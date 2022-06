Cupra Formentor VZ5 – první svezení s křížencem sporťáku a SUV, který to nandá kde komu

Je čtvrtek ráno, sedám do aktuálně testovaného Transporteru T6.1 a vyrážím na místo, kde na mě a další novináře čekají Cupry. Plán akce je jasný – hodina cesty po okreskách na letiště, kde je připravený slalom a měření kola na čas. Následně se vyráží zpět po dálnici a skrze zacpané město zpět na základnu.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Vůz je na první pohled drsňák, který dává na silnici jasně najevo, že nejde o žádné „sluníčkářské eko autíčko“. Nemůžu si pomoct, vůz zkrátka vypadá úžasně. Na první pohled také zaujmou veliká dvacetipalcová kola a obrovské šestipístkové brzdy Akebono.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Vzadu jsou čtyři koncovky výfuků, které sice vydávají pěkný zvuk, ale mohl by být ještě o něco dramatičtější. Žádné výrazné prskání při podřazování se nekoná.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Uvnitř jsou sportovní sedadla, která jsou dost univerzální. Bez problému se do nich vejdou i mohutní řidiči. To je ovšem pro mě trochu problém, protože k této skupině nepatřím, takže v sedačkách až tak skvěle nedržím. Ovládání vozu je převážně dotykové, což je škoda. Klasické ovládání teploty klimatizace by bylo intuitivnější. Použité materiály jsou slušné, ale jsou zde i lacinější plasty. Malé minus se line k pádlům pod volantem, která jsou malá a daleko. Pochvalu si na druhou stranu zaslouží volant, který padne hezky do rukou.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Vůz nabízí několik jízdních režimů včetně mého nejoblíbenějšího – Individual, který si můžete nakonfigurovat dle sebe – odezva plynu, tvrdost tlumičů, tuhost řízení atd. Na klasické české okresce, která nemá úplně skvělý povrch a kolem je hustý provoz volím měkké nastavení tlumičů. Díky tomu je jízda až překvapivě komfortní. Řízení je příjemně strmé, tuhé a motoru výkon opravdu nechybí. Předjíždění je bleskovou záležitostí. Odhlučnění je velice dobré a úplně v pohodě bych si s vozem dokázal představit cestu k moři.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Přijíždíme na letiště, dáváme zahřívací kolo a následně slalom s kombinací otoček, rovinek a dalších zatáček. Je to tu, ostré kolo. Vypínám veškeré asistenty, volím režim sportovní Cupra a pravou nohou znásilňuji pravý pedál. Formentor okamžitě vystřelí vpřed a během 4,2 vteřin atakuji hranici 100 km/h. Následně jdu tvrdě na brzdy, abych měl ideální nájezdovou rychlost do slalomu. Brzdný účinek je dechberoucí a zjišťuji, že bych mohl brzdit klidně o dost později. Následný slalom se snažím jet plynule a nedělat zbrklé pohyby volantem, při kterých se Cupra s vyšším těžištěm umí celkem rozhoupat a pohodit si zadkem, což je ve výsledku pomalejší, než čistá stopa. Po výjezdu ze slalomu přichází otočka, ze které pod plným plynem vyjíždím lehkým driftem a to i přes suchou vozovku, už asi chápu, že driftovací režim zde bude fungovat. Po otočce je zde opravdu dlouhá rovinka, na jejímž konci máme na tachometru okolo 200 km/h. Brzdíme naplno a zastavujeme „na fleku“. Celkový dojem je opravdu dobrý, hmotnost a vyšší těžiště jsou sice znát, ale i přesto se vůz dá nazvat jednoznačně sportovním crossoverem.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Pod kapotou pracuje pětiválec 2,5 TSI o výkonu 287 kW (390 koní) a 480 Nm. Poháněné jsou zde všechna kola. S motorem spolupracuje sedmistupňová automatická převodovka DSG. Akcelerace na stovku zabere pouhé 4,2 sekundy a maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Je zde několik jízdních režimů – Normal, Comfort, Sport, Cupra, Individual, Drift, Offroad). Podvozek je oproti Formentoru VZ 310k ještě o centimetr níž. Systém adaptivních tlumičů DCC nabízí 15 úrovní tlumení.

Pohon všech kol 4Drive dodává perfektní stabilitu. Elektrohydraulicky ovládaný systém Torque Splitter používá pro zadní kola dvě nezávislé spojky, které umožňují nezávislé rozdělování točivého momentu mezi zadní kola. V driftovacím režimu tak vůz umí „poslat“ veškerý točivý moment na jedno zadní kolo, což má za následek řízený smyk. Celkem vznikne 7000 exemplářů. Cenovka limitky VZ5 činí 1 869 900 Kč.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Cesta zpátky vede po dálnici, takže opět volíme individuální režim s komfortním podvozkem a užíváme si ničím nerušenou klidnou jízdu. Vůz dobře maskuje rychlost a zároveň stačí lehce zmáčknout plyn a už jedete nadlimitní rychlostí, takže musí být řidič stále na pozoru a kontrolovat rychlost. Jakmile se trochu zasníte, můžete tak během několika krátkých vteřin přijít o řidičák. Spotřeba v tomto náročném testovacím tempu se pohybovala okolo 15 litrů, ale při klidné jízdě není problém jezdit za 9 – 10 litrů, nicméně toto není ten typ auta, kde by se spotřeba měla nějak řešit. Od toho je tu Formentor s naftovým dvoulitrem TDI.

Cupra Formentor VZ5 | foto: Ondřej Kroutil

Cupra Formentor VZ5 je zkrátka zatraceně rychlé a zábavné vozidlo, se kterým se nemusíte bát vyjet mimo silnici či do něj naložit rodinu a vyrazit k moři. Jde o skvělého univerzála, už se těšíme na týdenní test, kde si Cupru proklepneme detailněji.