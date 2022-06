Test: Citroën ë-C4, nejkrásnější hřebec ve stáji

SUV-Coupe

Designéři nový Citroën ë-C4 vyslali do boje o zákazníky s dnes velmi oblíbenou a žádánou karosérií SUV-Coupe. Se svými vnějšími rozměry 4360 x 1800 x 1525 (délka x šířka x výška v mm) a rozvorem 2670 mm se řadí spíše mezi menší zástupce této relativně nové třídy automobilů.

Kromě samotné siluety SUV-Coupe na voze zaujmou přední dělená světla, která se skládají z neobvykle tenkých vrchních a taktéž nezvykle velkých spodních světlometů. Zboku krom černého outdoorového oplastování padnou do oka Exkluzivní 18" kola z lehkých slitin CROSSLIGHT. A na zádi zaujme krom jiného spoilerem dělené sklo pátých, pozvolně klesajících dveří.

Citroën ë-C4 | foto: Petr Boháč

Interiér

Interiér oproti exteriéru již není tak zajímavý, což ale není na škodu. Možná právě naopak. Citroën ë-C4 vsadil na jednoduchý interiér bez módních výstřelků. Za tříramenným multifunkčním volantem, který se na první pohled tváří jako dvouramenný, se nachází pouze 5,5 palců široký digitální přístrojový panel. Ale díky tomu, že není 3D jako u sesterského Peugeotu, je dobře čitelný a přehledný. Nad ním se nachází taktéž dobře čitelný head-up displej. Vpravo od něj se nachází 11palcový displej infotainmentu, který je vkusně zasazen do palubní desky a nepůsobí jako pěst na oko. Tepelnou pohodu lze nastavit pomocí trojice otočných ovladačů. Toto řešení by mělo být bráno jako standard a mělo by se přestat experimentovat s ovládáním přes obrazovku. Je to zkrátka nejlepší řešení.

Na pohled na pěkných sedadlech je překvapivě hodně místa v obou řadách. Měl jsem obavy o místo nad hlavou v druhé řadě, kde většinou u rádoby coupé vozů vítězí vzhled nad funkcí a tím pádem se hlava často dotýká stropu. Ne však v tomto případě. Za sedadly se nachází zavazadlový prostor o objemu 380 litrů, který lze zvětšit až na 1250 litrů.

Zvláštní poznámku si zaslouží odkládací prostory. Ve středu palubní desky jsou hned dva nad sebou. Ten vrchní je úzký akorát tak na mobil, pod ním se nachází další, o dost větší. Dále zde máme uzavíratelnou přihrádku ve středovém tunelu. Před spolujezdcem je obligátní přihrádka jako u všech vozů. Ale nad ní se nachází zcela neobvyklý šuplík vhodný na dokumenty či nějaké čtivo. Nad tímto šuplíkem se ještě nachází výsuvný držák na tablet. Nejsem si tedy jistý, co se s tabletem stane v případě aktivace airbagu, ale každopádně je to velice zajímavé řešení.

Citroën ë-C4 | foto: Petr Boháč

Elektřina pod kapotou

Stejně jako koncernový sourozenci, tak i elektrická C4 spoléhá na elektromotor o výkonu 100 kW (136 koní) s točivým momentu 260 N.m. Ten pohání přední kola a čerpá svou energii z baterií s kapacitou 50 kWh (využitelná kapacita je 45 kWh). Oficiálně udávaný dojezd je 350 km.

Jízda

Při prvním usedání do testovaného Citroën ë-C4 jsem si ihned vzpomněl na našeho pana prezidenta. Ještě v době, kdy nevykonával tento úřad a o vozech jako Škoda Superb si mohli v Mladé Boleslavi nechat jen zdát, se chvíli vyráběla Škoda Octavia první generace s prodlouženým rozvorem. A právě tu po krátkou dobu Miloš Zeman využíval. Jenže se při nastupování uhodil do hlavy a tak na Octavii zanevřel (alespoň tak praví legenda). Já na Citroën ë-C4 takto zanevřel hned při přebírání a pak asi ještě třikrát (přesný počet ran do hlavy již nepamatuji).

