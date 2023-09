TEST: MG HS 1.5 TGI Emotion – nové SUV za 600 tisíc, má to háček?

Úvod, ceny a výbavy

MG nastavilo poměrně zajímavou taktiku, co se výbav týče. Zatímco u ostatních automobilek jsou základní výbavy dost často ošizené, tak zde je tomu jinak. Náš testovaný vůz je v nejlevnějším provedení Emotion, který aktuálně stojí akčních 600 tisíc. V základu nabídne parkovací senzory vpředu i vzadu, kameru, výhřev předních sedadel, manuální klimatizaci, elektricky ovládané sedadlo řidiče, tempomat, virtuální kokpit či navigaci. To je opravdu slušné.

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V nabídce jsou další tři výbavy, které se zvenku liší naprosto minimálně. Výbava Excite přidá automatickou klimu, adaptivní tempomat a automatickou převodovku. Elegance má manuální převodovku i klimu, ale proti základu přihazuje LED světlomety, 360° parkovací kameru, skleněnou střechu, o palec větší disky a pár dalších položek. No a vrcholná Exclusive pak přidává jak automatickou převodovku či klimu, tak výbavu, kterou obsahuje stupeň Elegance.

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design působí moderním dojmem, díky čemuž se HS bez problémů zařadilo do své kategorie, ze které nijak nevyčnívá. Design je odvážnější, než u Karoqu, ale zase ne tolik, jako třeba u Sportage či Tusconu. Design tedy neurazí, ani nenadchne. Jedinou výtku mám a ta se týká poněkud zapadlých kol do karoserie, což opticky nepůsobí nejlépe.

Rozměry: 4574/1876/1685 mm (délka, šířka, výška)

Hmotnost: 1544 kg

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Budu upřímný. Vzhledem k cenovce jsem očekával jakýsi „low-cost“. Něco, co nenáročného zákazníka neurazí, ale já z toho nadšený nebudu. O to větší překvapení přišlo po prvním usednutí do vozu. Všude kolem mě jsou materiály, za které by se nemusely stydět německé prémiovky. Jasně, slabší místa se zde najdou a je jasné, že je to celé tak trochu na oko, ale působí to vlastně velice útulně a kvalitně. Je zde mnoho „kůže“ – sedadla, dveřní výplně, palubní deska či středový tunel. Sedadla jsou pohodlná, ale mohly by mít o fous delší sedák a nižší posed. Zároveň bych ocenil možnost přitáhnout si volant o kousek blíž k tělu.

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na druhou stranu zamrzí plastová hlavice řadící páky. Stejně tak nepotěší rychlost a přehlednost virutuálního kokpitu či infotainment samotný. Nejhorší je však ovládání manuální klimatizace skrze dotykovou obrazovku. Automatická klima připlatit nelze, takže bych šel buď do výbavy Excite nebo Exclusive, které ji mají v základu.

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je zde silnou stránkou. Vpředu i vzadu je místa na rozdávání a solidní je i velikost kufru 580 litrů (po montáži sady na zvětšení zavazadelníku).

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je naladěn velice komfortně. Nerovnosti žehlí velmi hezky a i přes výrazné náklony v rychleji projetých zatáčkách zatáčí slušně. Řízení je sice bez zpětné vazby, ale koho to v této kategorii vlastně zajímá, že… Brzdy se dávkují hezky a problém jsem neměl ani s odhlučněním, které nenadchne, ale ani neurazí, stejně tak je na tom řazení. Jedinou výtku mám a sice k pneumatikám Maxxis Bravo o rozměru 215/60/R17, díky kterým jsem si na mokré vozovce připadal jako na sněhu. Takhle špatný grip na mokru jsem dlouho nezažil. Jasně, je tu mnoho bezpečnostních asistentů, ale ty vás u nedotáčivého smyku nespasí.

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.5 TGI (119 kW, 250 Nm). Poháněná je zde vždy pouze přední náprava. Sladěnost motoru, spojky a manuální převodovky je solidní, ale ocenil bych o něco kratší převody, které by vylepšily dynamiku. Ta je sama o sobě vlastně fajn, ale mohla by být lepší. Akcelerace na 100 km/h zabere 9,7 vteřin. Maximální rychost činí 190 km/h. Motor je poměrně živý i v nízkém spektru otáček, ale ocenil bych menší prodlevu turba. Jedná se o čistě spalovací motor bez jakékoliv formy elektrifikace, čemuž odpovídá i spotřeba, která se s lehkou nohou pohybuje na těchto hodnotách:

Město: 7 – 9 litrů

Kombinovaná: 7,4 l

Dálnice: 8 l

Okresky: 6 l

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

MG HS je nadprůměrně pohodlné SUV s prostornou kabinou, která zaujme i kvalitními materiály. Základní výbava za akčních 600 tisíc je velice slušná, ale zamrzí absence automatické klimatizace a slabší infotainment. Motor je příjemný, spotřeba průměrná, odhlučnění fajn a podvozek komfortní. Kdo však rád „řeže zatáčky“, bude se muset poohlédnout jinde. Ostatní rivalové jsou sice v ekvivalentních výbavách o něco dotaženějšími vozy, ale jsou také o poznání dražší. HS je tedy v poměru cena/výkon jedinečnou nabídkou a odváží si 8/10 bodů.

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Cena

Komfortní podvozek

Slušná spotřeba

Solidní dynamika

Bohatá základní výbava

Záruka 7 let / 150 tis km

Kvalitní materiály uvnitř

MG HS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Slabší infotainment a virtuální kokpit

Přilnavost pneumatik Maxxis na mokru