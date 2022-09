TEST: Cupra Leon 245 - zdařilé sportovně střižené kombi, kterému však něco schází

Úvod

Cupra nabízí dvě karosářské varianty Leonu – kratší hatchback, který je sourozencem Golfu a poté kombíka, kterého máme v testu my – Sportstourer, který se dá postavit vedle Golfu Variant či vedle Škody Octavie kombi.

Cupra Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na výběr je zde 5 různých motorizací, ale vlastně jde jen o tři. Je zde plug-in hybridní 1.4 TSI, která nabízí dvě výkonové varianty – 150 kW či 180 kW. Dále je zde naše verze s jednotkou 2.0 TSI o výkonu 180 kW, ale můžete mít i 221 kW, v obou případech je poháněná přední náprava. Vrcholem nabídky je pak čtyřkolka se shodným dvoulitrem, který je ovšem o trochu jinak naladěný, takže poskytuje 228 kW.

Exteriér

Design je agresivní a na koncernovské poměry odvázaný. Vůz celkově poutá poměrně dost pozornosti, čemuž pomáhá nové logo Cupra, na které si ještě lidé tolik nezvykli. Dalším prvkem, který přitahuje pohledy, jsou lehce výstřední bronzová kola s tenkými paprsky. Líbí se mi jak přední zamračený pohled, tak moderní pojetí zadních světlometů, které jsou propojené. LED technologie u světel není výjimkou.

Rozměry: 4657/1799/1439/2684 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1536 kg

Interiér

Sedadla vypadají na první pohled sportovně, čemuž pomáhají výrazné bočnice a integrovaná hlavová opěrka. Sedí se zde hezky nízko. Sedadla jsou elektricky stavitelná ve slušném rozsahu, takže si ideální polohu najdu snadno. Celkově jsou pohodlné a široké. Jelikož jsem celkem hubený, tak bych ovšem ocenil o něco užší bočnice, ale to už by se vytratila univerzálnost, takže to neberu jako minus. Držení těla v zatáčkách není ani tak vůbec špatné.

Ovládání vozidla je uvnitř největší slabinou. Dříve nabízel Leon klasické ovládání klimatizace pomocí tlačítek a koleček. Nyní se to nachází v dotykové ploše, což zkrátka není tak příjemné. Infotainment jako takový jinak není špatný, „běhá“ poměrně rychle, ale je poněkud nepřehledný. Na druhou stranu se ale nedá říct, že by na tom koncernoví sourozenci byli výrazně lépe. Co mě ovšem potěšilo, je naklonění dotykové obrazovky k řidiči.

Co se týče prostornosti, tak je to velmi dobré, ale mám pocit, že Octavia nabídne prostoru o chlup víc. Odkládacích prostorů je ve voze dostatek. Co ovšem nepotěší, jsou lacinější materiály. Zadní výplně dveří bych neřešil, ale středový tunel by v místě, kde si řidič opírá koleno by mohl být měkčený. Obzvláště pak u sportovní verze, kdy se člověk v tomto místě často nevyhne kontaktu, by to bylo žádoucí.

Zavazadlový prostor pojme 620 litrů zavazadel. Octavia nabízí o 20 litrů víc. Srovnám-li Sportstourer s klasickým krátkým Leonem, narostl prostor o 240 l.

Jízda

Jelikož vůz nedisponuje adaptivním podvozkem s možností zvolit si tuhost tlumičů, trochu jsem se bál jízdního komfortu po městě či na rozbité okresce. O to větší překvapení nastalo po prvních kilometrech. Podvozek je tuhý, ale rozhodně ne nepohodlný. Nerovnosti žehlí obstojně a ačkoliv umí platforma MQB sem tam lehce bouchnout, není to takové, jako jsem to s těmito velkými 19 palcovými ráfky očekával.

