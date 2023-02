TEST: Citroen C5X 1.6 PureTech 180 Shine – návrat ke kořenům se spoustou inovací

Úvod

V nabídce jsou tři různé motorizace, diesel zde však není. Přeplňovaná 1.2 PureTech s 131 koňmi, námi testovaná 1.6 Puretech (180 koní) a vrcholná plug-in hybridní verze s 225 koňmi. Největší rozdíl čistě benzinové motorizace a té hybridní je v podvozku, který je v případě benzinů obyčejný, ale u hybridu je aktivní a to je teprve svezení. Co se výbav týče, tak je zde hned několik úrovní s tím, že my máme takový střed nabídky - Shine. I tak je zde téměř vše, co je k běžnému životu potřeba, ocenil bych snad jen vyhřívané sedačky. Někomu by mohlo také scházet elektrické ovládání sedadel či panoramatická střecha.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Přední část působí přísně. Led světlomety jsou ve dvou úrovních a spojují je chromové lišty, které uprostřed tvoří tradiční logo připomínající dvě šipky vzhůru. Členitý nárazník ukrývá mlhovky a uprostřed radar pro adaptivní tempomat. Z bočního pohledu vynikne světlá výška vozu a svažující se záď. Zajimavostí jsou dva spojlery. Jeden navazuje na střechu a druhý je pod zadním sklem.

Rozměry: 4805/1859/1485/2785 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1542 kg

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Na palubě panuje příjemná atmosféra a potěší také solidní materiály. Sice se najdou nějaká slabší místa, ale je jich minimum. Kožená sedadla jsou pohodlná a nabízí i celkem dobré boční vedení těla. Řidič může sedět hezky nízko, což je dobře. Pozice za volantem je dobrá, ale najde se pár ergonomických nedostatků, jako třeba kolečko hlasitosti radia, na které téměř nedosáhnu, ale mohu hlasitost ovládat na volantu, takže to vlastně není problém.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je celkem jednoduché a intuitivní. Oceňuji především ovládání klimatizace, které není v dotykové obrazovce. Infotainment jako takový nabízí velmi dobré rozlišení, logické uspořádání a příjemnou rychlost.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru je jak vpředu, tak vzadu dostatek. Odkládacích přihrádek je ve voze několik, což je také plus. Zavazadlový prostor pojme 545 litrů zavazadel a díky „liftbackové“ koncepci nabízí veliký otvor, takže není problém převážet větší předměty. Nechybí ani tunel na prostředním sedadle, do kterého se vejdou třeba lyže.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je měkký a komfortní. Běžné nerovnosti žehlí výborně a rozhodí ho až opravdu veliké díry či ostré zpomalovací prahy. Důležité však je, že od podvozku neslyšíte bouchání, jako třeba u koncernových vozů na platformě MQB (Superb, Passat, Octavia apod.). Tomu napomáhají hydraulické dorazy. Na dálnici je však znát aerodynamický svistot, který má za příčinu vyšší podvozek. Dvojitá skla, kterými disponuje nejvyšší výbava, by se hodila.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jak je na tom v zatáčkách? Žádná sláva. Podvozek je zkrátka nastaven komfortně, takže se karoserie dost naklání, brzy zasahuje stabilizační systém a objevuje se i nedotáčivost, takže to na žádné rychlejší přesuny opravdu není. Sice to s přivřeným okem zvládne, ale moc si to neužijete. Nepomáhá ani dost přeposilované řízení s dlouhým převodem a téměř nulovou zpětnou vazbou. Plynulost jízdy po městě často narušuje převodovka a opravdu hodně zpomalený Stop-Start systém. Jednou jsem z křižovatky potřeboval zmizet co možná nejrychleji, navolil jsem tedy režim sport, motor i přesto zhasnul čehož jsem si vzhledem k jeho tichosti nevšiml a když padla na semaforu zelená, tak se po šlápnutí na plyn cca vteřinu nic nedělo… Sotva jsem se posléze stihl zařadit.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje přeplňovaný čtyřválec 1.6 PureTech. Kultivovanost jednotky je fajn a potěší i dynamika. Vykon činí 133 kW a 250 Nm. Díky tomu se rozjede za stovku za 8,1 sekund a maximálka činí 230 km/h. To vše je hezké, jenže pak je tu jeden problém, kterým je převodovka. Automatická 8 stupňová převodovka mi po městě vadila. Při dojíždění na semafor často při přeřazení ze dvojky na jedničku cukne a celkově je tak i díky dávkování brzd náročné se zastavit bez škubnutí. Dříve se do vozů z koncernu Stellantis dodávaly automaty od japonské firmy Aisin, ale od roku 2022 se údajně do vozů montují skříně od čínské firmy Punch Powertrain, což je dle našich předchozích zkušeností krok zpět. Škoda také, že v nabídce není žádná naftová motorizace či verze s pohonem všech kol.

Spotřeba:

Město: 7-8 litrů

Kombinovaná: 7,2 l

Dálničních 130 km/h / 160 km/h: 7,4 l / 9 l

Okresky: 5,5 – 6,5 l

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní C5X Feel s tříválcovým motorem 1.2 PureTech stojí rovných 800 tisíc. Námi testovaná Shine se silnějším motorem 1.6 PureTech přijde na 970 tisíc. Vrchol nabídky v podobě plugin hybridu a výbavy Shine Pack pak přijde na 1 230 000 Kč. Uvedené ceny jsou akční.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

C5X je originalním vozem, který upoutá pozornost a perfektně kombinuje styl, praktičnost a skvělý jízdní komfort. Vysoká světlá výška mu zajistí velmi dobrou průjezdnost mimo silnice, ale na nějaké „offroadování“ to díky absenci pohonu všech kol rozhodně není. Největší slabinou je automatická převodovka, která má za následek horší plynulost jízdy po městě. Vyzdvihnout je rovněž potřeba bohatou výbavu a solidní cenovku do milionu korun. Citroen C5X Shine 1.6 PureTech se hodí pro někoho, kdo chce primárně pohodlný vůz s více, než dostačující dynamikou. Zaslouží si 7,5/10 bodů.

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Praktičnost

Vysoká světlá výška

Neotřelý design

Komfortní podvozek

Dostačující dynamika

Kvalitně zpracovaný interiér

Solidní cenovka

Unikátní koncepce vozu (zvednutý liftback)

Citroen C5X | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

V nabídce chybí diesel a pohon 4x4

Přeposilované řízení

Cukající převodovka

Náklony karoserie v zatáčkách

Aerodynamický svistot na dálnici