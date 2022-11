TEST: Volkswagen ID.4 GTX – elektrický minimalista s rozdvojenou osobností

Exteriér

Design působí futuristicky a svůj elektrický rodokmen z něj vyzařuje z každého úhlu. Přední část je velice minimalistická. Výraz vozu je celkem bezpohlavní. Co se ovšem nedá LED světlometům upřít, je jejich perfektní účinnost.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velmi dobře vypadají obří 21 palcové disky. Zadní část se dost svažuje a celkově vůz opticky zmenšuje. Líbí se mi detaily jako kaskádovité rozložení segmentů v zadních svítilnách, spojené přední i zadní světlomety LED linkou či zapuštěné kliky do dveří.

Rozměry: 4582/1852/1619/2769 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2149 kg

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř vozu panuje rovněž minimalismus a vzdušnost. Sedadla jsou pohodlná, nabízí skvělý posed a masážní funkci. Mají kožené bočnice a Alcantarou čalouněný střed s možností prodloužení sedáku, což ocení především dlouháni.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Použité materiály mimo sedadla neurazí, ale ani nenadchnou. Dveřní výplně vpředu sice mají částečně kožený dekor, ale na zbytku je použitý tvrdší plast. To stejné se týká i palubní desky. Největší zklamání co se materiálů týče však nastane při zkoumání dveřní výplně u zadních cestujících. Podobně tvrdé plasty potkáte i v malých nákupních taškách za 400 tisíc. Na druhou stranu cením odvahu v podobě možnosti objednat si modrý interiér.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je celodotykové, což je největší kámen úrazu. Na volantu jsou nepovedené dotykové plošky, na které si sice člověk zvykne, ale ideální řešení to není. Díky bohu to pochopilo i vedení Volkswagenu a nedávno vydali zprávu o návratu volantu s klasickými tlačítky. S volantem je spojen i malý displej a „řadící páka“, na kterou jsem si za celou dobu testu nezvykl a několikrát jsem se omylem rozjel na špatnou stranu. Nehledě na to, že je nepříjemné stále natahovat ruku. V tomto směru mi více vyhovoval Enyaq, který má volič na středovém tunelu. Další zbytečně složitá věc je dotykové ovládání světlometů.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je graficky povedený, ale mohl by reagovat svižněji, obzvláště pak po startu. Obrazovka je veliká a systém zprvu působí nepřehledně, ale po nějaké době si člověk zvykne. Pod obrazovkou je pětice dotykových plošek k rychlejšímu přístupu do hlavních ovládacích funkcí – asistenti, klima apod.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Elektrické ovládání oken bylo vždy pomocí 4 „kolébek“, nicméně ve Volkswagenu se rozhodli toto jednoduché řešení zahodit, dát tam pouze dvě „kolébky“ a když chcete stáhnout zadní okna, musíte nejprve zmáčknout tlačítko „rear“ a až poté stáhnete zadní okna. Jo a tlačítka na ovládání zrcátek jsou taktéž dotykové, takže je poslepu nebudete schopni ovládat. Další nevýhodou jsou veliké černé plochy - „black piano“ dekor, který bude věčně upatlaný a po nějaké době i poškrábaný.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odkládacích prostorů je zde možná až moc. Středový tunel je zbytečně „děravý“ a neuspořádaný, což na oko není úplně hezké. Nevím co vše bych ve voze musel vozit, abych využil všechny přihrádky, kastlíky a kapsy. Věřím ale, že to někteří uživatelé mohou ocenit, já k ním ovšem nepatřím.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost ve voze je velmi dobrá. Vzadu je místa dostatek, potěší rovná podlaha a možnost regulace teploty či vyhřívání sedadel. Zavazadelník pojme 543 litrů nákladu.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Ticho, klid, bezprostřední reakce na plynový pedál a skvělé ozvučení. Všechny tyto aspekty vám dají jasně najevo, že v těch pohodlných sedačkách budete rádi trávit čas a jízda s „ídéčkem“ je zkrátka relax. Komfort je na velice dobré úrovni, čemuž napomáhá velmi dobré odhlučnění, výborně naladěný adaptivní podvozek s proměnlivou tuhostí tlumičů a obrovská kola, která jen tak do nějaké díry nezapadnou. Vůz má mimo jiné skvělý rejd, což oceníte ve městě.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Skoro celý týden jsme jezdili s automatickou rekuperací, která funguje tak, že skrze radar monitoruje provoz před vámi a dle toho se odvíjí síla brzdného účinku – rekuperace. Mimo jiné si i bere údaje z navigace, takže pokud vjíždíte z okresky do obce, taktéž začne výrazněji rekuperovat. V normálním autě, který neukládá energii z brzdění, bych takový systém nesnesl, jenže zde to dává perfektní smysl. Pokud chcete plachtit, jednoduše lehce sešlápnete pravý pedál a vůz rekuperaci zastaví.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Svižnější jízda? Bez problému, těžiště je nízko a podvozek je velmi schopný. Dynamika, máte-li nabito alespoň 40% a více, je rovněž velmi dobrá a to i přesto, že nemáte celých 220 kW výkonu. Ty dostanete pouze v případě, že je ideální teplota a vůz má více, než 88% kapacity baterie.