Nastal čas protáhnout Cupru po klikatých okreskách a prověřit tak její schopnosti. Akcelerace je velice dobrá, dvoulitrové TSI dobře známe, takže tam problém není. Podvozek drží skvěle, je stabilní a ani na rozbitější okresce neodskakuje. Volím režim Cupra, který přiostří řízení a odezvu na plyn. Ta je mimochodem velice dobrá.

Na druhou stranu mi ovšem vadí absence plně manuálního režimu. Jasně, můžete řadit pádly pod volantem, ale vůz stejně v omezovači přeřadí. Pádla jsou mimo jiné dost daleko umístěné, takže se mi s nimi nepracuje příliš dobře. Řízení jako takové by mohlo být strmější a rychlejší. Občas je také cítit lehké tahání za volant, nicméně samosvorný diferenciál funguje skvěle a eliminuje nedotáčivost. Zvuk motoru je bohužel dost nudný a sterilní. Z mých slov by se dalo usuzovat, že mi Cupra k srdci příliš nepřirostla. To je ale omyl. Jízdně je velice schopná, rychlá a dokáže potěšit řidiče, ale něco tomu zkrátka chybí. Je to vlastně Octavia RS v jiném kabátě. To by nebylo špatné, ale od Cupry zkrátka očekávám něco víc, než „jen“ jinak vypadající Octavii. Tento problém by alespoň částečně měly řešit výkonnější varianty Leonu, ta naše je taková polotučná.

Motor

Pod kapotou je dobře známé „téesíčko“, které vyniká vysokým výkonem a skvělým zátahem v opravdu širokém spektru otáček. V normální provozu je tichý, zvenku trochu zní jako šicí stroj, ale jeho průžnost to hravě vynahrazuje. Výkon činí 180 kW (245 koní) a 370 Nm. Na stovku zrychlí za 6,6 vteřin a zastaví se až na 250 km/h. Automatická převodovka DSG má 7 stupňů a pracuje velmi hbitě. Při normální jízdě není nervózní a prakticky o ní ani nevíte. Při ostřejší jízdě bych uvítal trochu rychlejší reakce na pádla pod volantem a taky aby sama v omezovači nepřeřazovala.

Spotřeba? No, nepatří k těm nejúspornějším, ale to vynahrazuje perfektní dynamikou. Na klikatých kopcovitých okreskách jsme najezdili kolem 50 km a spotřeba byla necelých 20 litrů na sto. Pokud ovšem budete jezdit úsporně, dostanete se na tyto hodnoty:

Město: 8 - 10 litrů

Kombinovaná: 8 l

Dálničních 130 km/h: 7,8 l

Okreska: 6,5 – 7,5 l

Cena a konkurence

Cupra Leon Sportstourer s motorem 2.0 TSI 180 kW můžete mít pouze s automatickou převodovkou, stojí od 1 064 900 Kč, což je o 50 tisíc více, než Octavia RS ve stejné motorizaci.

Vrchol nabídky v podobě nejsilnější Cupry (4x4, 228 kW) stojí od 1 274 900 Kč, což je o 49 tisíc méně, než stojí obdoba od Volkswagenu – Golf Variant R.

Závěr

Leon skvěle vypadá, je praktický, ve městě z vás i přes tužší podvozek nevytřese duši a zároveň poskytuje solidní cenu i spotřebu. Na výběr je z několika motorizací. My jsme otestovali tu nejslabší (245 koní), která sice jezdí hezky, ale má tu nevýhodu, že vedle silnějších verzí působí polotučně.

Zpět k otázce z úvodu – Cupra Leon či Octavia RS? Ono je to vlastně jedno. Stojí téměř stejně, jezdí podobně, nabízí skoro stejnou porci prostoru, takže bude ve výsledku tím rozhodujícím faktorem design. Já osobně bych šel do Cupry se silnějším motorem a pohonem všech kol. Cupra Leon Sportstourer 2.0 TSI 180 kW si odváží 8/10 bodů.

Plusy

Design

Praktičnost

Motor

Převodovka

Podvozek

Minusy

Laciné materiály

Obyčejné řízení

Nudný zvuk