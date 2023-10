TEST Jaký je život s elektrickým Mini Cooperem SE na operák?

Mini Cooper SE

Jednou z novinek v nabídce Driveta je elektrický Mini Cooper SE, který je přesně ten typ vozu, kde elektrický pohon dává smysl. Jeho hlavním teritoriem je totiž město a tam funguje perfektně.

Mini Cooper SE | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jak jezdí?

Díky elektromotoru o výkonu 135 kW je jízda tichá a svižná (akcelerace na 100 km/h zabere 7,3 vteřin). Nabíjení je snadné, zvládá nabíjecí výkon až 50 kW a proti autům se spalovacím motorem vás tak provoz po městě vyjde levněji. V ideálních podmínkách se dá jezdit za 13 - 15 kWh, což znamená dojezd kolem 200 km. Dalším plusem je možnost parkování zdarma na jinak placených zónách. Podvozek je naladěn tak akorát - je pohodlný, ale zároveň poskytuje výbornou jistotu v zatáčkách. Té také pomáhá malá hmotnost (1365 kg) a nízké těžiště díky 32,6 kWh baterii, která je umístěna pod zadními sedadly. Potěší také tuhé a komunikativní řízení s perfektně tvarovaným volantem.

Mini Cooper SE | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co uvnitř?

Uvnitř je útulný, kvalitní a díky infotainmentu od BMW se snadno ovládá. Potěší skvělá sedadla s výrazným bočním vedením a možností prodloužení sedáku. Kdo by se bál, že se nic nevejde do kufru, byl by na omylu. V Mini totiž málokdy jezdí více, než dva pasažéři včetně řidiče. Dají se tedy sklopit zadní sedačky, díky čemuž se kapacita zavazadelníku zvedne na 731 litrů. To je více, než nabídne Škoda Superb (bez sklopených sedadel). Díky kompaktním vnějším rozměrům je jednou z hlavních předností snadné parkování v malých městských uličkách či podzemních garážích. Nechybí ani zadní parkovací kamera či senzory.

Mini Cooper SE | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jedná se tedy o fajn společníka do města pro někoho, kdo s vozem bude jezdit kratší trasy, potrpí si na styl a zároveň má možnost nabíjet doma či v práci. Pak to dává perfektní smysl a Mini Cooper SE je možné s čistým svědomím doporučit.

Dává to smysl?

Vlastnictví auta přináší radost a svobodu, ale často také starosti. Mnoho lidí tak přechází na jednodušší způsob mobility, kterou nabízí Driveto s jejich flexibilním operativním leasingem, kdy je možné vůz kdykoliv vrátit či vyměnit. Můžete si vybrat z široké nabídky aut, které jsou navíc velice různorodě nakonfigurované, takže uspokojí i náročnější řidiče. Doba, kdy se člověk upisuje na placení pronájmu na 2 a více roků je už naštěstí pryč. Další výhodou je rychlost, s jakou můžete s Drivetem začít jezdit, mnoho aut mají dostupné už do 3 dnů. Takže odpověď na naší otázku zní, že to smysl dává a to převážně pro lidi, kteří zkrátka berou auto pouze jako dopravní prostředek, nechtějí řešit servis, přezouvání, prodej a další starosti s vlastnictvím vozu spojené.

Driveto - flexibilní operativní leasing