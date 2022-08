TEST: Ford Fiesta ST-line X – hravý prcek (nejen) do města, který jezdí do 5 l/100km

Úvod

Fiestu můžete mít v několika verzích. Pominu-li plnotučnou sportovní výbavu ST, tak je námi testovaná ST-line na pomyslném vrcholu. Jde o sportovně vypadající vozítko s perfektním podvozkem, který ovšem nesedne každému. Pod kapotou pracuje litrový tříválec EcoBoost s výkonum 92 kW. Jde o mild-hybrid, což znamená, že je doplněn 48 V startér-generátorem, který vozu pomáhá při rozjezdech a při jízdě na volnoběh mírně rekuperuje.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je dost podobný předchozí Fiestě. Nová jsou například světla a přední maska . Celkově se dá říci, že jde o líbivé auto, které se obzvláště v této fialové metalíze bude líbit spíše ženám. Z boku si můžeme všimnout, že jde o 5 dveřové provedení, což je dobře. Vzadu se facelift projevil v podobě ztmavených zadních světel, což dodává vozu „šmrnc“, ačkoliv jde jen o malý detail.

Rozměry: 4069/1735/1484/2493 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1251 kg

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to vzhledem ke kategorii vozu lehce stísněné. Sedadla jsou průměrná a to jak z pohledu komfortu, tak co se týče bočního vedení. Pozice za volantem je příjemná, trochu mi chybí posuvná loketní opěrka a možnost sedět o něco níž. Použité materiály jsou lacinější, což je ovšem v této třídě běžné.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vůz se ovládá velice jednoduše a intuitivně. Převaha klasických tlačítek je fajn. Dotykový infotainment je už poněkud zastaralý, nicméně svou práci vcelku slušně odvede aniž by mi na něm něco výrazně vadilo, takže proč ne. Potěší možnost volby tempomatu – klasický/adaptivní. Nepotěší fakt, že nelze vypnout asistenta jízdy v pruzích.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru ve voze není na rozdávání, obzvláště pak vzadu. Když si sednu sám za sebe (měřím 185 cm), tak se dotýkám koleny sedačky řidiče a hlavou drhnu o strop. Je to tedy dost limitní. Vzadu se tedy pohodlně vejdou osoby měřící méně. Odkládacích prostorů ve voze je však dost.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor pojme 311 litrů zavazadel (s rezervou 288 l), což je ve srovnání s novou Fabií o 69 l méně.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je ve výbavě ST-line tužší, než ten klasický. Přidejte k tomu ještě větší 17 palcová kola a máte hned odpověď na otázku, zda-li je jízda pohodlná. Není... Jízda ve městě či po rozbité okresce je poměrně nepříjemná a určitě bych doporučil zvolit jinou výbavu či menší ráfky. U plnotučné Fiesty ST, která má 200 koní je tvrdý podvozek pochopitelný, ale zde nedává příliš smysl. Další otravnou věcí je pak nemožnost plynulé jízdy a plachtění. Vůz využívá mild-hybridní technologii, takže jakmile nestojíte na plynu, tak lehce přibržďuje, čímž dobíjí akumulátor. V praxi to pak vypadá tak, že se pravá noha nezastaví. Vyzdvihnout je ovšem potřeba velice slušnou reakci na plyn a dobré řízení.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Karta se však obrací, jakmile se před vámi objeví pěkná klikatá silnice. Tam je Fiesta ST-line mnohem lepší. Podvozek poskytne při svižnější jízdě stabilitu, jistotu, lehkost a zatáčí opravdu skvěle. Motor je i přes lichý počet válců poměrně výkonný, tudíž se s ním dá na pomalejší okresce potrápit většinu služebních Octavií.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Obzvláště pak v této fialové barvě jde o takový malý „sleeper“. Moc respektu na silnici nemáte, většina řidičů vám to bez ostychu „hodí“ před čumák a takhle bych mohl pokračovat. Co si budeme povídat, je to spíš auto pro holky, což je v provozu otravné. Ženám je v drtivé většině fakt, že vůz skvěle zatáčí celkem fuk, na druhou stranu to drncání budou vnímat jako problém. Řešení je tedy levnější výbava Titanium s komfortnějším podvozkem a menšími disky. Pak bude jízdně perfektní.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Litrový tříválec EcoBoost má dost předností, například skvělou spotřebu, dobrou dynamika, ale na druhou stranu zní jako šicí stroj a po startu se celý vůz lehce rozvibruje. Jakmile ovšem jedete, jsou tyto neduhy „ty tam“ a vy si užíváte tuto živou nákupní tašku. Automatická převodovka má dost archaickou řadící páku, nicméně samotná skříň pracuje celkem slušně, až na lehce zbrklé rozjezdy. Občas umí cuknout, ale je to o dost mírnější, než-li to dělají koncernové automaty v litrových TSI (Polo, Fabia, Ibiza, Kamiq atd.). Akcelerace na stovku zabere 9,6 vteřin a maximální rychlost činí 199 km/h. Motor poskytuje slušných 92 kW a 200 Nm.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Naměřená spotřeba s lehkou nohou:

Město: 4,5 - 6

Kombinovaná: 5,3 l

Dálnice: 6 l

Okresky: 4,3 – 4,8 l

Konkurence

Mezi konkurenty se řadí například Volkswagen Polo, Škoda Fabia, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Hyundai I20, Seat Ibiza či Toyota Yaris.

Fiesta je jednoznačně nejvíc řidičské auto, které rovněž nabídne výbornou dynamiku a spotřebu. Trochu hůř je na tom s prostorností či cenou srovnáme-li Ford s konkurencí.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Fiesta začíná s litrovým tříválcem o výkonu 55 kW a výbavě Trend Edition na 370 tis. Taková zlatá střední cesta je výbava Titanium s přeplňovaným motorem (74 kW, 6st. manuál), který startuje na 401 tis.

Naše recenze je ovšem o jedné z vrcholných provedení – ST-line X se silnějším motorem (92 kW), který je navíc kombinovaný s automatickou převodovkou. Takové auto stojí bez příplatků 548 tis. Včetně příplatků se naše Fiesta dostala až na 603 tisíc.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Ford Fiesta je malý hatchback, který skvěle vypadá, jednoduše se ovládá a nabízí kompaktní rozměry, takže se hodí do města, ale zároveň zvládá i dlouhé trasy. Je nutné počítat s lehce omezeným vnitřním prostorem, ale to zase vynahrazuje obratnost a fakt, že zaparkujete téměř kdekoliv. Jediným výrazným problémem námi testované verze ST-line X je tvrdší podvozek. Sice skvěle zatáčí, ale u takového vozu je komfort přednější, takže bych doporučil ušetřit a sáhnout třeba po nižší výbavě Titanium. Výbava je rovněž slušná, ale auto zkrátka nebude tak drncat. Zkrátka méně je někdy více. Tato konkrétní specifikace si zaslouží maximálně 7/10 bodů.

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Obratnost

Dynamika

Jízdní vlastnosti

Jednoduché ovládání

ford fiesta | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Jízdní komfort

Plynulost jízdy

Vyšší cenovka

Méně místa vzadu

Tvrdší materiály