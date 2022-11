TEST: Toyota Yaris Cross AWD – úsporný crossover, který v terénu předčí konkurenci

Úvod

Yaris Cross s obyčejným Yarisem sdílí platformu a část názvu, ale tím to končí.

Je možné si pořídit čistě benzinový motor s předokolkou kombinovanou s manuálem či automatem, nebo se slabším hybridem, který může být jak čtyřkolka, tak předokolka. Co se výbav týče, tak je to dosti pestré, jelikož je zde 5 výbavových stupňů. Náš testovací kus je hybridní varianta s pohonem všech kol v druhé nejvyšší výbavě – Adventure.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je líbivý a zásadně se odlišil od klasického Yarisu. Přední světlomety jsou hezky tvarované, ale mohly by svítit o chlup lépe. Pod nimi se nachází malá maska, nad kterou je logo Toyoty. Ve spodní části se nachází kulaté mlhovky a svislé denní svícení s blinkry. Blatníky vozu jsou velmi robustní, což z vozu dělá takového zakrslého svalovce. K výrazné zlaté barvě se hodí tmavě lakovaná střecha se zadním spojlerem. Zadní části dominují spojené LED koncové svítilny. Hrana zavazadelníku je poměrně vysoko a svislé odrazky perfektně ladí k přednímu svislému dennímu svícení.

Rozměry: 4180/1765/1560/2560 mm (délka, výška, šířka, rozvor)

Hmotnost: 1260 kg

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Vnitřek vozu je na první pohled fajn, ale jakmile si sáhnete na materiály kolem vás, zjistíte, že jsou tvrdé a lacině působící. Levý loket jsem měl po chvíli otlačený díky tvrdé dveřní výplni.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Tentýž problém mám i s pravým kolenem, které je v optimálním nastavení sedačky v kontaktu se středovým tunelem. Proto jsem si sedadlo posunul více dozadu, ale pak byl zase daleko volant. Pozice za volantem tedy není ideální. Sedadla jsou kožená, takže vypadají hezky, ale mohly by mít o něco delší sedák. Mají ale přijatelné boční vedení. Jinak jsou vcelku pohodlná a není s nimi problém ani při delších trasách.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie je fajn, vše je hezky po ruce a ocenit musím i intuitivní ovládání vozu, ke kterému slouží klasická tlačítka. Volant padne skvěle do ruky a vypadá skvěle. V interiéru mi chybí jen kolečko hlasitosti rádia, jinak je to zdařilé.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pochvalu si zaslouží také infotainment, který by sice mohl být rychlejší, ale je výrazně přehlednější, než-li je to třeba u Corolly, CH-R či Yarisu. Potěší také tlačítko v rohu obrazovky, které vás vždy dostane do Android Auto či Apple Car Play, ke kterému není potřeba kabel. Nechybí samozřejmě ani bezdrátová nabíječka před voličem převodovky.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost a velikost odkládacích prostorů ve voze jsou logicky slabší. Vpředu je to ještě dobré, pominu-li středový tunel, ale vzadu mi rezerva před koleny ani nad hlavou téměř nezbývá (měřím 185 cm). Zavazadlový prostor je v obyčejném předokolkovém provedení 397 litrů, ale v případě naší čtyřkolky zde máme jen 320 litrů.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je naladěný vzhledem k ostatním crossoverům srovnatelně, je tedy lehce tužší, ale rozhodně ne nepohodlný. Zpomalovací prahy či menší schůdky, které se objevují v obytných zónách zvládá ale velmi dobře. Na nerovnostech v zatáčce má ovšem tendenci lehce odskakovat. Stabilita je jinak slušná a dokonce i rychlé změny směnu zvládá obstojně. Tomu pomáhá i nízká hmotnost. Vůz v normálním režimu lehce rekuperuje a přechody mezi ní a opětovnou akcelerací jsou téměř neznatelné. Z vozidla je rovněž dobrý výhled a náročnější řidiči jistě ocení víceprvkovou zadní nápravu.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co je ovšem velice slabé, je odhlučnění. Zvuková izolace je zde ošizená, takže vrčení motoru výrazně proniká do kabiny. Zároveň je slyšet výrazný aerodynamický svistot v rychlostech nad 100 km/h. Po městě umí jet v čistě elektrickém režimu (pokud má nabitý akumulátor), jakmile ovšem plynový pedál sešlápnete více, automaticky se připojí vrčící agregát, takže to vždy poznáte.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Mimo silnici je znát dobré odpružení na větších nerovnostech, solidní světlá výška (170 mm) a pohon všech kol. Jsou zde terénní režimy Trail a Snow. Prudší výjezd na mokru byl v normálním režimu problém, ale režim Snow zlepšil trakci a vůz se pomalu, ale jistě dal do pohybu. Oproti ostatním crossoverům půjde jednoznačně o jeden z nejschopnějších.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pohon vozu zajišťuje primárně atmosférický benzinový tříválec o objemu 1,5 litru (68 kW / 120 Nm). Ten svůj lichý počet válců nezapře a obzvláště studený start není příliš kultivovaný. Jakmile na něj trochu šlápnete, začne vrčet a čím více tlačíte pedál k podlaze, tím více začíná výt. Je zde bezestupňová převodovka e-CVT, jak to bývá u hybridů zvykem. Klasický spalovací motor je doplněn o malý elektromotor a akumulátor, který jej pohání a je nabíjen rekuperací. Je příjemné, že pocukávání v kolonách zvládá čistě na elektřinu, takže nehrozí vysoká spotřeba, jak to bývá u čistě spalovacích aut. Jakmile přidáte více plynu, naskočí tříválec, což vždy bezpečně poznáte. Celkový systémový výkon činí 85 kW. Dynamika je spíše podprůměrná, což dokazují i čísla. Akcelerace na stovku si žádá 11,8 sekund a maximální rychlost je 170 km/h. Co se ovšem nutné pochválit, je solidní reakce na plynový pedál, obzvláště pak v režimu Power.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba při mírném tempu je výborná a to i přes horší aerodynamiku. Součinitel odporu vzduchu činí 0,36. Naměřili jsme tyto hodnoty:

