Test DS3 Crossback E-Tense, jak se žije s elektromobilem v zimě?

Exteriér

DS 3 chce o své zákazníky bojovat převážně odvážným vzhledem se zajímavými detaily. Vpředu zaujmou světlomety DS MATRIX LED VISION, které umožňují jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž by vůz oslňoval ostatní v provozu. Z boku jsou nápadné zvláštně tvarované zadní dveře s poměrně nízkými bočními okny. Velice zajímavým prvkem jsou za běžných okolností zapuštěné kliky dveří, které se objevují pouze tehdy, když je jich potřeba.

DS3 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

Interiér

Firma DS se řadí mezi prémiové výrobce a tak nepřekvapí, že interiér je svým pojetím zajímavý a sází na kvalitní materiály. Kabina vypadá již na první pohled luxusně a i na ten druhý se nic nemění. Volba materiálu a kvalita zpracování je na vysoké úrovni. Bílá prošívaná kůže na palubní desce a výplni dveří vypadá vážně skvěle. Co si ale pochvalu úplně nezaslouží, je ergonomie umístění některých ovládacích prvků. I jako u ostatních modelů automobilky DS je jejich umístění velmi netypické a jejich hledání dá chvíli zabrat.

DS3 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

Přestože je DS3 malé auto, místa uvnitř je pro běžné potřeby dostatek. Se svými 181 cm jsme neměl problém sednout si sám za sebe. Do Chorvatska bych tak jet nechtěl, ale vyloženě nekomfortně jsem se necítil. Snad mi jen vadilo malé boční okénko a velká plocha dveří, kvůli čemuž jsem se cítil na zádech sedačkách trochou klaustrofobně. Zavazadlový prostor má spíše průměrných 350 litrů objemu, po sklopení zadních sedadel, dělených v poměru 60:40, se tento objem zvětší na 1050 litrů. Největší konstruktérský přešlap vnímám u otevírání pátých dveří při potřebě dostat se do "kufru". Tlačítko pro otevření se nachází v horní hraně nárazníku, což s sebou nese ušmudlané prsty.

DS3 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

DS3 Crossback E-Tense spoléhá na elektromotor o výkonu 100 kW (136 koní) a točivém momentu 260 N.m. Motor pohánějící přední kola je zásobován energii z baterií o kapacitě 50 kWh, z nichž lze však využít jen 90%, tudíž pro jízdu musíme počítat pouze se 45 kWh. Akumulátor má tvar písmena H a je umístěn pod podlahou vozu. Udávaný dojezd je 320 km.

DS3 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

Jízda

Jízda v elektrické DS3 je velmi ovlivněna zvoleným jízdním režimem. Těmi jsou Eco, Normal a Sport. Na režim Eco raději rovnou zapomeňte, jízda s ním připomíná jízdu se zataženou ruční brzdou. Odezva na sešlápnutí "plynu" je letargické a úspora energie zdaleka neodpovídá utrpení, které řidič při jízdě prožívá. Nejčastěji jsem využíval režim Normal. Spotřeba energie při něm oproti Ecu dramaticky nestoupá, ale odezva na sešlápnutí pedálu je diametrálně odlišná. V režimu Normal je DSko celkem svižné auto, které jako téměř každý elektromobil umí být až nečekaně rychlý na každém semaforu. Posledním režimem je Sport. Pouze v něm lze využít výkon pohonné jednotky na 100 %. V režimu Sport se tak městské elektropřiližovadlo promění na pocitově rychlé auto. Okamžitý příval výkonu člověk neznalého věci až zaskočí a hlavně v nižších rychlostech dynamika vozu vůbec neodpovídá tabulkovém zrychlení z 0 na 100 km/h za předlouhých 9 s.

Když přejeme z dynamiky na jízdní vlastnosti, pak můžeme pochválit komfortní podvozek a dobrou stabilitu danou nízkým těžištěm způsobeným pod podlahou umístěnou baterií. Co pochválit nelze, to je jak je v této kategorii obvyklá, téměř nulová zpětná vazba od volantu.

Zima

Velká část odpůrců elektromobilů stále opakuje, že tyto vozy jsou v zimním období nepoužitelné. Během testu byly teploty pod bodem mrazu a tak si můžeme neduhy automobilů na baterky ověřit v praxi.

- Dojezd:

V prospektech se autobilka chlubí dojezdem 320 km. V reálném světě při běžných teplotách to může být při troše snahy necelých 300 km. Ale co v zimě? Během testu, kdy jsem vyzkoušel hojně jízdu po městě, ale též dálnici a okresky, jsme naměřil průměrnou spotřebu 19 KWh na 100 km. Což odpovídá dojezdu přibližně 235 km. Není to opravdu mnoho, ale cestovat se s tím dá. Po 2 až 3 hodinách jízdy zastavíte na nabíječce, skončíte si na benzínku na kávu, či na nákup do supermarketu, protáhne nohy a máte dobito dalších 150 km se kterými můžete vesele cestovat dál. Toto platí pro jízdu po okresních silnicích. Na dálnici je situace daleko horší. Při 130 km/h ubývají z dojezdu 2 km po každém ujetém kilometru, což půsodní trochu depresivně. Navíc při spotřebě okolo 26 kWh je dojezd pouhých 170 km a tak po hodině jízdy je potřeba hledat nabíjecí stanici.

DS3 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

DS3 se chlubí schopností nabíjet svou baterii výkonem 100 kWh, díky čemuž se oněch 45 kWh nabije opravdu rychle. Avšak v zimě toto neplatí. Po 70 km jízdě, kdy byla baterie správě ohřátá, jsem zastavil u 50 kWh stojanu ČEZu. Musíto očekávaných 50 kWh se však vůz začal dobíjet pouhými 19 kWh. Což je opravdu hodně málo.

Další den po ujetí 100 km jsem navštívil pro změnu stojan PRE, který sliboval 100 kWh. Z něj si DS3 brala 59 kWh. Lepší, než předchozí den, ale stále žádná sláva. Pod bodem mrazu je zkrátka dobíjení pomalejší.

DS3 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

- Umrznutí v koloně:

Hodně lidí mi říkalo, že by elektromobil nechtěli z důvodu, že se bojí toho, že kdyby uvízli na dálnici, tak by tam mohli umrznout. Tyto obavy jsou podle mého názoru u moderních elektromobilů liché. Testované DS3 kromě vyhřívaných sedaček, které mohou hřát velmi dlouho, sází také na tepelné čerpadlo. To během testu mělo nízkou spotřebu a tak věřím, že by mohlo dojít dříve palivo v konvenční voze, které by muselo celou dobu pobytu večer, než by tepelné čerpadlo "vycucalo" celou baterii.

Cena

DS3 Crossback E-TENSE | foto: Petr Boháč

Plusy:

- neokoukaný design

- hodnotný interiér

- okamžitý nástup výkonu

Mínusy:

- ergonomie ovládacích prvků

- cena