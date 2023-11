TEST Hyundai Ioniq 5 AWD – vetřelec z jiné planety, který překvapí i pozlobí

Úvod a ceny

V nabídce jsou dvě verze, které se liší velikostí baterie. Ta první má 58 kWh (125 kW, pohon zadních kol) a ta druhá 77 kWh (168 kW + pohon zadních kol nebo 239 kW + pohon všech kol). Co se výbav týče, tak je zde Smart, Style a Style Premium. Asi už tušíte, že my testujeme tu nejlepší a nejsilnější verzi, která stojí bez příplatků 1 619 990 Kč. Náš kousek měl ještě připlacenou paket Technology za 70 tisíc a lak za 25 tis. Podíváme-li se na úplný základ – Smart + 58 kWh, tak se dostaneme na 1 169 990 Kč.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je poměrně kontroverzní, nicméně já osobně jsem z něj obzvláště naživo nadšený. Je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí a to je fajn. Zároveň mě překvapilo, jak je vůz veliký, z fotek působí výrazně menším dojmem. Vyzdvihnout je také potřeba krásný matný lak, celkovou nadčasovost, ale i onu hranatost a přítomnost různých prolisů. Dalším povedeným detailem jsou lemy blatníků, originální kola a také zadní světlomety tvořené jednotlivými body. Právě tento „kostičkový“ motiv je pro Ioniq 5 typický a objevuje se například i na dekorech v interiéru.

Rozměry: 4635/1890/1605/3000 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2120 – 2200 kg

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř panuje opět futurismus v podobě vzdušné kabiny, šišatého volantu bez loga a dvojice displejů, které by však mohly v šedém panelu vyplnit celý prostor, což by působilo lépe. Když už jsme u těch displejů, tak je nutné říci, že jsou dobře čitelné, rozložení jednotlivých položek je logické, ale ocenil bych lepší rychlost a hlavně bezdrátové Car Play. Připojovat telefon kabelem je v takto futuristicky působícím voze trapné.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ocenit však musím přítomnost klasických tlačítek (+ kolečko hlasitosti) a oddělený panel klimatizace, byť je dotykový. Škoda, že zde ještě v tomto panelu chybí tlačítko odkazující na vyhřívání/ventilování sedadel, které se bohužel ovládá v hlavní dotykové ploše.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sedadla jsou sice pohodlná, vyhřívaná/ventilovaná, elektricky ovládaná (s pamětí), ale výslednou pohodu úplně zabíjí hlavové opěrky, které mi při ideální vzpřímené poloze opěradla tlačí hlavu nepřirozeně dopředu, díky čemuž se po půl hodině začne hlásit o slovo moje krční páteř. Musím si tak opěradlo sklopit, díky čemuž špatně dosáhnu na volant. Pozice za volantem je pro mou postavu nejslabším článek v jinak velice příjemném interiéru.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pochvalu však zaslouží právě vzdušnost, prostornost a mnoho odkládacích prostorů. Nejvíce jsem si oblíbil místo pod loketní opěrkou, kam se krásně vměstná „menu box“, do kterého se dávají obědy s sebou. V každém jiném autě mi tato polystyrenová krabička lítá po podlaze. K dokonalosti chybí snad jen větší prostor pro 1,5 l PET lahev ve dveřích. Dostatek místa je i pro zadní pasažéry či v kufru, který sice není největší a má vysoké dno, ale mně osobně by stačil. Pojme 527 litrů zavazadel.

