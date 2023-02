TEST Peugeot 208 GT – jak si stojí tento líbivý prcek vedle „domácí“ Fabie?

Úvod a cena

Na výběr je ze třech výbav (Active, Allure a GT) a pěti motorizací (elektrická 100 kW, naftová 1.5 BlueHDi 75 kW a tři různě silné verze benzinové 1.2 PureTech – 55 kW/74 kW a 96 kW. My zde máme vrcholné benzinové provedení s automatickou převodovkou, které startuje na 610 tisících. Připlacen byl červený metalický lak, vyhřívání sedadel, sada bezpečnostních asistentů a 3D navigace. Celkem tedy 662 tisíc.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Ve výbavě GT a červené metalíze Elixir zaujme na první pohled. Předku dominují LED světlomety připomínající chrup šavlozubého tygra. Mezi nimi je usměvavá maska se starým logem, nad kterým je název modelu.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Z bočního pohledu vyniknou 17 palcové disky a pěkným detailem je také nápis GT na C sloupku. Koncové svítilny připomínají světla Mustangu, který má také svislé tři pruhy.

Rozměry: 4055/1745/1430/2540 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1233 kg

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je znát, že jde o malé vozítko určené primárně do města, kde jsou jeho malé rozměry užitečné. Sedadla vypadají skvěle, jsou z kvalitních materiálů, ale spokojený jsem s nimi nebyl. Mají sice solidní boční vedení, ale hlavová opěrka nelze nastavovat podélně a je dost vpředu. Když jsem měl opěradlo ve správném sklonu, tlačila mi opěrka hlavu dost nepříjemně dopředu, takže jsem byl nucen opěradlo dost položit, díky čemuž jsem zase nedosáhl na volant. Pozice za volantem pro mě tedy nevyhovující.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pochválit ovšem musím použité materiály, které jsou proti konkurentům lehce nad průměrem. Obzvláště palubní deska je zdařilá. Líbí se mi zelené prošívání, které se zde objevuje opravdu často. Peugeot se ovládá celkem jednoduše. Před řidičem se nachází virtuální kokpit s 3D displejem. 10 Palcový infotainment je celkem přehledný. Jeho rychlost není nic moc, rozlišení celkem ujde. Líbí se mi ovšem, jak je obrazovka natočená k řidiči. Pod ní se nachází výdechy ventilace a oblast s tlačítky odkazující na ovládání veškerých funkcí.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je proti konkurentům slabší. Vpředu je to ještě celkem dobré, ale problém nastane vzadu. Sedadlo mám díky špatné pozici za volantem o něco více vzadu, než mívám obvykle, měřím 185 cm. Díky tomu se dozadu jednoduše nevejdu.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řidičovo sedadlo mám mezi koleny a místo nemám ani nad hlavou. Cestující měřící pod 180 cm by se však vejít mohli. Zavazadlový prostor pojme 309 litrů, což proti konkurenci také příliš nezaujme.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je zbytečně tvrdý, což by tak úplně nemuselo vadit. Mám rád sportovní hatchbacky, které pohodlné nejsou, protože si to vykoupí na okresce, kde jsou hravé a zábavné. 208 GT je bohužel jen zbytečně tuhá, ale moc zábavy si s ní neužijete. Ačkoliv má nízkou hmotnost a celkem silný motor, tak má tupé řízení, slabé brzdy, ospalou převodovku, přecitlivělé zásahy stabilizačních systémů a takto bych mohl pokračovat… Ale stále je o chlup pohodlnější, než loni testovaná Fiesta ST-Line X. Ta to ovšem vynahradila v zatáčkách, kde byl podvozek stabilní a měl jsem v něj důvěru, což u 208 říct nemohu.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odhlučnění není špatné, dálnici zvládá v rámci povolených limitů dobře. Nemilé překvapení nastalo v moment, kdy byla mokrá vozovka (8 °C). Najíždím na dálnici běžnou rychlostí, načež mě začíná předbíhat zadní náprava. Stalo se mi to pak ještě několikrát a to v opravdu nízkých rychlostech. Na voze byly zimní pneumatiky Continental, na letních by to jistě bylo lepší.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje benzinový tříválec 1.2 PureTech 130. Je poměrně kultivovaný a tichý. Jak název napovídá, má 130 koní – 96 kW a 230 Nm. To má za následek slušnou dynamiku. Akcelerace na stovku trvá 8,7 sekund a rozjede se na 208 km/h. Spojen je s automatickou převodovkou, která má poměrně hladké rozjezdy a běžném provozu řadí hladce. Jakmile po ní však chcete rychlejší reakci, dává si stále načas.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Oproti konkurentům nevyniká ani ve spotřebě. Při rozvážné jízdě jsme naměřili tato čísla:

Město: 6,5 – 7,5 litrů

Kombinovaná: 6,9 l

Dálničních 130 km/h: 7,8 l

Okresky: 5,4 – 5,9 l

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Peugeot to vzhledem k jeho konkurentům nemá jednoduché. Fabia 1.5 TSI nabídne výrazně více prostoru, více komfortu, je rychlejší, úspornější, stabilnější a levnější. Fiesta ST-Line X je také levnější, úspornější, s vnitřním prostorem je to podobné, na okresce je hravější, ale ve městě je o něco méně pohodlná. Mezi další alternativy k 208 se řadí třeba Opel Corsa, Volkswagen Polo, Renault Clio, Seat Ibiza, Toyota Yaris či Hyundai I20.

Závěr

Peugeot 208 GT 1.2 PureTech 130 vypadá skvěle, má kvalitní interiér, automat řadí hladce, ale podvozek je bohužel zbytečně tvrdý, pozice za volantem je díky předsunuté hlavové opěrce špatná, spotřeba je proti konkurentům vyšší, prostornost slabší a na svižnou jízdu po okreskách se stejně nehodí. Za 660 tisíc mi smysl nedává. Fabia Monte Carlo 1.5 TSI sice nevypadá tak stylově, ale jinak je ve všem lepší. Peugeot 208 GT 1.2 PureTech 130 si díky svému šarmu odváží 5/10 bodů. Dostal by více, pokud by byl ve výbavě Allure s menšími ráfky a hlavně s cenovkou pod půl milionu, byť by šlo o slabší verzi s manuálem a obyčejnými předními světly.

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Kvalitní interiér

Slušná dynamika

Snadno se s ním parkuje

Peugeot 208 GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Prostornost

Podvozek

Pozice za volantem

Pomalejší infotainment

Vysoká cenovka