Město: 3,6 – 4,4 litrů

Kombinovaná: 4,9 l

Dálničních 130 km/h: 6,8 l

Okresky: 3,8 – 4,3 l

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Někteří konkurenti nabízí více prostoru, lepší dynamiku, nižší cenu, lepší materiály, ale jakmile přijde na řadu spotřeba paliva či schopnosti mimo asfalt, vyhrává Yaris Cross. Mezi konkurenty se řadí Ford Puma, Škoda Kamiq, Peugeot 2008, SsangYong Tivoli, Renault Captur, Citroen C3 Aircross, Volkswagen T-Cross, Seat Arona a další.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základ nabídky tvoří předokolka s manuálem a benzinovým tříválcem bez elektromotoru. Ve výbavě Active takový vůz stojí bez příplatků 465 tis Kč. Dnešní recenze však pojednává o exempláři z opačného spektra nabídky, takže zde máme nejdražší motorizaci s vrcholnou výbavou Adventure. Takový kus bez příplatků stojí 765 tis Kč. V našem případě byla ještě připlacená zlatá metalíza s černou střechou za 17 tis, takže se finální cenovka dostala na 782 tis Kč. Srovnatelně vybavený Kamiq, Arona či Puma stojí ve srovnatelné výbavě s automatickou převodovkou cca o 100 tisíc méně, ale nenabízí pohon všech kol a elektromotor.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Yaris Cross Hybrid 4x4 se na první pohled může jevit jako běžný crossover, kterých je na trhu nepřeberné množství, jenže ono to tak úplně není pravda. Je jedinečný tím, že jej můžete mít v podobě malé hybridní čtyřkolky, která má nadprůměrnou světlou výšku. Díky tomu potěší zákazníky, kteří chtějí malé obratné vozítko s nízkou spotřebou a slušnými terénními schopnostmi. Něco jako kdysi bývala Panda 4x4. K tomu všemu přidejte líbivý design, jednoduché ovládání, vylepšený infotainment a máte pro mnohé ideální vozítko. Jenže ono to není tak jednoduché, protože je dost drahý, hlučný a uvnitř převažují tvrdé plasty. Jako vždy je to o prioritách kupujícího. Yaris Cross 4x4 se vyplatí pouze v případě, že využijete čtyřkolku a máte na něj. Pokud ne, koukněte na nižší stupeň výbavy s pohonem předních kol. Toyota Yaris Cross Hybrid AWD Adventure získává 6,5/10 bodů.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Nízká spotřeba

Nízká hmotnost

Jednoduché ovládání

Solidní infotainment

Průjezdnost v terénu

Komfortní podvozek

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Odhlučnění

Dynamika

Cenovka

Laciné materiály

Malá nádrž (36 litrů)

Proti konkurentům méně prostoru