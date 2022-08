TEST: Lexus LC 500 Bespoke Build – šikmooký zabiják, který se zapíše do dějin

Úvod

Model LC navazuje na Lexus SC, který se prodával v devadesátých letech. V roce 2001 přišla druhá generace, která prošla o 4 roky později modernizací a vyráběla se až do roku 2010. Nástupce byl tehdy nejistý. Jenže hned v roce 2012 Lexus představil koncept LF-LC, který svým designem šokoval svět. Málokdo čekal, že o 4 roky později bude v téměř stejné podobě představena sériová podoba modelu LC 500. Dnes je tomu tedy 10 let, kdy byl světu onen design představen a stále působí jako zjevení či UFO. Takto nadčasový a futuristický design umí Lexus zkrátka skvěle.

Dnešní recenze proklepne vrcholnou specifikaci a to hned v limitované edici Bespoke Build. Pod kapotou se ukrývá atmosférický osmiválec o objemu pěti litrů. Vůz váží téměř dvě tuny a veškerý točivý moment se posílá na zadní nápravu. Ano, to nezní vůbec špatně.

Exteriér

Příď vozu vypadá jako zjevení z jiného vesmíru, které vám svým přísným pohledem dává jasně najevo, že jde o maniaka, který vám půjde po krku. Ačkoliv má design přes 10 let, působí neuvěřitelně futuristicky a málokdo z obdivovatelů věří tomu, že nejde o horkou novinku. LED světlomety jsou pořádně zamračené a jejich tvar je naprosto jedinečný.

Mezi nimi se nachází obří „tlama“, která je zatmavená. Kapota vozu vypadá na fotkách poměrně dlouhá, no a na živo je ještě delší. Zaujmou také speciální tmavě lakovaná kola (vpředu 245/40/R21, vzadu 275/35/R21).

Z bočního pohledu vyzní délka vozu dosahující skoro 4,8 metrů. Střecha se postupně svažuje až k víku zavazadelníku, které zdobí funkční karbonové křídlo. Zajímavým detailem jsou kliky, které jsou v zamknutém stavu ukryté ve dveřích. Jakmile se vůz odemkne, klika vyjede ven, takže vám dává jasně najevo svou připravenost.

Zezadu vůz působí rovněž sportovně a dravě. Zadní světlomety připomínají ty přední. Jsou podlouhlé, vodorovné a mají také svislý pruh, ve kterém se ukrývá blinkr. Vypadají trochu jako šipky. Zadní nárazník má výrazné prolisy, pod kterými jsou veliké chromové rámečky pro výfuky, mezi kterými je mlhové světlo.

Rozměry: 4770/1920/1345/2870 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1965 kg

Interiér

Kdo by dle designu exteriéru usuzoval, že se jedná o supersport, který bude uvnitř strohý a bez nápaditých materiálů, byl by na velikém omylu. Sedadla jsou skvostná. Naprosto dokonale kombinují komfort, prémiovou kůži a výborné držení těla při svižné jízdě. Jsou elektricky stavitelná a nabízí samozřejmě vyhřívání i klimatizování. Pozice za volantem je bez jediné chybky.

Použité materiály? Jen ty nejlepší. Celý interiér je kožený. Je zde použita jak kůže lesklá, tak alcantara, která se nachází na prostředku sedadel, kapličce budíků, dveřních výplních či stropu. Nechybí ani kontrastní prošívání bílou nití. Slícování a celková kvalita dílenského zpracování? Rovněž na jedničku. Nic zde nevrže, vše lícuje jak má a celkově tak vnitřek působí bytelně. Po dlouhém hledání jsme však jedno slabé místo našli a tím je dveřní kapsa, která není čalouněná. To je ovšem jediná drobnost na jinak dokonalém celku.

Ovládání vozidla je klasicky „Lexusovské“. To se dá volně přeložit jako poměrně složité a neintuitivní. Japonská logika je zkrátka trochu jiná, než ta, na kterou jsme zvyklí. Velikou pochvalu zaslouží převaha klasických tlačítek a fakt, že infotainment není dotykový.

Co ovšem dotykové je, je touchpad, který zábavní systém ovládá. Ten je lehce zpomalený a práce s ním není úplně jednoduchá. Důležité věci si ovšem dokážete ovládat na volantu či na středovém panelu. O klimatizaci se stará automatický režim, takže vlastně není důvod brouzdat zábavním systémem. Zde se zkrátka řidič soustředí na řízení a zbytek není tak důležitý. Volant padne skvěle do ruky, má příjemně tlustý věnec a pádla za ním jsou tak akorát veliká.

Prostoru ve voze není na rozdávání, což je u podobných vozů pochopitelné. Důležité je, že i jedinci měřící 2 metry se do vozu vměstnají a problém nastane pouze u někoho, kdo váží řekněme přes 120 - 130 kg, protože se komfortně nevejde do sedadel. Zadní sedadla jsou nouzovkou pro děti či trpaslíky.

