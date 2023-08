TEST Toyota ProAce Nomad Wanderer - vzhůru za dobrodružstvím

Úvod

ProAce Verso není žádnou novinkou, jde prakticky o Citroen SpaceTourer či Peugeot Traveller s jiným logem. Vyrábí se od roku 2016 a na voze je to už poněkud znát. Na druhou stranu má vše, co je v takovém typu auta potřeba a za ten týden mi asi nic kromě bezdrátového Car Play či USB-C nescházelo. Pod kapotou pracuje naftový dvoulitr a spojen je s automatickou převodovkou. Dokonce má pádla pod volantem.

Toyota ProAce Nomad Wanderer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Popisovat design u dodávek je poněkud nevděčné. Jedná se zkrátka o krabici, na které nic moc zajímavého nenajdete. Přední světla jsou ještě xenony, což už se dnes příliš nenosí. Na první pohled ovšem zaujme markýza na boku, která vám může pomoci při táboření. Na druhou stranu vám zvyšuje aerodynamiku, což má za následek vyšší hlučnost a spotřebu. Pozornost upoutá také polep evokující zebru.

Rozměry: 4959/1920/1910/3275 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost (bez vestavby): 1730 kg

Interiér

Posed je voze je typicky dodávkovský. Sedí se vysoko, chybí mi madla na A sloupku, volant je daleko a pedály příliš blízko. Pozice za volantem tedy není ideální. Na druhou stranu se sedadlům nedá upřít, že jsou poměrně pohodlná a líbí se mi i loketní opěrka. Levou ruku si člověk odkládá na vršek dveřní výplně, což není ideální, protože je z tvrdého plastu, díky čemuž máte po dlouhé cestě pořádně otlačenou ruku.

Ovládání je velice jednoduché a intuitivní. Volič převodovky mnoho lidí kritizovalo, ale mně nevadí. Infotainment je zastaralý jak velikostí, tak rozlišením a rychlostí. Drátové Car Play ale zvládá a to je důležité. Prostornost vpředu je královská, v druhé řadě sedadel je to horší, protože tam máme věci a příslušenství jako barel se sprchou, stůl, kempovací židle apod. Dá se to však vše naskládat mezi druhou řadu sedadel a vestavbu, takže se voze bez problému může jet 5 lidí. V tomto případě však může chybět prostor na zavazadla, které mohou být buď na vestavbě nebo u nohou.

Vestavba

Začneme zvenku. Na střeše je stan, který si jednoduše vyklopíte, přes přední sedačky vylezete nahoru a rázem máte další místo na spaní. Další dvě lůžka vzniknou sklopením druhé řady sedadel a vysunutím speciální desky.

Dále je zde markíza, kuchyňka, lednice, přenosná sprcha, židle, stůl, příslušenství od Makity zahrnující vysavač, svítilnu, kávovar, dokovací stanici či kompresor. Nechybí ani nezávislé topení, díky kterému můžete kempovat i v zimním období.

Jízda

Podvozek je naladěn komfortně, takže se jen tak pohupuje a pluje krajinou. Občas na výraznějších pravidelně se opakujících nerovnostech to ovšem může být až nepříjemné. Občas jsem se cítil jako na lodi. Auto je těžké, má vysoké těžiště, karoserie se kroutí a podle toho také zatáčí. Boční vedení sedadel zde také téměř není, takže budete jezdit hezky pomalu a v klidu. Na dálnici je rychlost omezena na 130 km/h vlivem markízy a stanu. Auto by sice zvládlo i víc, ale pak už zbytečně roste spotřeba a hluk. Tempomatových 130 je tedy ideálních. Převodovka je poněkud zpomalená a obzvláště svižnější odjezdy z křižovatek vozu moc nejdou. Při předjíždění si můžete pomoci pádly pod volantem a pak už je to lepší.

Motor

Nomád je poháněn osvědčeným dvoulitrovým dieselem. Dodává vozu přijatelnou dynamiku, ale na žádné rychlé předjíždění to opravdu není. Výkon jednotky činí 130 kW (400 Nm). Zrychlení obyčejné verze zabere na 100 km/h 10,1 vteřin. Automatická měničová převodovka řadí hladce, ale celkově je dost zpomalená. Kultivovanost je průměrná. O motoru víte, svůj naftový původ nezapře, ale nedá se říci, že by obtěžoval. Co se spotřeby týče, tak tu o nějaký ten litr zvedá ona vestavba s markízou a stanem. S vozem jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 8 – 9 litrů

Kombinovaná: 8,3 l

Dálnice: 9,5 l

Okresky: 6,5 – 7 l

Cena

Základní cenovka námi testovaného vozu se silnějším motorem činí 1 125 300 Kč. Připočtu-li pár příplatků a vestavbu, dostaneme se na finálních 1 523 372 Kč.

Závěr

Nomád je vynikající společník, se kterým bych se nebál jet přes celou Evropu. Proti konkurentům nestojí majlant, dá se s ním pohodlně jezdit každý den a zároveň v něm pohodlně přespí 4 cestující. Vestavba je promyšlená a hezky zpracovaná. Příslušenství zajistí skvělý komfort na cestách. Jízda je pohodlná a na tak velký vůz úsporná. Umí jezdit kolem osmi litrů. Slabším místem je zastaralý infotainment, mdlá reakce na plynový pedál či pomalejší automat. Jsou to ovšem jen detaily, které by mě osobně od nákupu neodradily. Toyota ProAce Verso Nomad Wanderer nabízí mnoho muziky za málo peněz (proti Marco Polu či Multivanu) a zaslouží si 9/10 bodů.

Plusy

Praktičnost

Každodenní použitelnost

Slušná spotřeba

Solidní cenovka

Jízdní komfort

Promyšlená vestavba

Pohodlné spaní pro 4 lidi

Minusy

Zastaralý infotainment

Pomalá reakce na plyn

Absence LED světel