Jízda

Jak Ioniq 5 jezdí? Krásně. Užívám si to krásné ticho a pohodlný podvozek, který o sobě dává lehce vědět snad jen při přejezdu příčných nerovností či větších překážek v pomalejších rychlostech. V zatáčkách je hezky stabilní a dokáže být i poměrně svižný, ale jakmile začnete tlačit na pilu, projeví se vyšší hmotnost a celková těžkopádnost. Líbilo se mi i řízení, které není přeposilované a poskytuje dostatek citu.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Potěší také možnost vypnutí kontroly trakce a stabilizace, což může pomoci při vyprostění se z tenčí vrstvy sněhu, kdy se potřebujete dostat na asfalt. Na nějaké driftování a podobné radovánky to však není. Vůz sice jízdu dveřmi napřed umí, ale je to spíš boj o přežití. Jakmile se vůz rozpohybuje směrem do boku, přichází do hry veliká setrvačnost (hmotnost) a onen drift tak může skončit mnohem dál, než jste původně plánovali. Nepomáhá tomu ani fakt, že po ubrání plynu poměrně dlouho vůz ještě zrychluje.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Má to nějaké ale? Má a hned tři. O něco menší rejd, z kufru se ozývá při přejezdu nerovnosti nepříjemné skřípání/vrzání a posledním problémem jsou zpětná zrcátka, respektive kamery. Do dneška mi uniká jejich smysl. Přecijen „rozlišení“ klasického zrcátka je o něco lepší, než displeje a nevyhovuje mi ani jejich poloha. Nezvykl jsem si ani po týdnu jezdění a stále jsem koukal na kamery mimo auto a až poté hledal obrazovku uvnitř vozu. Další nevýhodou bude účet, který obdržíte v servisu potom, co vám „zrcátko“ ustřelí zběsilý dodávkář.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor(y)

Jsou zde dva elektromotory, které dohromady dávají systémový výkon 239 kW a kroutící moment činí 605 Nm. Jeden je v přední a druhý v zadní nápravě, jedná se tedy o čtyřkolku. Dynamika je vynikající, ale jen do cca 100 – 120 km/h, poté už zrychluje vlažněji. Akcelerace na stovku zabere jen 5,1 vteřin, což je příjemné a na světlech tak dokáže potrápit mnoho sportovněji zaměřených aut. Maximální rychlost je omezena na 185 km/h. Deklarovaný dojezd by měl činit v ideálních podmínkách 507 km. My jsme po dobití do plna ujeli 220 km a zbylo ještě 36 % baterie, přičemž se jednalo o městské popojíždění a jeden 100 km dlouhý výlet po okreskách. Spotřeba na palubním počítači činila 21,5 kWh (teploty kolem 5 – 12 °C). Na dálnici jsme se nepodívali vůbec a celý testovací týden byl zakončen se spotřebou 20 kWh, přičemž jsme většinu času jezdili běžným tempem. Kapacita baterie činí 77,4 kWh, takže by reálně neměl být problém ujet 350 km (při teplotách nad 5 °C). Maximální nabíjecí výkon činí 220 kW.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Jedná se o fascinující stroj, za kterým se lidé oprávněně otáčí. Vypadá jedinečně, futuristicky a nemohu si pomoct, ale je zatraceně „cool“. Potěší rovněž prostorným interiérem, kde mně ale vadí pozice za volantem, pomalejší infotaintment a absence bezdrátového Car Play. Podvozek je pohodlný, nabíjení rychlé, dynamika je výborná a celkově se s Ioniqem jezdí hezky, ale opět to má nějaká ta ale, která celkový dojem lehce kazí. Dokážu si však představit, že v rámci faceliftu se tyto neduhy zlepší a pak to bude elektroauto, které nebude mít konkurence příliš v lásce. Hyundai Ioniq AWD Style Premium si odváží 7,5/10 bodů.

Hyundai IONIQ 5 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

„Cool faktor“

Prostor uvnitř

Hezky zpracovaný interiér

Bohatá výbava

Dynamika

Pohodlný podvozek

Jízdní vlastnosti

Odhlučnění

Rychlé nabíjení

Minusy

Pozice za volantem

Zpětná zrcátka (kamery)

Neumí bezdrátové Car Play

Horší komfort a vrzání z kufru při přejezdu ostřejších nerovností

Po ubrání plynu ještě poměrně dlouho akceleruje