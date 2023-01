TEST: Lexus UX300e – prémiový crossover na baterky s pořádnou nadváhou

Úvod

Vůz kombinuje kompaktní rozměry, extravagantní design a v tomto případě i vysokou hmotnost. Ta je zapříčiněna především baterií, která se ukrývá ve spodní části vozu. O pohon se stará elektromotor, který pohání přední kola. Proti hybridní verzi nabral 165 kg, proti benzinové UX200, která již není v nabídce dokonce 320 kg. I cenovka je logicky vyšší. Dostanete však luxusně vybavený crossover, který nabídne výbavu srovnatelnou s většími vozy. Nechybí zde záplava bezpečnostních asistentů, kožené čalounění, head-up displej, vyhřívaná všechna sedadla (přední dokonce klimatizovaná), navigace, adaptivní tempomat a mnoho dalšího.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design své japonské geny nezapře. Ostře řezané hrany karoserie jsou doplněný o velikou masku a štíhlé LED světlomety, které by však mohly svítit o něco lépe. Do strany vytažené lemy blatníků dodávají na robustnosti, ale nelíbí se mi výrazné černé oplastování, které působí lacině. Naopak krásným detailem jsou zpětná zrcátka a chromové orámování oken. Vzadu jsou světlomety propojené a svažující se střecha dodává šmrnc. UX celkově vypadá menší, než ve skutečnosti je.

Rozměry: 4495/1840/1545/2640 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1860 kg

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to proti konkurentům balada. Cestující jsou obklopení kvalitními materiály, panuje zde příjemná atmosféra. Větší sourozenci mají ale zpracování ještě lepší, oproti nim je zde zkrátka znát, že jde o nejmenší model a pár slabších míst se zde najde. Sedadla jsou pohodlná, nabízí mnoho funkcí, ale boční vedení by mohlo být výraznější a sedák by mohl být o fous delší.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Za poslední rok jsem je to už čtvrtý testovaný Lexus a konečně musím říct, že jsem si trošku porozuměl s ovládáním vozu pomocí touchpadu. Infotainment není dotykový, což je fajn. Je to zkrátka něco jiného, složitého, ale jakmile si zvyknete, je to vlastně celkem v pohodě. Ocenit musím snadné tlačítkové ovládání klimatizace a výhřev/klimatizování sedadel či volantu.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost není nejsilnější stránkou. Vpředu je to dobré, ale výrazně slabší je to vzadu. První problém nastal už při nastupování. Otvor, který vznikne po otevření dveří je malý a nízký. Vzhledem k mé výšce 185 cm jsem se do vozu dostával obtížně. Po usednutí mi svažující se střecha dodává lehce „klaustrofobický“ pocit, sedáky jsou krátké, ale před koleny pár centimetrů zbývá. Zavazadlový prostor pojme 367 litrů.

