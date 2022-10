TEST: Škoda Fabia 1.5 TSI Monte Carlo – našlápnutá stylovka, která potěší náročnější řidiče

Úvod

Fabii můžete mít v několika výbavových stupních. Vrcholem je naše verze Monte Carlo, která vsází na sportovně střižený vzhled. V kombinaci s výkonným motorem jde o skvěle sladěné auto. Je ale veliká škoda, že se nevyrábí karosářská verze kombi a ještě smutnější je nedávná zpráva o tom, že Fabia do budoucna zcela zanikne. Náhradou pak bude dražší crossover – Kamiq.

Exteriér

K designu nemám výhrad. Vůz působí dospěle a sportovně. Tomu napomáhají kontrastní tmavé doplňky – maska, střecha, zrcátka, zadní spoiler, difuzor apod. Fabia se mezigeneračně poměrně nafoukla - na délku o 111 mm, na šířku o 48 mm a rozvor se zvětšil o 94 mm. To má za následek lepší prostornost uvnitř. Zajímavostí jsou 17 palcové disky s tzv „Aero kryty“, které se dají demontovat. Jedny kola, dvojí podoba.

Rozměry: 4108/1780/1459/2552 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1244 kg

Škoda Fabia Monte Carlo | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Posed uvnitř je příjemný. Sedí se hezky nízko a jediné, co mi schází, je polohovatelná loketní opěrka. Sportovní sedadla jsou na mou postavu akorát (185 cm, 80 kg). Nabízí velice dobré boční vedení. Mohutnější řidiči ovšem mohou mít stísněný pocit. Komfort je průměrný.

Ovládání vozu je typicky „koncernovské“. To znamená, že pokud nejste příznivcem asistenčních systémů, budete je muset po každém startu opětovně vypínat. Je ale šikovné, že je k tomu určeno jedno tlačítko na volantu a pomocí druhého tlačítka jednotlivé systémy jednoduše vypnete. Systém Stop-Start má své tlačítko na středovém tunelu. Tak je to správně.

Ergonomie je zdařilá, vše je hezky po ruce. Infotainment je tak akorát veliký a funguje dobře. Potěší oddělená sekce pro ovládání dvou-zónové klimatizace, kde je dvojice koleček pro teplotu. Chybí mi tam ovšem tlačítko na vyhřívání předního skla a ovládání ventilátoru. Pokud chcete tyto věci ovládat, musíte zmáčknout tlačítko menu a zbytek si „doklikat“ na dotykové obrazovce.

Prostornost je velice slušná. Vpředu je místa dost, to samé platí i o odkládacích prostorech. Situace je velmi dobrá i na zadních sedadlech. Sedl jsem si sám za sebe a vešel jsem se naprosto v pohodě. Dokonce zbyla i malá rezerva před koleny i nad hlavou.

Situace v zavazadelníku je také velmi slušná - 380 litrů. To je opravdu dobré, na malou Fabii. Oproti předchozí generaci je to nárůst o 50 litrů. Oproti první Fabii dokonce o 120 l. Dalším benefitem jsou sítě a háčky, pomocí kterých menší předměty pohodlně upevníte, aby vám ve voze necestovaly.

Jízda

Komfort je oproti posledně testované Fabii se stejnými koly (215/45/R17) o něco horší. Tehdy jsme totiž měli verzi Style. Sportovněji laděná výbava Monte Carlo je tužší. Příliš si nerozumí s ostrými příčnými nerovnostmi. Veliké výmoly jsou rovněž doprovázené tupou ránou a otřesem. To je však jediné, co lze vytknout. 90% jízdy v běžném provozu je v pohodě. Není to houpavý křižník, jako třeba Superb, ale zase je o poznání pohodlnější, než opravdu sportovní hatchbacky, jako je třeba Fiesta ST či Hyundai I20N. Odhlučnění je velmi dobré a to i při dálničních rychlostech okolo 150 km/h. Celkově Fabia působí velice dospěle, jako kdybych řídil o kategorii větší vůz.

