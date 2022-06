Test: Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 4Motion – kříženec dodávky a MPV s pohonem všech kol

Úvod

Caddy je s námi již od roku 1979 a dnes se podíváme na nejnovější 5 generaci ve variantě s pohonem všech kol. Je postaven na modifikované modulární platformě MQB. Oproti předchůdci Caddy sází na odvázanější design a zároveň poskytuje lepší komfort včetně veškerých bezpečnostních asistentů. Listová pera vzadu nahradila tuhá zadní náprava s vinutými pružinami a Panhardovou tyčí.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výbava Style je velmi bohatá. Naše konkrétní specifikace nabízí například navigaci, virtuální kokpit, elektrické dovírání posuvných a pátých dveří, veškeré moderní asistenty, adaptivní tempomat, automatickou klimu, výhřev sedadel, která jsou mimochodem potažená alcantarou s koženými boky a mnoho dalšího. Za to vše si ale budete muset celkem připlatit, o tom ale později.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Caddy je na poměry konzervativního designu VW celkem odvážným, nicméně sami posuďte, zda je to krok vpřed, nebo naopak. Za nás je to fajn. Vyzdvihnout musíme obzvlášť zadní světla, která zaujmou na první pohled a vypadají skvěle.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Z boku je vůz něčím mezi krabicí a MPV. Vpředu zaujme lakovaná mřížka v nárazníku v barvě karoserie, je to ovšem prvek, na který jsme si ještě nezvykli. Předek tak působí, jako kdyby šlo o elektrický vůz. Pokud bych si vůz chtěl koupit, volil bych určitě nějakou tmavou barvu, kde to tak nekřičí.

Rozměry: 4500/1855/1791/2755 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1791 kg

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Přední sedadla jsou pohodlná a dobře zpracovaná. Je zde použita alcantara, která působí až prémiovým dojmem. Boky jsou kožené. Pozici za volantem si najdeme velice snadno a ačkoliv sedadla nejsou elektrická, v Caddym nám to rozhodně nevadí. Volant je posuvný ve velikém rozsahu, což je také plus. Dlouhány potěší možnost prodloužit si sedák.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celkové ovládání vozidla je vlivem příplatkové navigace lehce chaotické. Nejsou zde kolečka, nýbrž dotykové plošky pod obrazovkou, pomocí kterých si volíte hlasitost a teplotu klimatizace, což je zkrátka otravné.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ocenit musím ovšem perfektní multifunkční volant s klasickými tlačítky, se kterými se pracuje skvěle. Moc ostatních tlačítek už zde ale není, snad jen trojice „polodotykových knoflíků“ pod infotainmentem, které vás přesměrují na dotykovou obrazovku.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Použité materiály jsou tvrdší a příliš nezaujmou, ale ani úplně neurazí. Na to, že jde o užitkový vůz, tak to celkem slušně maskuje. Minule testovaný Caddy Maxi jsme pochválili za tichou jízdu uvnitř. To zde neplatí. Nevím, jestli jsme jen neměli smůlu na nějaký „vadný“ kus, ale celou dobu testu jsme se potýkali s vrzáním a pazvuky odzadu. Ani odhlučnění při 130 km/h nás tak úplně nepřesvědčilo v tom, že je Caddy na lepší úrovni, než ostatní MPV, kterých je už mimochodem jako šafránu.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostor je zde největším trumfem. Vpředu máte dostatek prostoru okolo sebe, ale obzvlášť nadstandardně ho máte nad sebou. Pod střechou je tradiční úložný prostor, kam schováte celkem dost drobností. Další místa, kam si můžete odložit věci, jsou všude kolem vás. Vzadu se celkem pohodlně vejdou tři běžně vzrostlí jedinci a nebude chybět prostor na hlavu, ani na nohy. Nevýhodou je, že dozadu nevměstnáte tři dětské autosedačky.

Nejvíc nás zaujalo, jak jednoduše se se sedadly manipuluje. Pokud chcete víc místa, je možnost druhou řadu sedadel jednoduše sklopit. Je to velmi jednoduše řešené, takže není třeba hledat návod. Pokud vám ani tak místo nestačí, můžete nezávislá sedadla jednoduše vyndat. Objem zavazadlového prostoru činí 760 litrů (max 2256 l).

