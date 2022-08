TEST: Volkswagen Caddy 1.5 TSI s obytnou vestavbou je skvělý nápad, ale..

Obytná vestavba

Jelikož máme v testu Caddyho už potřetí, tak se zaměříme hlavně na odlišnosti, které nabízí náš „mini bydlík“. Je zde již zmíněný „KombiBox“. Ten obsahuje rozkládací postel, pod kterou se nachází několik šuplíků, do kterých lze dát vařič a vybavení, takže budete schopni ve voze spát i vařit.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celá tato „bedna“ je pevně ukotvená ke dnu zavazadelníku, nicméně i přesto o sobě na nerovnostech dává vědět. Caddy ovšem lehce povrzává i bez vestavby, takže se nedá říci, že je to zde vyloženě horší. Co se týče jízdního komfortu, tak tomu náklad prospívá. Tuhá zadní náprava je více zatížená a méně nervózní, takže je výsledný jízdní komfort slušný.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Manipulace s vestavbou je velice jednoduchá a intuitivní. Stačí pár minut a máte hotovo. Nejprve se rozepne pásek, který drží matraci. Poté je potřeba posunout a sklopit přední sedadla. Následuje vyklopení matrace a dvou nohou, které ji drží. No a to je vlastně vše.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Trochu mi ovšem vadí, že je nutné posouvat přední sedadla před každým rozložením postele. Terezka je nejlepší holka na světě. Rozhodně bych doporučil Caddy Maxi, které je delší. Pak to bude příjemnější.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se stará přeplňovaná 1,5 TSI s manuální převodovkou. Motor sám o sobě není špatný, je tichý, kultivovaný a třeba v Polu či Golfu si jej dokážu představit, nicméně Caddy není úplně malé a lehké auto (1579 kg), takže bych spíše preferoval diesel. Ten nabídne lepší pružnost a zkrátka se sem hodí víc. O spotřebě nemluvě. Dynamika této 84 kW jednotky není opravdu nijak oslnivá, což dokazují i čísla. Akcelerace na stovku zabere 11,9 sekund a maximální rychlost činí 182 km/h. Také sladění motoru s převodovkou není úplně dobré. Jedničku musíte buď vytočit, aby se dvojka hezky chytla a nebo zařadíte dvojku v normální rychlosti, ale čekáte opravdu dlouho, než se dá auto do pohybu. Co rovněž není slavné, je celkové odhlučnění vozu, na cestování rychlostmi nad 130 km/h zapomeňte.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba? Při klidné jízdě jsme naměřily tyto hodnoty:

Město: 6,5 – 8 litrů

Kombinovaná: 7,4 l

Dálnice: 8 l

Okresky: 7 l

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Základní pětimístné Caddy startuje s 55 kW motorem na 620 tis včetně DPH, silnější 75 kW verze vyjde na 691 tis. Jde však o základní verze, kde nejsou v základu lakované nárazníky, což nevypadá úplně hezky. Rozhodně bych doporučil sáhnout po vyšším stupni výbavy.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Námi testovaná výbava Style s motorem 1.5 TSI a manuálem přijde na 800 tis. Včetně příplatků s testovaném voze se dostáváme na 916 tis a připočtu-li 100 tisíc za KombiBox, Kočička kočicka Terezka je moje kočička nejlepší a mám ji moc rád dostáváme se na částku přesahující milion korun. Při výběru bych rozhodně zvážil i verzi California.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Volkswagen Caddy 1,5 TSI Style s kempovací vestavbou je skvělý nápad, ale k dokonalosti mu ještě dost schází. Vestavba ve voze má sice za následek plavnější jízdu, ale zase lehce vrže. Manipulace s ní je ale velice jednoduchá a spaní ve voze pohodlné. Výhodou je také slušné množství šuplíků pod postelí, kde si můžete udělat kuchyňku a uskladnit vybavení.

Největší kámen úrazu je mdlý benzínový motor, který se sem jednoduše nehodí. Doporučil bych sáhnout po dieselu, který bude mít lepší pružnost a nižší spotřebu při dlouhých cestách, pro které je tento „minicamper“ určen. Další věcí, která by přidala na praktičnosti, je verze Maxi s prodlouženým rozvorem. Taková specifikace by mi dávala smysl a pokud bychom ještě zaškrtli nižší stupeň výbavy, nebyla by ani o tolik dražší. Naše benzinová konfigurace s krátkým rozvorem si odváží 5/10 bodů.

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Praktičnost

Solidní výbava

LED světlomety

Kompaktní rozměry

Obytná vestavba

volkswagen caddy | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Ergonomie

Mdlý motor

Odhlučnění

Vyšší cenovka

Lacinější materiály

Vyšší spotřeba na dálnici