Sportovní jízda je zábavná. Jelikož je podvozek tvrdší, tak poskytuje solidní jízdní vlastnosti a karoserie se naklání jen lehce. S Fabií se dá jet až překvapivě rychle. Celý pocit lehce zkazí zásahy stabilizačních systému. Vůz je hravý a klidně by si čas od času pohodil zadkem, aby utáhl stopu, jenže v tem moment zasáhne ESP, přibrzdí nezávisle potřebná kola a omezí výkon. Díky tomu jsou výjezdy ze zatáčky lenivější, tedy pouze přeženete-li nájezd do zatáčky. Takže vyloženě sportovně ne, ale velice svižně ano. Největší slabinou jsou brzdy, které po několika minutách ostřejší jízdy výrazně vadnou. Další problémem je absence pádel pod volantem. Fabia s litrovým tříválcem a automatickou převodovkou DSG pádla má, ale zde nejsou, nechápu…

Motor

1.5 TSI je benzinový čtyřválec, který dobře známe. Jde mimo jiné i o základní jednotku v Kodiaqu.

Dále se objevuje v modelech Scala, Octavia či Karoq. Zatímco v Kodiaqu se nedá hovořit o kdovíjaké dynamice či pružnosti, tak v lehoučké Fabii to funguje skvěle. Zátah je úžasný, kultivovanost rovněž a odměnou za to je skvělá spotřeba. Té pomáhá technologie ACT, která při mírné zátěži vypíná dva válce. Motor je tedy tichý, výkonný a úsporný. Zkrátka ideální kombinace. Výkon jednotky činí 110 kW a 250 Nm. Zrychlení na stovku trvá jen 8 sekund a maximální rychlost je dle výrobce 225 km/h.

Naměřená spotřeba při úsporné jízdě:

Město: 5,5 – 7,5 l

Kombinovaná: 6 l

Dálnice (130 km/h): 6 l

Okresky: 4,8 – 5,3 l

Ceny

Nejlevnější Fabia ve výbavě Ambition stojí od 350 tisíc, za což dostanete atmosférický tříválec, který akceleruje na stovku za 15 sekund. Jde o volbu pro velmi nenáročné řidiče, kteří opouští brány měst jen svátečně. Pakliže budete chtít vůz používat i mimo město, bude vhodnější přeplňovaný tříválec 1.0 TSI. Jsou na výběr dvě varianty – 70 kW a 81 kW. Ta silnější má šestku, takže když už, tak doporučujeme právě tu (420 tis - Style). Příplatek za automatickou převodovku DSG činí 40 tis. Pokud se rádi svezete svižně, potěší vás nejvíce námi testovaná patnáctistovka.

Motor 1.5 TSI je dostupný až s výbavovým stupněm Style a stojí od 500 tis. Náš konkrétní kousek byl ale ve vrcholné specifikaci Monte Carlo, která začíná na 545 tis. Připočtu-li i příplatky testovaného vozu, tak se dostáváme ještě o 100 tis výš.

Závěr

Čtyřková Škoda Fabia je je mezigeneračně o dost dospělejší. Ve verzi Monte Carlo s čtyřválcem skvěle vypadá, svižně jezdí a v rámci možností je i pohodlná, ale pokud je pro vás komfort prioritou, lepší volbou bude výbava Style. Zároveň nabízí slušnou výbavu a spotřebu. Vůz se jednoduše ovládá a ačkoliv má nějaké věci, které vás budou možná štvát, není to nic zásadního, kvůli čemu bych Fabii nedoporučil. Slabší tříválec je sice fajn a věřím, že většině lidem by stačil (1.0 TSI 81 kW), ale čtyřválec hraje úplně jinou ligu, takže já osobně bych měl jasno. Škoda Fabia 1.5 TSI Monte Carlo si vyjezdila 8,5/10 bodů.

Plusy

Jízdní vlastnosti

Odhlučnění

Dynamika

Sedadla

Design

Spotřeba

Ergonomie

Minusy

Laciné plasty v interiéru

Absence pádel pod volantem

Při rychlé jízdě brzy vadnou brzdy

Tlumení příčných a velkých nerovností