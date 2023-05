TEST Lexus UX250h AWD – prémiový crossover se čtyřkolkou, který jezdí za 5 litrů

Úvod

UX můžete mít pouze ve dvou motorizacích – námi testovaný hybrid 250h a plně elektrická verze 300e. Dříve byl v nabídce i čistě benzinový model, ale ten si nový už nekoupíte. Je možné vybírat ze 7 různých výbav. My zde máme střed nabídky v podobě F Sport Design, která je sama o sobě dost bohatá a vyšší stupeň bych rozhodně nepotřeboval. Za pohon všech kol připlatíte 150 tisíc.

Exteriér

Design své japonské geny nezapře. Ostře řezané hrany karoserie jsou doplněný o velikou masku a štíhlé LED světlomety, které by však mohly svítit o něco lépe. Do strany vytažené lemy blatníků dodávají na robustnosti, ale nelíbí se mi výrazné černé oplastování, které působí lacině. Naopak krásným detailem jsou zpětná zrcátka a chromové orámování oken. Vzadu jsou světlomety propojené a svažující se střecha dodává šmrnc. UX celkově vypadá menší, než ve skutečnosti je. Oproti elektrické verzi je o necelých 200 kg lehčí, což je na jízdě dost znát.

Rozměry: 4495/1840/1545/2640 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1678 kg

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

V rámci modernizace je zde pár změn. Zmizel touchpad, který ovládal infotainment a místo něj jsou tlačítka pro ovládání výhřevu sedadel. Další novinkou je samotný infotainment. Oproti konkurentům je to úplně jiná liga. Cestující jsou obklopení kvalitními materiály, panuje zde příjemná atmosféra. Větší sourozenci však nabídnou zpracování ještě lepší, pár slabších míst se zde najde. Sedadla jsou velmi pohodlná, ale boční vedení by mohlo být výraznější a sedák by mohl být o fous delší.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se týče ovládání vozu, tak to stále není ono. Nově se ovládá vůz skrze zbytečně složitý dotykový infotainment napřímo, což v tomto případě také není ideální. Na to, že jde o novinku, tak je displej celkem malý, ikony v levé svislé části jsou malé a špatně se do nich za jízdy trefuje, určitě bych doporučil připlatit za větší obrazovku. Celkově ten systém nepůsobí nijak zvlášť. Být to v crossoverech, které stojí kolem 600 tis, tak proč ne, ale zde bych čekal něco víc. O intuitivnosti nemluvě. Zvládá ovšem bezdrátové Car Play, nicméně několikrát se různě zaseklo a chovalo se dost zmateně. Na druhou stranu se mi velmi líbí ovládání klimatizace a multifunkční volant s tlačítky.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost není nejsilnější stránkou. Vpředu je to dobré, ale výrazně slabší je to vzadu. První problém nastal už při nastupování. Otvor, který vznikne po otevření dveří je malý a nízký. Vzhledem k mé výšce 185 cm jsem se do vozu dostával obtížně. Po usednutí mi svažující se střecha dodává lehce „klaustrofobický“ pocit, sedáky jsou krátké, ale před koleny pár centimetrů zbývá. Co se ovšem povedlo, je slušný počet USB. Dvě USB-C jsou vzadu, dvě vpředu a v loketní opěrce je dokonce starší typ USB. Zavazadlový prostor pojme jen 320 litrů, což je o 47 l méně, než nabídla elektrická verze.

Jízda

Podvozek je tuhý, ale velice komfortní. Dovnitř nepropouští žádné bouchání či veliké rázy. Oproti elektrické verzi je téměř o 200 kg lehčí, což je dost znát. Vůz nepůsobí jako malý tank, ale je o poznání hravější a dokonce mu není cizí svižnější tempo, které je díky víceprvkové nápravě celkově stabilní a limitem jsou spíš sedačky s mizerným bočním vedením, než podvozek. Bezestupňová převodovka CVT umí při akceleraci pěkně výt, takže brzy spíše zpomalíte a budete si užívat pohodovou jízdu, která mu sluší nejvíce. Odhlučnění je velice dobré a ocenit musím i velmi silný brzdný účinek, při kterém se sice „čumák“ boří do asfaltu, ale auto zastaví opravdu rychle. Řízení je příjemně tuhé, ale zdaleka nepatří k těm nejpřesnějším.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Jedná se o klasický hybrid, takže zde máme benzinový motor vpředu, který pohání přední nápravu, baterii pod zadními sedadly a motorgenerátor zabudovaný do diferenciálu zadní nápravy. Přerozdělování hnacího momentu probíhá v poměru od 100:0 po 20:80 při akceleraci, zatáčení nebo jízdě po povrchu se sníženou přilnavostí. Pracovalo se také na snížení hmotnosti spalovacího motoru, což se povedlo, váží jen 112 kg. Celkový systémový výkon činí 135 kW a 300 Nm.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celý systém pracuje na jedničku. Je skvěle sladěný, o nic se nemusíte starat a pouze si užíváte klidnou a úspornou jízdu. Dynamika neurazí, ani nenadchne. Verze s pohonem předních kol má o dvě desetiny lepší akceleraci z místa na 100 km/h. Naše verze s pohonem všech kol to zvládá za 8,7 vteřin a zní u toho jako vysavač. Maximální rychlost je omezena na 177 km/h. Spotřeba je příjemná. Po městě jezdí mezi 4-6 litry, okresky zvládá do 5 l a na dálnici to zvládne do 7 l.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Aktuálně můžete pořídit UX250h v akci a to hned dvě různé výbavy. První a tou levnější je Business, která stojí 849 tisíc a druhou je námi testovaná F Sport Design za 879 tisíc. Jedná se o vozy s pohonem předních kol. Je to fajn nabídka a já osobně bych předokolku raději, takže bych si šel právě pro akční UX250h F Sport Design.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Naše „neakční“ verze s pohonem všech kol a totožnou výbavou stojí od 1 240 000 Kč a to musíte ještě přihodit 25 tis za metalízu, kterou akční verze obsahuje už ve výše zmiňovaných cenovkách.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Elektrické UX300e jsme si v mrazivém lednu příliš neoblíbili. Tehdy jsem článek zakončil s tím, že ten model nedává příliš smysl a že by rozhodně byla lepší levnější a lehčí UX250h. No a je tomu tak. Vypadá dobře, uvnitř je kvalitní, ovládá se stále trochu složitě, ale jízdní komfort je vynikající a dokonce umí i obstojně zatáčet a přenášet výkon na vozovku, což elektrické verzi příliš nešlo. Navíc ujede na nádrž bez problému přes 700 km. Naše verze s pohonem všech kol se neztratí ani v lehčím terénu, nicméně rozhodně bych doporučil sáhnout po aktuálně akční verzi s pohonem předních kol, která stojí téměř o nezanedbatelných 400 tisíc méně. Lexus UX250h AWD (pohon všech kol) si zaslouží 8/10 bodů, akční UX250h F Sport Design s pohonem předních kol by si odvezlo 8,5 bodů.

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Plusy

Design

Kvalitní interiér

Jízdní vlastnosti

Pohodlný podvozek

Odhlučnění

Silné brzdy

Spotřeba

Poloměr otáčení

Dostatek USB-C / USB

Lexus UX 250h | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Malý zavazadelník

Méně intuitivní ovládáním

Méně místa vzadu