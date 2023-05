TEST Volkswagen Golf GTI – jak si rozumí tento „daily hothatch“ s manuálem?

Exteriér

Design osmé generace není kdovíjak odvážný, ale je povedený. Zákazníci VW si potrpí spíše na nadčasový a konzervativní design, takže zde není co vytknout. Líbí se mi IQ Light Matrix LED světlomety, které jsou propojené dlouhou LED linkou. Pod nimi je agresivně tvarovaný přední nárazník s mlhovkama ve tvaru závodní šachovnice.

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu jsou rovněž LED světlomety, mezi kterými je nápis GTI Ve spodní části se nachází výfuky, na každé straně jeden. A pozor, nejde jen o falešné koncovky, jak je v dnešní době zvykem. Nehledejte v nich žádné reproduktory a podobné hlouposti. Jde o poctivý výfuk, který vydává decentní, ale zároveň správně „nabručený“ zvuk.

Rozměry – 4287/1789/1444/2627 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 1403 kg

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sportovní sedadla jsou fajn, ale já osobně v nich se svou štíhlejší postavou při rychlé jízdě trochu plavu. Jsou to zkrátka univerzální sedačky, které mají pojmout všechny možné somatotypy. Pozice za volantem je však velmi dobrá, k dokonalosti chybí asi už jen o pár cm nižší posed.

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Volant padne krásně do ruky a je z příjemné kůže. Oproti takové Octavii RS, která je českou ségrou Golfu, jsou zde o poznání kvalitnější materiály. Dost je to znát například ve výplni dveří ale i na dalších místech. Ovládání vozu je nejslabším článkem vozu. Je to zbytečně složité, nepřehledné a vše se ovládá přes podivné dotykové plochy, od kterých pořádně nemáte zpětnou vazbu, zda jste se trefili, nebo nikoliv. Všechny tyto „tlačítka“ jsou také dost malá, takže je problém se do nich trefit. Infotainment má velmi dobrou velikost displeje, grafiku a rozlišení. Vše je na něm dobře vidět, nicméně mohl by být rychlejší. Ocenit však musím bezdrátové Car Play.

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru vpředu je dostatek a nouze o odkládací prostory tu nehrozí. Když si sednu „za sebe“ (185 cm), tak mám před koleny ještě pár centimetrů a na hlavu taktéž. Ikdybych měřil 190 cm, v pohodě bych se vešel. Zavazadlový prostor pojme slušných 381 litrů, po sklopení sedadel 1237 l.

Jízda

Komfort je na poměry ostatních hothatchů nadprůměrný. Vzhledem k adaptivním tlumičům DCC je to v režimu komfort opravdu slušné svezení a trpět nebudete. Ale pokud přecijen preferujete pohodlné auto na každý den, ale chcete GTI, nepřiplácejte si za 19 palcová kola, které tu máme. Základní 17 palcové na voze vypadají moc malé, ale ty 18 palcové budou akorát.

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jak jezdí? Skvěle. Je to ten typ vozu, se kterým může i méně zkušený řidič jet rychle, aniž by to bylo nebezpečné. Golf je opravdu hodný, podvozek stabilní a předvídatelný. K tomu všemu na vás stále dohlíží stabilizační systém, který vás krotí. Mezi předními koly pracuje samosvor, který výrazným způsobem zlepšuje přenos hnané síly na vozovku a eliminuje tak nedotáčivost. Když to však s nájezdovou rychlostí přepálíte, tak se nedotáčivost logicky projeví a nic moc s tím neuděláte. Golf není úplně zvyklý utahovat stopu ťuknutím do brzdy, takže to chce zvolit trochu jinou taktiku, než u ostatních hothatchů, kde je mírné vybočení zádi běžné.

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řízení je přesné a strmé, brzdy ani po delším rychlém svezení nevadnou, ale drobnou výhradu mám v manuální převodovce. Ta má totiž zbytečně dlouhé dráhy a vadí mi i hlavice řadící páky, která nepadne do ruky tak, jako ta kulatá u předchůdců. Dalším neduhem jsou opravdu dlouhé převody, na dvojku se rozjedete až na 115 km/h.

Motor

Benzinový dvoulitr TSI o výkonu 180 kW a 370 Nm dobře známe z výše zmiňované Octavie RS. Má síly na rozdávání a je opravdu skvělý i přesto, že jsou zde větší katalyzátor a filtr pevných částic. Zátah je opravdu slušný a je celkem jedno, jestli máte 4 nebo 6 tisíc otáček. Skvělou dynamiku dokazují i čísla – akcelerace na stovku zabere 6,4 sekund (GTI s automatem má 6,3 s) a maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Pokud se člověk hlídá a zbytečně mu nešlape na krk, potěší i slušnou spotřebou. Naměřili jsme tyto hodnoty:

Město 7 – 9,5 litrů

Kombinovaná – 7,3 l

Dálnice – 7,2 l

Okresky – 6 - 7 l

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Naše GTI začíná na 951 900 Kč. Příplatek za automat činí 71 tisíc. Náš konkrétní kus měl připlacené 19 palcové disky, adaptivní podvozek, lepší navigaci s head-up displejem, LED Matrix světlomety a dalších pár položek, takže se finální cenovka vyhoupla na 1 121 200 Kč. Před 2 roky stál základ o 100 tis méně.

Volkswagen Golf GTI | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Golf GTI je povedený univerzální hothatch, se kterým se dá jezdit každý den. Daní za to je méně emocí a řidičské zábavy oproti konkurentům v podobě Focusu ST či I30 N. I tak je ovšem zábavný a pěkně rychlý. Díky adaptivnímu podvozku není ani přehnaně tvrdý, ale i tak bych preferoval 18 palcové ráfky, namísto našich krásných „devatenáctek“. No a co ten manuál? Vyplatí se nepřiplácet si za automatickou převodovku? Nevyplatí, vůz má vlastně jen dvě výraznější slabiny. První je složité (dotykové) ovládání vozu a druhou je právě ten manuál, který je zkrátka obyčejný a do sportovního GTI se nehodí. Měl by mít kratší dráhy, kratší převody a lepší hlavici. Za mě je to tedy jasné, když GTI, tak s automatem. To si zaslouží 8,5 bodů. Náš manuál si odváží 8/10.