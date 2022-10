TEST: Škoda Kodiaq 1.5 TSI – stačí základní benzinová motorizace na velké rodinné SUV?

Úvod

Modernizovaný Kodiaq jsme testovali vícekrát, proto se dnes zaměřím převážně na nejslabší motorizaci 1,5 TSI 110 kW s manuální převodovkou, který je ve výbavě Style. Podrobnější články o Kodiaqu s jinými motory zde:

Exteriér

Design vozu je líbivý a po faceliftu, který proběhl v roce 2021 vypadá o něco moderněji. Přední LED Matrix světlomety jsou za příplatek, ale svítí úžasně. Máme zde celkem standardní obutí – 235/55/R18.

Rozměry: 4697/1882/1681/2790 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1575 kg

Škoda Kodiaq | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř vozu panuje příjemná atmosféra. Sedadla jsou pohodlná, ergonomie je na jedničku. Ovládání vozu je pomocí klasických tlačítek a dotykově se ovládá pouze radio, navigace apod. Kéž-by byla takto intuitivní a jednoduchá i nová auta. Vpředu i vzadu je místa na rozdávání a to stejné platí i o odkládacích prostorech. Zavazadlový prostor má dvojité dno a zadní sedadla je možné posunout. Celkový objem zavazadelníku je nadprůměrný – 835 litrů.

Škoda Kodiaq | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Jelikož zde máme pouze pohon předních kol, nejmenší motor v nabídce a manuální převodovku, tak je Kodiaq oproti jiným verzím celkem lehký – 1575 kg. To se kladně podepsalo na jízdních vlastnostech. Pocit z řízení bych přirovnal klidně k o kategorii menšímu vozu. Sice cítíte, že máte vyšší těžiště, ale vůz velmi ochotně mění směr a pokud chcete jet svižněji, můžete si navolit režim Sport, který přitvrdí adaptivní tlumiče a eliminují se tak náklony karoserie. O žádném velkém divočení nemůže být řeč, ale oproti dvoulitrovému TDI se čtyřkolkou a automatem projíždí zatáčky o poznání lépe. Odhlučnění je velmi dobré, řazení přesné a řízení je ve srovnání s ostatními SUV slušné. Jízdní komfort je výborný, obzvláště pak v komfortním režimu je jízda plavná a příjemná. Občas se vůz umí ale rozhoupat, ale to umí eliminovat režim Normal.

Škoda Kodiaq | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pohonná jednotka je kultivovaná a opravdu tichá. Několikrát jsem na semaforu měl dojem, že se mi vypnul motor, ale při pohledu na otáčkoměr jsem zjistil, že motor běží. Zároveň je vybaven technologií ACT, která při mírné zátěži vypíná dva válce, díky čemuž se snižuje spotřeba paliva. Motor 1,5 TSI má 110 kW a 250 Nm. Při 130 km/h točí na 6 rychostní stupeň 2500 tis otáček. Akcelerace na stovku zabere 9,8 sekund a maximální rychlost činí 206 km/h.

Škoda Kodiaq | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dynamika po městě je naprosto dostačující. Na dálnici je to už trochu slabší, ale rozhodně ne slabé. Pokud chcete zrychlit, projeví se nižší kroutící moment a musíte už motor trochu více točit. Vzhledem k tomu, že je ale kabina dobře odhlučněná, není to vyloženě rušivé. Nutno ale podotknout, že jsem s vozem jezdil převážně sám. Jakmile povezete 4 pasažéry a plný kufr, bude to znát.

Příjemným překvapením byla spotřeba, která se dá držet s lehkou nohou na těchto hodnotách:

Město: 6 – 8 l

Kombinovaná: 6,8 l

Dálnice: 7,4 l

Okresky: 5,5 – 6 l

Škoda Kodiaq | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Nejlevnější Kodiaq je ve výbavě Ambition s námi testovaným motorem 1,5 TSI s manuálem. Startuje na 864 tisíc. Naše výbava Style začíná na 934 tis. Příplatek za automatickou převodovku DSG činí 50 tisíc. Dvoulitrové TDI (110 kW, Style) s automatem a pohonem předních kol stojí 1 034 900 Kč.

Škoda Kodiaq | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Náš konkrétní vůz měl příplatkovou výbavu za více než 200 tisíc, takže cena celkem výrazně překročila hranici 1,1 milionu korun. Vůz byl sice krásně vybavený, ale přeci jen to za základní motorizaci není málo peněz.

Škoda Kodiaq | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Škoda Kodiaq je příjemný rodinný vůz, který zaujme praktičností, kvalitou zpracování, ergonomií, jízdním komfortem a dalšími aspekty. V nabídce je několik různých specifikací a vzhledem k vzrůstajícím cenám bude čím dál tím více zákazníků přemýšlet o nejlevnější motorizaci – 1.5 TSI 110 kW.

Motor kupodivu ve velikém Kodiaqu funguje dobře. Po městě je dynamika dostačující a ani na dálnici se neztratí, jen je potřeba jej o něco více hnát do otáček, což vzhledem k slušnému odhlučnění není obtěžující. Pokud patříte ke skupině uživatelů, kteří jezdí převážně kratší vzdálenosti a nesháníte vyloženě dálničního křižníka, bude vám tento Kodiaq stačit. Naftové 2.0 TDI (110 kW, DSG, pohon předních kol) sice poskytne o kousek lepší pružnost a o cca litr nižší spotřebu, ale váží o 130 kg víc a je o 100 tisíc dražší. Kodiaq 1.5 TSI Style překvapil a zaslouží si 8/10 bodů.