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Komfort je oproti dodávkám lepší, ale oproti vozům typu MPV o něco horší. Je zkrátka mezi těmito dvěmi kategoriemi. Tlumiče sice nejsou tvrdé a vůz dokáže jet celkem plavně, jenže stačí nějaké ostřejší nerovnosti a tuhá zadní náprava se připomene boucháním a celá karoserie se začne kroutit a vrzat. Nutno ovšem říci, že takovéto chování se děje pouze v přítomnosti těch nejhorších českých okresek. Ve většině případů je jízda příjemná a rušit vás začne až aerodynamický hluk při dálničních rychlostech.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pohon všech kol? Sice si dost připlatíte, ale vlastně proč ne. Caddy 4x4 je vlastně dost jedinečný, podobný vůz se čtyřkolkou vlastně nenajdete. Jde o klasický koncernovský pohon s mezinápravovou spojkou (Haldex). Světlá výška není kdoví jaká, takže to na nějaké veliké terény není, nicméně zasněženou lesní cestu či polňačku zvládne levou zadní. Zkusili jsme i lehké křížení náprav, kdy sice cítíte, že to není pro Caddyho domácí prostředí, nicméně zabral a hnal se na vrchol jako by nic.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Máme zde nejsilnější nafotvý dvoulitr v nabídce – 2.0 TDI 90 kW/320 Nm. V nabídce je ještě 55 a 75 kW verze tohoto dieselu a také benzinový 1,5 litrový motor o výkonu 84 kW či alternativa na stlačený zemní plyn. Točivý moment je přenášen primárně na přední nápravu a jakmile je snížená trakce, připojí se náprava zadní.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dynamika naší jednotky je ve městě dostačující. Když s vozem cestujete sami bez nákladu, je to celkem přijatelné i na okresce či dálnici. Není to žádný rychlík, ale ani úplný louda. Akcelerace na stovku trvá 12,1 sekund a maximálka činí 185 km/h. Slabší to bude, naložíte-li do vozu další 4 pasažéry a nějaké ty kufry. Pokud po Caddym pokukujete, doporučil bych určitě tento nejsilnější nafťák, klidně i s tímto povedeným manuálem. Základní 55 kW dvoulitr akceleruje na stovku dlouhých 18 vteřin, základní benzinový motor to ale zvládá lehce pod 12 sekund, což je slušné.

Spotřeba:

Město: 6 – 7,5 litrů

Kombinovaná: 6,5 l

Dálnice: 7,2 l

Okreska: 4,8 – 5,5 l

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní pětimístné Caddy startuje s 55 kW motorem na 620 tis včetně DPH, silnější 75 kW verze vyjde na 691 tis. Benzinová 105 TSI 84 kW stojí od 641 tis. Za nejlevnější verzi Maxi s prodlouženým rozvorem zaplatíte 724 tis (84 kW - benzín). Jde však o základní verze, kde nejsou v základu lakované nárazníky, což nevypadá úplně hezky.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Mnohem lépe na tom je verze Caddy Life, která je takovou zlatou střední cestou. Nabídne jak lakovanou celou karoserii, tak i litá kola a lepší výbavu uvnitř. S dieselem začíná na 759 tis (75 kW), benzin vyjde o 50 tis levněji. Námi testovaná výbava Style 4Motion přijde na 984 tis. Automat mít v kombinaci se čtyřkolkou nejde. Náš konkrétní kus s příplatky vyšel na 1.191.756 Kč.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Caddy 2.0 TDI 4Motion je praktický vůz, který si na nic nehraje a zároveň dokáže perfektně skloubit roli rodinného vozu s tím užitkovým, který se hodí třeba pro zásobování nějaké horské chaty. Lehčí terény zvládá obstojně. Je poměrně civilizovaný a ačkoliv při jízdě pocítíte lehké drncání a vrzání odzadu, stále to bude na lepší úrovni, než-li to je u klasických dodávek. Na druhou stranu má ale ještě co dohánět, pokud chce konkurovat MPV jako je S-Max či Touran. Minule testovaný Caddy Maxi byl komfortnější, tišší a výrazně prostornější uvnitř.

Největším problémem námi testovaného kousku je jednoznačně jeho sebevědomá cenovka. Caddy za 1,2 milionu zkrátka není pro každého. Na druhou stranu pokud někdo chce vůz této kategorie se čtyřkolkou, nemá z čeho jiného vybírat, takže proč ne. A pokud půjdete cestou nižšího výbavového stupně Life, tak se i s tímto motorem, čtyřkolkou a nějakými příplatky dostanete na cenu kolem 900 - 950 tis, což už je o poznání přívětivější. Volkswagen Caddy 4Motion si vypracoval 7/10 bodů.

Volkswagen Caddy 4Motion | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Spotřeba

Praktičnost

Bohatá výbava

LED světlomety

Manuální převodovka

Průjezdnost mimo silnici

Snadná manipulace se sedadly

Minusy

Hlučnost a vrzání

Dotykové ovládání

Dynamika

Vyšší cenovka

Dozadu nedáte 3 autosedačky