Jízda

Ve srovnání s ostatními crossovery jde jednoznačně o jedno z nejpohodlnějších svezení. Žádné bouchání či poskakování při přejezdu nerovností se zde nekoná. Lexus zkrátka hraje na komfort a na nějaké sportovní ambice nehledí. A to je dobře. Díky tomu si člověk užije ničím nerušenou jízdu, pustíte si svou oblíbenou muziku do fantastického audia od Mark Levinson a relax může začít. Bohužel je tento příjemný okamžik celkem brzy narušen vybitou baterií, o tom ale později.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řízení má příjemný odpor, je přesné a akorát strmé. Dávkovatelnost brzd je na poměry elektormobilů velice dobrá. Problém nastane v moment, kdy lehce pospícháte. Elektrické UX má problém s přenosem točivého momentu na přední nápravu a tak často ztrácí trakci. Tento efekt je nejvýraznější na mokru, „nedejbože“ na sněhu. Vůz je v zatáčkách na kluzkém povrchu a zimním obutí opravdu dost nedotáčivý, což mě například na dálničním nájezdu při normální rychlosti několikrát vylekalo. Bleskurychle sice zasáhne stabilizace a jelikož je rychlost nízká, nic se neděje, ale nechci ani myslet na to, jak by to dopadlo, kdybyste jeli o něco rychleji. Tady je zkrátka ta vysoká hmotnost znatelná. Na druhou stranu je potřeba říci, že tímto vozem pravděpodobně nikdo, kdo má rád svižnou jízdu jezdit nebude, takže to v praxi (na suchu) nebude pro většinu zákazníků problém.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou se ukrývá malý, ale poměrně silný elektromotor o výkonu 150 kW a kroutícím momentu 300 Nm. Ocenit je potřeba citlivou rekuperaci, kdy je přechod mezi ní a zapojením brzd do hry opravdu téměř neznatelný. To je disciplína, ve které většina elektroaut pokulhává a je opravdu příjemné, že se to u Lexusu vydařilo „na první dobrou“. Dynamika je dostačující. Akcelerace na stovku zabere 7,5 vteřin a maximální rychlost je omezena na 160 km/h.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kámen úrazu je v nízkém dojezdu a absenci rychlodobíjení. Baterie má využitelnou kapacitu 45 kWh, dle metodiky WLTP by měl ujet 315 km, ale realita je bohužel o dost smutnější. Vůz jsme využívali pouze po městě, venkovní teploty se pohybovaly okolo 0 °C a vzhledem k pohodovému zaměření vozu jsme jezdili drtivou většinu času úsporně. Výsledek? Spotřeba činila 27 kWh a s vozem jsme najeli slabých 150 km. V den, kdy jsem jel vrátit vůz jsem měl dojezd 28 km a do cíle to bylo shodou okolností také 28 km. Schválně jsem nezapínal žádné vyhřívání, navolil jsem režim Eco a jel jak nejúsporněji dovedu. Po nějakých 10 km na palubním počítači svítil dojezd 5 km. Zajel jsem tedy k nabíječce (AC), kde jsem strávil necelou půl hodinku, za kterou se dobilo pouze 2,7 kWh. Spěchal jsem, dojezd dle počítače činil cca 25-30 km, do cíle zbývalo 18 km a i tak jsem posledních pár kilometrů z cesty dojížděl s nulovým dojezdem.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Benzinová verze se již neprodává. Hybridní verze s výbavou Business Edition je v akci a přijde na 850 tisíc, což je s ohledem na kvality vozu skvělá nabídka., kterou bychom rozhodně doporučili. Elektrická varianta přijde na 1,3 milionu (nejnižší výbava Prime) a náš kousek s nejvyšší výbavou Luxury stojí od 1,64 milionu.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Hodnotit tento model je velmi těžké. Bude záležet nejvíc na tom, jaké má zákazník preference. Pokud někdo hledá prémiový elektrický crossover do města, který má kde dobíjet, neřeší pořizovací cenu a nepotřebuje najíždět denně větší porce kilometrů, jde o fajn volbu. Pohodlí podvozku a kvalitní interiér s bohatou výbavou jsou jednoznačně argumenty pro. Pak tu jsou ovšem negativa v podobě vysoké hmotnosti (nedotáčivost), vysoké ceny a faktu, že díky malému dojezdu nejde o všestranné auto. Vcítím-li se do prvního zákazníka, tak by se dalo elektrické UX doporučit, jenže to by nesměla existovat hybridní UX250e, která je aktuálně o více, než půl milionu levnější, lépe zatáčí a ujede mnohonásobně víc kilometrů. Ačkoliv jsem s hybridem nejezdil, troufnu si říct, že by dostal klidně osm bodů. Náš jednoúčelový Lexus UX300e vedle hybridu pro většinu lidí nedává smysl a tak si odváží jen 5/10 bodů.

Lexus UX 300e | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Komfortní podvozek

Kvalitní interiér

Bohatá výbava

Zajímavý design

Odhlučnění

Dávkovatelnost brzd

Audiosystém Mark Levinson

Minusy

Nízký dojezd

Pomalé dobíjení

Vysoká hmotnost

Cenovka

Složitější ovládání vozu

Vedle hybridu nedává smysl