Odkládací prostor na nápoj je před voličem převodovky a pod rukou se nachází schránka na telefon, peněženku či další drobnost. Další možností, kam odložit něco menšího, je dveřní kapsa či kastlík před spolujezdcem. Zavazadlový prostor je poměrně plochý, ale nabídne poměrně solidní dávku prostoru – 197 litrů.

Jízda

Město? Překvapivě komfortní. Čekali jsme tuhý a poměrně nepohodlný zážitek. O to větší překvapení se dostavilo po prvních kilometrech. LC je opravdu pohodlné. Jízdní komfort je na úrovni vozů vyšší střední třídy, bez přehánění. Podvozek žehlí nerovnosti i přes veliká kola (21 palců) s nízkoprofilovou gumou úžasně. Žádné bouchání, žádné rázy či další nepříjemné vjemy. Je zde několik jízdních režimů (Eco, Normal, Comfort, Sport, Sport+). Pomineme-li první režim, tak se zde výrazné rozdíly nekonají. Zvuk je velice hutný i v normálním módu a reakce na plyn je rovněž dobrá. Sport+ vše sice ještě zostří, ale například podvozek je stále dost pohodlný, takže by laik vůbec nepoznal rozdíl oproti normálu. Takto bych si představoval režim Sport, ale Sport+ by přeci jen mohl být o něco tvrdší s o něco tužším řízením. To je ovšem jen detail.

Zadní náprava je aktivní, co se zatáčení týče, takže manévrovatelnost (nejen) ve městě je skvělá. Dalším bodem zvyšujícím celkový komfort je bravurní odhlučnění, díky kterému ale mnohdy přicházíte o ten koncert, který se odehrává po přidání plynu. Nezbývá tak, než si lehce pootevřít okno a tuto symfonii si užívat každým coulem. Jakmile toho už máte dost a chcete jen tak relaxovat, nastává čas zavřít okna, pustit si svou oblíbenou muziku a špičkové reproduktory Mark Levinson vám zahrají tak, jak to málo které auto umí.

Dálnice? Podobné jako ve městě. Komfort, klid a ticho. Cestovní rychlost kolem 180 km/h je naprosto ideální a vy máte pocit, že konečně jedete 130. Vůz opravdu klame rychlostí. Příjemným překvapením byla pak spotřeba, která se při legálním tempu dá držet kolem osmi litrů. Jakmile však natrefíte na německou dálnici jako my, situace se rázem mění. Vůz je sice i kolem 250 km/h krásně stabilní, ale apetit po benzinu rapidně roste. I nějaký ten aerodynamický hluk je už znát, nicméně proti drtivé většině vozů máte stále pocit jako byste se procházeli v knihovně.

Okresky, hory a sportovní jízda?

Pane bože ano! Konečně je přede mnou málo frekventovaný alpský průsmyk, kde před námi navigace ukazuje pořádnou „klikatici“ a dlouhé stoupání. Volím režim Sport Plus a pravou nohou znásilňuji pravý pedál. Lexus letí za hlubokého jekotu kupředu. Zátah vozu je lineární a nechá se točit až k hranici osmi tisíc otáček. Celý akt je doprovázen naprosto skvostnou symfonií, která mi v uších zní ještě týden po vrácení vozu. Automatická desetistupňová převodovka řadí sice rychle a logicky, ale i přesto raději volím čistě manuální režim a spoléhám se na pádla pod volantem. Vůz zatáčí i přes tu hmotnost naprosto ochotně a je znát perfektní vyvážení vozu. Čekal jsem, že bude vůz působit trochu těžkopádně a ten těžký osmiválec na předku, že bude víc znát, ale ne. LC se proplétá skrze vracáky s naprostou lehkostí a mění směr jakmile mu skrze skvělé a strmé řízení dáte povel.

Následuje několik rovinek a tunelů, kde si tu symfonii vychutnávám stále dokola. Je to naprosto návykové a to, jak vůz zařve při podřazení je jako droga. Směju se jako malé dítě a v tu chvíli jsem naprosto osvobozen od veškerých starostí a problémů. S tímto strojem se cítím naprosto svobodný a šťastný. Mít jej doma, tak je to zaručený lék na špatnou náladu.

Kdo by však čekal, že to bude nějaká neovladatelná bestie, byl by na omylu. V Alpách často prší, takže jsme absolvovali několik desítek kilometrů v dešti. Skoro 500 koní a náhon na zadní kola. Výsledek? Úplně v pohodě. Vůz je vlastně celkem „blbuvzdorný“. Stabilizace funguje skvěle a nezasahuje nijak rušivě, takže i člověk, který je naprostým řidičským „antitalentem“ dokáže jet s vozem velice rychle, aniž by se v takových podmínkách omotal okolo prvního stromu.

Jakmile však kontrolu trakce úplně deaktivujete, je nutné být opravdu na pozoru. 464 koňských sil pak putuje přímo na zadní kola, mezi kterými se nachází samosvorný diferenciál Torsen. Ten odvádí skvělou práci. Můžete si užívat lehké pohození zadkem, řízené smyky, ale hrozí i riziko několik desítek metrů dlouhého letu ze skály. Je zkrátka potřeba vědět, co děláte a pokud si nejste jistí, raději to magické tlačítko nechte na pokoji. Bezpečnost vás, ale hlavně ostatních účastníků provozu musí být při rychlejší jízdě na otevřené komunikaci prioritou.

