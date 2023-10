TEST Toyota GR86 - návyková záležitost za cenu běžné Octavie

Vše začalo v roce 2012 s modelem GT86 pro nějž se rozhodlo přes 200 tisíc zákazníků z celého světa. Oproti předchůdci se zvýšila torzní tuhost karoserie o 50 %, narostl výkon, zlepšila se dynamika, zmodernizoval se interiér a událo se toho ještě mnohem více.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jaké jsou rozdíly u GR86 a BRZ?

Stejně jako u první generace je zde spřízněný dvojník v podobě Subaru BRZ, který vypadá na první pohled téměř identicky. U BRZ je však pár vylepšení na podvozku, které sice málokdo v reálném životě pozná, ale jsou tu a to ve prospěch Subaru. Týká se především odlehčených těhlic a stabilizátorů na přední nápravě a efektivnějšímu uchycení zadních stabilizátorů přímo ke karoserii, zatímco GR86 je má upevněné k nápravnici. Jinak nastaven je i podvozek – BRZ má tužší přední a měkčí zadní pružiny, díky čemuž se méně naklání a má více přilnavosti na zadní nápravě. Výsledek? BRZ bude na okruhu o chlup rychlejší a GR86 bude jezdit bokem v nepatrně nižší rychlosti, což je sakra zábavné. Výhodou ve prospěch Subaru je rovněž fakt, že se jich vyrobilo o něco méně, takže si bude lépe držet cenu.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design nezapře svůj japonský původ. Celkově působí výrazně dospělejším dojmem, než předešlá generace, která působila lehce kostrbatě. Přední části dominují šikmé světla a veliká maska, do které je zasazena celá registrační značka, což je mimochodem největším rozdílem proti Subaru, které má značku umístěnou výš. Dalším drobným rozdílem je vnitřní uspořádání světel a nárazník. Zadní část působí rovněž dost sportovně - dvojice velikých koncovek výfuků, široké blatníky a celkově nízká výška s hezky rozkročeným postojem.

Rozměry: 4265/1775/1310/2575 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1275 - 1314 kg

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř byl kladen důraz především na funkčnost a snadné ovládání. Sedí se tedy hezky nízko a vyzdvihnout je nutné i vynikající sedadla, která nabízí skvělé boční vedení a to jak v oblasti boků, tak ramen i stehen. Komfort je průměrný – 4 hodiny cesty jsou ještě celkem pohodlné, ale více už pravděpodobně pocítíte.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz





Ovládání je velice snadné a intuitivní. Je zde převaha klasických tlačítek a koleček. Interiér sice působí lehce archaicky, ale hlavní je, že je to funkční a není problém změnit teplotu či hlasitost poslepu. Oproti předchozí generaci také potěší výrazně lepší materiály, které jsou kvalitnější, než bych v takovém typu vozu vyžadoval.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Prostornost je logicky slabší, ale koho to zajímá. Velikou PET lahev do dveří dáte, zadní sedadla se dají sklopit, díky čemuž by se do vozu měla vejít další sada kol a to je řekl bych více, než dostatečné. Na celém interiéru mi tak vadí asi jen dvě věci – infotainment nemá bezdrátové Car Play a mimo loketní opěrku zde není prostor pro uložení telefonu. Kufr pojme 237 litrů.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Denní dojíždění do práce po městě je překvapivě v pohodě. Podvozek není přehnaně tvrdý, což ve městě, ale i na rozbité okresce oceníte. Slabší stránkou při každodenním ježdění je snad jen horší odhlučnění a krátké zpřevodování, díky kterému na dálnici při 140 km/h motor točí téměř 4 tisíce otáček. Neberu to však jako nedostatky, naopak – je to sporťák, který není dělaný na každodenní ježdění, které i tak zvládá slušně.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pořádně klikaté okresky? Návyková záležitost. Jelikož to není kdovíjak silné auto, tak je možné auto hnát k jeho limitům, což je zatraceně zábavné. BRZ je skvěle ovladatelné, čitelné, lehké a nezáludné. Na pneumatikách Michelin Pilot Sport 4 nabízí opravdu solidní nálož gripu, ale jakmile si jej trochu volantem či brzdou na limitu rozhodíte, odvděčí se vám krásnými a táhlými průjezdy dveřmi napřed, kterým výrazně pomáhá samosvorný diferenciál. Je skvělé, že si člověk může zvolit styl jízdy, který je mu blízký – buď čistou stopu a nebo jak se říká „dveřmi napřed“. Obě disciplíny hravě zvládne. Podvozek je na limitu měkčí, což by pro někoho mohl být podnět k tomu, aby vůz lehce snížil a přitvrdil, nicméně já osobně jsem s naladěním spokojen, protože se s vozem dá jezdit každý den i po městě.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jsou zde nějaká negativa? Jsou, ale jen dvě a drobná - poněkud dlouhý chod spojkového pedálu, který zabírá nahoře, na což si pravděpodobně budete chvíli zvykat. Druhým lehkým minusem jsou brzdy, které by mohly mít ostřejší nástup s lepší účinností, nicméně nevadnou a to je důležité. Zkušenější řidič jistě ocení hezky rozmístěné pedály, díky čemuž se dají střílet meziplyny jedna radost.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Čtyřválcový boxer zvětšil svůj zdvihový objem ze 2 na 2,4 litrů. Maximální výkon narostl přibližně o 17 % z původních 200 k (147 kW) na 234 k (172 kW) při 7000 ot/min. Díky tomu se podařilo vylepšit zrychlení z místa na 100 km/h o více než jednu sekundu na 6,3 sekundy. Nejvyšší rychlost GR86 s manuální převodovkou činí 226 km/h. Narostl i točivý moment, jehož průběh byl odladěn tak, aby špičky 250 Nm vůz dosahoval podstatně dříve – při 3700 ot/min (u předchůdce GT86 maximum 205 Nm při 6600 ot/min). To se podepisuje na hladkém a suverénním zrychlování až do vysokých otáček. Motor je kombinovaný s šestistupňovým manuálem s krátkými převody, který má krátké a poměrně přesné dráhy, ale srovnám-li jej s manuálem třeba ve Focusu ST či i30N, tak je o něco slabší. Příjemným překvapením byla spotřeba, která se drží na příznivých hodnotách.

S lehkou nohou jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 7,5 – 9,5 litrů

Kombinovaná: 7,7 l

Dálničních 130 km/h: 7,8 l

Okresky: 6,6 l

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Nová Toyota GR86 je skvěle ovladatelná motokára, která není nijak zvlášť silná či rychlá a právě díky tomu se dá ždímat na maximum, což je super zábava. Za ty peníze jde o jedno z nejlepších sportovních nových aut. Dalším přínosem je onen "oldschool" pocit. Jde o analogové auto, které je sice nové, ale působí poměrně archaicky, což je to, co jej činí úžasným. Neotravuje vás žádné hlídání v pruzích, Stop-Start a další "pomocníci". Jde zkrátka o jedno z posledních aut vyrobených pro nefalšovanou radost z řízení. Toyota GR86 je téměř stejná, jako Subaru BRZ, takže si odváží shodný počet bodů – 9/10.

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Jízdní vlastnosti

Zábava

Ovládání

Kvalitní interiér

Skvělá sedadla

Čitelnost

Motor

Cenovka

Exkluzivita

Řízení

Provozní náklady

Toyota GR86 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Slabší brzdy

Málo výrazný zvuk výfuků

Delší chod spojkového pedálu

Absence bezdrátového Car Play

Reakce na plyn by mohla být ostřejší