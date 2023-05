TEST Volkswagen ID Buzz - elektrický hipík, který přitahuje víc pohledů, než Porsche

Exteriér

Celý vůz působí velmi futuristicky a to i přes retro prvky v podobě dvoubarevné karoserie, velikého znaku VW uprostřed kapoty či vodorovné prolisy v C sloupku.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vůz využívá LED světlomety, které svítí skvěle a přispívají nadčasovosti. Veliké 20 palcové disky vypadají krásně a neubírají na jízdním komfortu. Celkově se dá říci, že je design povedený a zaujme, což je u dodávek obzvláště složitá disciplína.

Rozměry: 4712/1985/1937/2988 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2471 kg

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Vnitřek vozu barevně ladí s dvoubarevným lakem karoserie, což je “cool”. Zaujal mě posed, který spíše než dodávku připomíná MPV, kterým ID Buzz vlastně má být, stejně jako nový Multivan. Je to znát i na kvalitě zpracování, které nepůsobí na první pohled užitkově. Tou nejlepší věcí jsou však pohodlná sedadla s možností prodloužení sedáku, elektrickým ovládáním a pamětí.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je slabším místem. Vládne zde minimalismus a většina funkcí se ovládá skrze dotykovou obrazovku, která je od řidiče poměrně daleko. Infotainment jako takový by mohl být přehlednější a rychlejší, rozlišení má dobré.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Volič převodovky je za volantem, jak tomu bývalo u amerických aut, což mě nenadchlo – několikrát jsem se při parkování rozjel na opačnou stranu.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největším trumfem ID Buzzu je však jeho prostornost. Vzadu si pohodlně sednou tři dospělí a potěší i možnost sklopení opěradla do vodorovné polohy, takže vznikne rovná dlouhá plocha, kde se s nějakou tenkou matrací krásně vyspíte.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Manipulace co se týče sklápění sedadel je velice jednoduchá. Tohle mají zkrátka u VW zvládnuté na jedničku. Vzadu je veliký zavazadlový prostor, který pojme 1121 - 2205 litrů.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek byl opravdu velikým překvapením. Je naladěný velice pohodlně, nerovnosti žehlí s přehledem a odhlučnění je vynikající. Dokonce i při dálničních rychlostech není nutné zvyšovat hlas, aby vás spolujezdec slyšel. Slabším místem je samozřejmě vyšší hmotnost a z ní pramenící těžkopádnost a náklony karoserie. Kdo by ale čekal od takového vozu něco jiného, že. S ID Buzzem se zkrátka jezdí jak se říká “na pohodu”. Další pozitivum je opravdu pořádný rejd, který výrazně usnadňuje jízdu po městě. Poloměr otáčení je menší, než u Škody Superb.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Elektromotor poskytuje výkon 150 kW a 310 Nm, což vozu dodává dostatečnou dynamiku na poměry ostatních MPV, ale srovnáte-li jej s jinými elektromobily, bude vám připadat líný. Poháněná je zde zadní náprava. Reakce na plyn sice není špatná, ale žádný závoďák to není. Akcelerace na stovku zabere 10,2 vteřin a maximální rychlost, na kterou jsme se rozjeli byla dle tachometru 147 km/h. V tomto tempu však počítejte, že se vám baterie, která má kapacitu 77 kWh, vybije enormně rychle. Když jsme se však snažili jet co možná nejúsporněji, dostali jsme se na tyto hodnoty (teploty v době testování byly kolem 7-12 stupňů):

Město: 18 - 26 kWh

Kombinovaná: 24 kWh

Dálnice (110 km/h / 130 km/h): 27 / 32 kWh

Okresky: 16 - 20 kWh

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní cenovka Volkswagenu ID Buzz Cargo (užitková verze - dodávka) stojí necelý 1,5 milionu. Naše verze s 5 místy k sezení stojí o zhruba sto tisíc více. Přičtu-li opravdu bohatou příplatkovou výbavu, tak se dostáváme lehce přes hranici dvou milionů.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

ID Buzz je zdařilou reinkarnací slavného “Hippie Transporteru”. Rozhodně vypadá stylově a poutá víc pozornosti, než většina sporťáků kolem. Někdo jeho design miluje, jiný zase nenávidí, je to opravdu dost individuální. Pro nás je však důležité, že je kvalitně vyrobený, má rejd jako autobus, pohodlně jezdí, má velice hezky zpracovaný interiér a zároveň se v něm luxusně vyspíte. Na druhou stranu je škoda, že v tak velikém autě je jen 5 míst k sezení. Největší kámen úrazu však vidím v tom, že i kdybyste na dálnici zkousli otravné tempo kolem 110 km/h, tak nezvládnete ujet ani 300 km. Pokud byste se “rozvášnili” a chtěli jet 130, budete rádi, když dáte 220 km (v teplotách kolem 10 stupňů). Takhle si zkrátka cestovní MPV / dodávku nepředstavuji. Nechápu, proč v nabídce není alespoň plug-in hybridní varianta, jako třeba v Multivanu. A víte co? Vůbec nejlepší by v něm byl naftový dvoulitr! Je velmi těžké auto objektivně hodnotit. Pokud by mi nevadil nízký dojezd, dal bych mu klidně 8 bodů. Pokud bych byl zvyklý jezdit stovky km denně s dieselovým Multivanem T6, tak bych mu mohl dát 4. Přiklonil jsem se tedy ke kompromisu a Volkswagen ID Buzz si s přihlédnutím na “cool faktor” odváží 6,5/10 bodů.

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Image

Rejd

Praktičnost

Kvalitní interiér

Skvělá sedadla

Bohatá výbava

Pohodlný podvozek

LED světlomety

Výborné odhlučnění

Parkování na modrých zónách

Volkswagen ID. BUZZ | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Vysoká hmotnost

Malá baterie - nízký dojezd

Dotykové ovládání