dává 168 kW / 350 Nm. To je sice o dost méně, než má verze s pohonem všech kol, ale má zase lepší dojezd. Ten by měl činit 614 km, v ideálních podmínkách. Akcelerace je hezky lineární, žádné veliké cukání, což hezky koresnoduje s celkovou vyklidněnou povahou auta. V řeči čísel to znamená 7,4 sekund na 100 km/h. Maximální rychlost je omezena na 185 km/h. Velikou pochvalu si zaslouží spotřeba paliva, která je opravdu nízká. Dlouhodobě se dá držet okolo 16 kWh (teploty 5 – 15 °C). Po městě jsme zvládali jezdit i za 14. Pokud budete ráno trochu více spěchat, pojedete za 18. Na stejné trase (30 km přes Prahu) byl Ioniq 6 o cca 2 kWh úspornější, než Ioniq 5. Rozdíl bude ještě větší mimo město. Baterie má kapacitu 77 kWh. Reálný dojezd by s lehkou nohou tedy měl být někde kolem 450 km, což je slušné. Nabíjet umí výkonem až 350 kW, což je o 130 kW více, než zvládá pětka.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Ioniq 6 je působivý sedan na baterky, který není příliš praktický, ale zaujme slušným dojezdem, dobrým podvozkem a stabilitou v zatáčkách. Pohon zadní nápravy a menší 18 palcové disky mi tu dávají větší smysl, než výkonnější čtyřkolka a větší ráfky. Oproti Ioniqu 5 nepůsobí tak „cool“ dojmem, je delší, ale uvnitř výrazně menší. Má však dotaženější interiér, ale mouchy v podobě pomalého infotainmentu, který nezvládá bezdrátové Car Play mu rovněž neodpustím. Má také horší řízení a dynamiku, ale v zatáčkách působí lepším dojmem a potěší také vyšším nabíjecím výkonem. Za mě osobně je to plichta (srovnám-li stejné motorizace). Každý má něco do sebe a je skvělé, že si máte možnost vybrat ty vlastnosti, které vám jsou bližší. Hyundai Ioniq 6 Style Premium si odváží 8/10 bodů.

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Vynikající aerodynamika

Pohodlný podvozek

Odhlučnění

Jistota v zatáčkách

Umí být i zábavný

Ergonomie a ovládání

Pozice za volantem

Bohatá výbava

Ultra rychlé nabíjení

Proti konkurentům nadprůměrný dojezd

Hyundai Ioniq 6 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Prostnost

Přeposilované řízení

Zpětná zrcátka (kamery)

Neumí bezdrátové Car Play

Vrzající podnožka pod levou nohou

Po ubrání plynu ještě poměrně dlouho akceleruje.