TEST Lexus ES300H Business Edition – prémiový sedan za cenu běžného Superbu

Úvod

Model ES navázal na GS, které mívalo silný motor a pohon zadních kol. Ani jedno z toho v našem ES není a i přesto se jedná o úžasný vůz. Novou platformu G-AK sdílí s Toyotou Camry, ale je ve všech ohledech o něco vylepšený - lepší odhlučnění, kvalitnější interiér, honosnější design, vyšší torzní tuhost, jiné řízení apod.

Lexus ES300H | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je jedním slovem oslňující. Je velice extravagantní a obzvláště v této elegantní zelené metalíze poutá pozornost ať přijedete kamkoliv. Karoserie má ostře řezané hrany a tvary. Přední části dominují šikmé „oči“ a obrovská maska chladiče, která je protažená až dolu.

Z bočního pohledu vynikne délka téměř 5 metrů. Svažující se záď vypadá skvěle. Tomu ještě sekunduje pořádná dávka chromu kolem oken, která dává jasně najevo, že nejde o nějaký „lowcost“ sedan. Povedené jsou i zadní LED světlomety.

Rozměry: 4975/1865/1445/2870 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1680 kg.

Interiér

Uvnitř je to na první pohled prémiové. Sedadla jsou úžasná a nemám k nim výhrad. I po ujetí několika stovek km jsem z vozu nebyl rozlámaný. Pozice za volantem je fajn, ale ocenil bych možnost sedět o něco níž. Posledně testovaný ES ve výbavě F Sport měl jiné sedadla, která byla ukotvena níže, což mi vyhovovalo více. Ačkoliv nejsem bůhví jak vysoký (185 cm), tak mám nad hlavou už jen pár cm rezervu.

Materiály jsou kvalitní, měkké a celkové dílenské zpracování je bez jediné chyby. Lexus zkrátka umí. Ovládání vozu je lepší, než u loni testované starší verze. Po několika letech konečně zmizel touchpad, který vše dost komplikoval. Nyní se ovládá veliký displej dotykově a je to jednodušší. Systém jako takový je stále svůj a pro nás Evropany ne příliš logický, ale po pár dnech si zvyknete. Největší minus je klimatizace, kterou když nechcete mít v automatickém režimu, tak fouká i na nejnižším stupni tak, že je vám i při nastavené teplotě 24 °C zima. Jsou to však jen drobnosti, které by mě od koupě rozhodně neodradily. Radost mi však udělalo nové místo na bezdrátové dobíjení telefonu, kde mobil krásně drží. Loni se nabíjelo pod loketní opěrkou a při sešlápnutí plného plynu vám telefon sletěl dolu.

Prostornost je vzhledem k vnějším rozměrům slabší. Sedí se výš, takže nezbývá tolik místa nad hlavou. Vpředu je to ještě dobré, ale vzadu se vlivem klesající střechy dotýkám hlavou o strop. Vadí mi také, že dveřní kapsa nepojme 1,5 litrovou PET lahev. Největší slabina je však úplně vzadu – kufr. Má malý otvor a zvládne jen 454 litrů. Na převážení větších věcí tedy zapomeňte. Zde mají liftbacky v podobě výše zmíněného Superbu obrovskou výhodu. Ten hravě pojme dvě jízdní kola.

Jízda

Jedna z nejsilnějších stránek tohoto vozu je jednoznačně skvělý komfort. Podvozek je tak akorát tuhý, nerovnosti žehlí s přehledem a v naprosté tichosti. Nečekejte žádné rázy, bouchání či kroucení karoserie při svižnější jízdě. Zároveň velice ochotně zatáčí a na nerovnostech podvozek neodskakuje. Toto je učebnicový příklad toho, jak by měl vypadat správný podvozek v cestovní limuzíně. Dlouhé přesuny jsou s Lexusem radostí a zkrátka relaxem. Řízení poskytuje slušnou dávku citu, není přeposilované a pracuje se s ním jedna radost. Snad jen rejd by mohl být o fous lepší, ale to je detail.

Lexus ES300H | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Jsou zde jízdní režimy Eco, Normal, Sport. Loni testovaný kus ve výbavě F Sport disponoval ještě režimem Sport+. První režim jsem si příliš neoblíbil, aby se vůz dostal do pohybu, musíte dát téměř plný plyn a oproti normálnímu režimu je jízda s eko módem otravná. Normální režim funguje skvěle, reakce na plyn je velice dobrá a vůz umí celkem slušně akcelerovat, jen ten pocit ze zrychlení není příliš přesvědčivý. To je z důvodu naprosto konstatního zátahu, který má za následek bezestupňová převodovka. Sportovní režimy zostří reakci na plyn, lehce ztuhne řízení, ale není to proti normálnímu režimu veliký rozdíl. Největší rozdíl je změna virtuálního kokpitu.

Motor

O pohon auta se stará 2,5 litrový benzinový čtyřválec o výkonu 131 kW. Jelikož jde o konstrukčně jednoduchou atmosférickou jednotku, potěší majitele svojí spolehlivostí. Jde o hybrid, takže zde máme ještě elektromotor s baterií, jenž vozu pomáhají při rozjezdech, pocukávání v kolonách ale vůz umí v případě nabité baterie jet při mírné zátěži pouze na elektromotor až do cca 120 km/h – EV režim. Jakmile přijde stoupání či více stlačíte plynový pedál, automaticky se připne spalovací motor, což jde tak hladce, že to téměř nepoznáte. Celkový systémový výkon soustavy činí 160 kW a 221 Nm.

Celé ústrojí je skvěle sladěné a tiché. Motor se výrazněji projeví pouze v moment, kdy stlačíte plyn až k zemi, poté začne monotónně vrčet a vůz začne konstantně zrychlovat. Akcelerace na stovku zabere 8,9 sekund a maximální rychlost je omezena na 180 km/h.

Vedle tichosti, spolehlivosti a slušného zátahu je zde další argument, proč si Lexus koupit a tím je spotřeba paliva, která se při klidné jízdě pohybuje na těchto číslech:

Město: 4 – 5,5 litrů (v závislosti na stavu baterie)

Kombinovaná: 5,5 l

Dálnice: 6,6 l

Okresky: 4 – 5 l

Cena

Tím vůbec nejlepším na tomto skvělém sedanu je jeho cenovka. Lexus aktuálně nabízí akční cenu, takže vůz, na který se díváte stojí 1,2 milionu. Za sportovněji střiženou výbavu F Sport dáte o sto tisíc více, což je rovněž úžasná suma.

Závěr

Model ES patří ke špičce ve své třídě a to i přesto, že nenabízí pohon všech kol či silnější motor. Design je jedinečný a honosný. Za testovací týden jsem se setkal s několika lidmi, kteří se domnívali, že jde o konkurenta „eSkového“ Mercedesu. Uvnitř je to typický Lexus, tedy luxusní a útulný. Podvozek je velmi komfortní, ale zároveň stabilní. Hybridní systém pracuje na jedničku, díky čemuž umí jezdit okolo 5 litrů. Odhlučnění je rovněž perfektní. Za 1,2 milionu jde o naprosto bezkonkurenční nabídku. Tento Lexus ES300h si odváží 9,5/10 bodů.

Plusy

Charisma – design

Nízká cenovka

Odhlučnění

Jízdní komfort

Kvalitní interiér

Spotřeba paliva

Minusy

Nepraktický zavazadlový prostor

Absence pohonu všech kol / silnějšího motoru