Volím režim Sport, který přitvrdí tlumiče, takže se méně naklání a jediné, co ho vyvede z míry, je losí test či příliš vysoká nájezdová rychlost do zatáčky, kdy je pak „ídéčko“ nedotáčivé. Jakmile u toho budete navíc ostřejší na volantu, zasáhne naprosto nepředvídatelně stabilizace, která zabrzdí jednotlivá kola a výsledek je ještě mnohem horší. Největší slabinou ovšem není stabilizace, ale slabé brzdy. Jejich nástup je i ve městě dost vlažný a je třeba pedál pořádně sešlápnout, aby se něco začalo dít. Jedete-li na okresce rychle a potřebujete před vlásenkou výrazně zpomalit, je to poměrně nepříjemný zážitek. Brzdná dráha je dost dlouhá a budete-li tímto stylem pokračovat, za pár minut se přehřejí a přestanou brzdit úplně. GTX tedy umí být pěkně rychlé, ale musíte myslet na to, že je to stále více než dvou-tunové SUV a neočekávat zázraky.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Vůz disponuje dvěma elektromotory. Na přední nápravě je slabší a lehčí, který poskytuje výkon 80 kW a 162 Nm. Zadní nápravu pohání silnější motor – 150 kW a 310 Nm. Vůz má tedy poháněné obě nápravy, ale v drtivé většině je v zadokolkovém režimu, přední náprava se připojí až moment, kdy je to potřeba větší trakce. Celkový systémový výkon činí 220 kW a 460 Nm. Abyste ovšem tento výkon dostali, musí být vůz nabitý na více než 88% a baterie musí mít optimální teplotu. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, dostanete plný výkon, ovšem maximálně po dobu 30 vteřin. Dynamika je výborná a reakce na plyn taktéž. Akcelerace na stovku zabere 6,2 sekund a maximální rychlost je omezená na 180 km/h. Jakmile klesne akumulátor pod 88 procent, výkon je nižší, avšak jen o trochu, což většina řidičů ani nerozezná. Problém nastane v momentě, kdy máte méně, než 40 procent. Tam je už omezený výkon znatelný dost.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Baterie má kapacitu 82 kWh, ale využitelných je pouze 77 kWh. Deklarovaný dojezd činí 480 km. My jsme vůz využívali primárně ve městě, ale také na dálnici a okreskách a dojezd na jedno nabití činil cca 320 km, nutno ale podotknout, že jsme nejezdili celou dobu „na spotřebu“. Teploty v době testu byly okolo 15 °C, což jsou pro elektromobil dobré podmínky. Pokud by byla větší zima, dojezd se ještě sníží. Auto jsme jednou nabíjeli na rychlonabíječce, která umí 300 kW. Vůz však zvládne maximálně 125 kW a to jen „na papíře“, realita je výrazně horší. K této nabíječce jsme přijeli s 16 %, nabili jsme jej na 100 % a trvalo to 65 minut (65,6 kWh).

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Naměřená spotřeba při klidné jízdě (testováno v říjnu, kdy byly teploty okolo 12 – 18 °C):

Město: 15 – 19 kWh

Kombinovaná: 18 kWh

Dálničních 130 km/h: 24 kWh

Okresky: 14 kWh

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základ tvoří ID.4 Pro, stojí od 1 344 900 Kč. Na výběr jsou však další tři verze – Pro Performance 150 kW za 1 387 900 Kč, Pro 4 Motion 195 kW za 1 457 900 Kč a poté naše vrcholná verze GTX – 220 kW za 1 597 900 Kč. Finální cenovka tohoto kousku včetně příplatků (barva, kola, paket infotainment, sportovní modrý interiér, sportovní paket apod.) se vyšplhala na 1 837 900 Kč.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

ID.4 GTX je svižné elektrické SUV, které nabídne minimalistický design, vzdušný interiér, vynikající LED světlomety, skvělý jízdní komfort, solidní spotřebu a velice dobré odhlučnění. Problémem je ovšem neintuitivní a zbytečně složité ovládání vozu. Další háček je v tom, že výkon 220 kW, za který zaplatíte minimálně 1,6 milionu, dostanete jen pokud má baterie ideální teplotu a máte nabito více než 88 %. Dojezd závisí na venkovní teplotě, jízdním stylu a hlavně na prostředí. Po městě či na okresce to umí i kolem 15 kWh, jakmile však natrefíte na dálnici, vezme si klidně 25+. Z toho je jasné, že nemůže plnit roli dálničního křižníka, ale hravě zastane úlohu městského parťáka. Tam ovšem dávají o něco větší smysl levnější a slabší verze „ídéčka“ se stejně velkou baterkou. Volkswagen ID.4 GTX si zaslouží 7,5/10 bodů.

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

LED světlomety

Komfortní podvozek

Odhlučnění

Vzdušnost uvnitř

Sedadla

Dynamika

Rejd

Parkování na modrých zónách

Volkswagen ID.4 GTX | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Minusy

Výkyvy ve výkonu

Vyšší cenovka

Slabší brzdy

Ovládání vozu

Lacinější materiály uvnitř