Když opominu několikrát se opakující kontakt mé hlavy se střechou vozu, tak jsem se po usednutí za volant C4ky cítil dobře. Sedačky jsou pěkné na pohled a dobře se v nich sedí. Palubní deska je přehledná a ergonomicky dobře vymyšlená. Když nebudeme brát v potaz výhled dozadu přes divné dvojité okno bez stěrače, pak je výhled ven na slušné úrovni.

K samotné jízdě. Ač se Citroën ë-C4 tváří sportovně, pak jednoznačně klame tělem. Sportovní ambice nemá ani podvozek, ani motor. Podvozek je francouzsky měkký a komfortní. Navíc vůz disponuje speciálními tlumiči s hydrodynamickými dorazy a tak vůz vyžehlí i velké nerovnosti. Není to jízda na létajícím koberci, jak bylo u Citroënů dříve zvykem, ale oproti dnešním tvrdým autům je jízda velice pohodlná. Na straně druhé se vůz v zatáčkách dost nákladní, což rozhodně nepodporuje nějaké závodní choutky.

Taktéž od motoru o výkonu 100 kW nelze vzhledem k váze vozu, převyšující 1600 kg, čekat zázraky. Jeho projev v tomto voze bych přirovnal ke starším motorům 1,9 TDI. Po sešlápnutí plynu akcelerátoru blíž k podlaze vůz okamžitě znatelně zabere a řidič si připadá, že sedí v něčem opravdu rychlém, ale když se podívá na tachometr, tak si všimne, že ta číslíčka sice přibývají, ale ne zas tak závratným tempem. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,7 s není žádný fofr, ale jedná se o elektromobil s okamžitou reakcí na povel pravou nohou, takže ve městě na semaforech budete hledat konkurenci jen těžko.

Citroën ë-C4 | foto: Petr Boháč

Spotřeba

Ve městě, kde se Citroën ë-C4 cítí jako ryba ve vodě, lze spotřebu elektrické energie udržet mezi 11 až 13 kWh na 100 km, díky čemuž je vůz schopen jet bez větších problémů okolo 350 km. Mimo město je spotřeba hodně závislá na váze pravé nohy. Dá se jezdit klidně za 12 kWh, ale také výrazně přes 20 kWh. Nejhůře se Citroën vypořádává s dálnicí. Zde ubývá okolo 22 kWh na každých 100 km, což znamená dojezd 200 km. Při rychlosti 130 km/h se tedy baterie vybije ze 100% na nulu za hodinu a půl. Týdenní průměr byl nakonec 15,1 kWh, což zaručuje použitelný dojezd 300 km.

Citroën ë-C4 | foto: Petr Boháč

Dobíjení

V soukromí naplno dobijete baterii prostřednictvím wallboxu o výkonu 7,4 kW za 7,5 hodiny (palubní nabíječka 7,4 kW) nebo za pouhých 5 hodin s wallboxem o výkonu 11 kW (s příplatkovou 11 kW palubní nabíječkou). Pomocí zesílené zásuvky je možné dobít energii potřebnou pro 100 km za 4,5 hodiny.

U veřejné rychlodobíjecí stanice o výkonu 100 kW je doba dobíjení mnohem kratší: stačí pouhých 30 minut, aby se baterie dobila do 80 % kapacity.

Cena

Citroën ë-C4 | foto: Citroën

Závěr

Citroën ë-C4 má stylu na rozdávání a jízda s ním je velmi pohodlná. Cítí se dobře ve městě a zvládne i výlety po okolí, kde posádka ocenění slušný vnitřní prostor. Naopak jejím teritoriem (ostatně jako téměř každého elektromobilu) není dálnice, kde procenta baterie mizí před očima a také řidiči se sportovními ambicemi by se měli poohlédnout po jiném voze.

Plusy:

- vzhled

- odkládací prostory

- cestovní komfort

Mínusy:

- koncernový sourozenci jsou svižnější

- pro nastupování bych potřeboval přilbu

- pohled vzad