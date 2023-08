Všestranný společník na dovolenou do zahraničí – Škoda Superb 2.0 TDI 147 kW 4x4

Jako destinaci jsme si vybrali malebné městečko Livigno, které jistě znají i lyžaři. My jsme ovšem vyrazili prozkoumat místní horské traily a k tomu byla potřeba naložit do vozu dvě kola a veškeré potřebné vybavení. Díky tomu, že se nejedná o sedan, nýbrž o liftback, kde se otevírají páté dveře včetně skla, tak nebyl problém do kufru vše naskládat, pochopitelně po složení zadních sedadel.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Superb třetí generace nemusím dlouze představovat. Jedná se o pohledné auto s houpavým podvozkem, úsporným dieselovým motorem a v našem případě i s pohonem všech kol. Máme zde tedy silnější verzi o výkonu 147 kW s automatickou převodovkou DSG. Vůz působí poměrně lenivě a než se probere k životu, chvíli si počkáte, nicméně stačí si před předjížděcím manévrem podřadit pomocí pádel pod volantem a vůz velice ochotně vyrazí vpřed. Vše je to tedy o zvyku.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba je krásná, ale zvažte, zda využijete pohon všech kol. Cestu dlouhou necelých 800 km předpisovým tempem jsme absolvovali se spotřebou 4,8 litru (Livigno je cca 1800 m nad mořem, což spotřebu ještě o chlup zvedlo). Nejeli jsme ovšem sami, druhá posádka měla totožný Superb, ale se slabším motorem 2.0 TDI 110 kW s pohonem přední nápravy a ten po příjezdu ukazoval o půl litru méně.

Dynamika slabšího kusu je sice horší, ale ne nijak závratně. Pokud tedy pohon všech kol nevyužijete a nelpíte na lepší dynamice, bude lepší ušetřit nemalé peníze a sáhnout po slabším dvoulitru. Domů jsme lehce spěchali, takže jsme v Německu využili neomezenou dálniční rychlost a jeli rychlostmi okolo 180 km/h. Přes Česko jsme lehce zvolnili a po příjezdu na palubním počítači svítilo 5,5 litrů.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na této delší cestě jsem také ocenil kvalitní interiér, kde jste obklopeni měkčenými materiály a potěšilo rovněž bezdrátové Car Play, snadné ovládání vozu a pohodlná sedadla. Jediná věc, která mi chyběla, byla bezdrátová nabíječka. Co se prostoru týče, tak není na co si stěžovat. Potěšilo nás i mnoho odkládacích prostorů a variabilní zavazadelník, byť se nejedná o kombík.

Závěrem se tedy dá říci, že i přesto, že to není kombík, tak je velice praktický a pro dvě osoby na „cyklo-dovolenou“ je vynikající volbou. Má nízkou spotřebu, velikou nádrž, hezkou výbavu, snadno se ovládá, je pohodlný a navíc ve výbavě Sportline skvěle vypadá. Já osobně bych však ušetřil a sáhl po slabším a úspornějším dvoulitru s pohonem předních kol. Náš Superb Sportline 2.0 TDI 147 kW 4x4 si odváží 8/10 bodů.