Motor

Atmosférický osmiválcový klenot o objemu pěti litrů je skvost. Je umístěn za přední nápravou, takže je vůz skvěle vyvážený a nemá přebytek hmotnosti na předku. Po prvním nastartování mám husí kůži. Motor vyjekne asi jako když byste nějaké dravé šelmě šlápli na ocas. Po chvilce se ustálí na volnoběhu a krásně přede. Zvuk je úchvatný. Výkon? 341 kW (464 koní) a 530 Nm. To nezní zle. Dynamika vozu je na skvělé úrovni, ale vzhledem k vysoké hmotnosti je zhruba o půl vteřiny na stovce pomaleji, než nedávno testovaná Supra. LC zvládne sprint z 0 na 100 km/h za 4,7 vteřin. Maximální rychlost je omezena na 270 km/h. Co je naprosto omračující, je reakce na plyn v nejostřejším režimu Sport+. Vůz reaguje na povel ihned. Má krásně lineární křivku a s otáčkami nabírá na intenzitě jak zátah, tak již zmiňovaný jekot.

Je zde 10 stupňová převodovka, která je rovněž fantastická. Při klidné jízdě o ní ani nevíte a jakmile jedete rychleji, oceníte rychlé řazení, nicméně oblíbili jsme si spíš manuální režim. Práce s pádly pod volantem je příjemná a celkově tak vůz dělá přesně to, co chcete. Potěší také fakt, že vám vůz v omezovači nepřeřadí, ale to platí pouze pro dvojku a vyšší stupně. Jakmile projíždíte vracák na jedničku a na výjezdu si chcete lehce pohodit zadkem, tak to jde sice lehce, ale v cca 70 km/h vůz sám přeřadí. Jakmile jedete takový průjezd na dvojku, tak vůz točí o něco méně a na suchu jej pouze plynem neutrhnete, má opravdu dost gripu, takže si musíte pomoci jinou technikou. Situace se ovšem dost mění na mokré vozovce, tam je potřeba se mít opravdu na pozoru a plyn dávkovat s citem.

Spotřeba se sice u takových vozů neřeší, nicméně jistě vás to zajímá, takže tady jsou hodnoty, za které to LC umí:

Město: 11 – 14 l

Kombinovaná: 9,7 l

Dálnice: 8,5 – 9,5 l (140 km/h – 170 km/h)

Okresky: 7 – 8 l

No a když na to pořádně šlápnete? Náš okruh v Dolomitech měl cca 200 km. Samé zatáčky a kopce, tempo dost svižné a výsledek? 26 litrů na sto kilometrů. Pokud by nás v údolí nebrzdily karavany a další překážky, bylo by to ještě víc.

Cena

Základní LC ve výbavě Luxury stojí od 2,8 milionu. Nabízí totožný osmiválec, stejně kvalitní interiér a rovněž luxusní výbavu. Vyšší výbavy mají navíc například větší kola, lepší LED světlomety, jiné dekory, spoiler apod. O nějaké veliké rozdíly však nejde. Vrcholem je výbava Inspiration, která začíná na cca 3,3 milionu. Naše limitovaná edice již v nabídce není, ale dá se předpokládat, že nebude levnější, než aktuální vrchol.

V nabídce je i kabriolet - LC CV, které je o 300 tisíc dražší. Další možností je hybridní verze, kterou bych rozhodně nedoporučoval. Jistě, půjde také o skvělé auto, ale čistému osmiválci se zkrátka nemůže rovnat.

Závěr

Na závěr je nutné smeknout klobouk, protože to, co Lexus vytvořil, je neuvěřitelné. Obzvláště pak v dnešní pokřivené době plné restrikcí a přísných norem. Toto je přesně ten typ auta, který bude budoucí klasikou a jedním z posledních mohykánů, kteří připomínají to nejlepší z automobilového světa.

Fantastický motor i převodovka, překvapivě komfortní a zároveň stabilní podvozek, špičkový design, jeden z nejlepších interiérů světa a takto bych mohl pokračovat. Navíc dokáže být poměrně úsporný a pro dvě osoby nabídne i solidní zavazadlový prostor. Nádrž má 82 litrů a dálnici zvládá za při 130 km/h za 8 litrů benzinu. To máme dojezd na nádrž krásných 800 km. Zkrátka ideální cestovní kupé, které vás cestou na dovolenou bude rozmazlovat svým přepychem či prémiovým ozvučením, ale jakmile se před vámi otevře klikatá okreska, dokáže upalovat jako o život a klidně dveřmi napřed! Lexus LC500 Bespoke Build je fenomenální, získává plný počet, tedy 10/10 bodů, bravo!

Plusy

Design

Pohodlí

Úžasný interiér

Jízdní vlastnosti

Zábavnost – hravost

Audiosystém Mark Levinson

Fantastický motor a převodovka

Umí být celkem úsporný

Minusy

Infotainment - ovládání