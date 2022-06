TEST: Ford Puma ST – Hrdá nástupkyně, která svými schopnostmi překonává první Pumu

Exteriér

Design by se dal připodobnit k nějaké menší žabce, obzvláště přední část. Je zde jasně viditelný odkaz na původní veselý výraz Pumy z devadesátých let, kdy se jednalo o sportovní kupé. Přední LED světlomety jsou dost nahoře, pod nimi je veliká maska, která podtrhuje celkový „vysmátý kukuč“. Puma je obutá na krásných ráfcích a pneumatikách Michelin Pilot Sport 4S o rozměru 225/40/R19.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní část se hezky zužuje, což vypadá sice pěkně, ale je to lehce na úkor místa pro zadní pasažéry. Světla jsou hezky tvarovaná a celkově se dá říct, že je zadní část povedenější, než u Fiesty či Focusu. Koncovky výfuku a i část okolo je vcelku nevýrazná. Nějaký sportovněji střižený difuzor by zde pasoval. Kdybyste sundali znáček ST, málokdo pozná, že jde o sportovní vůz.

Rozměry: 4226/1805/ 1533/2588 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1358 kg

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Jakmile otevřete dveře, tak upoutají pozornost nádherná Ford Performance sedadla. Po prvním usednutí je jasné, že v nich budete perfektně držet. To jsme si později ověřili. Boky jsou kožené s červeným prošíváním, střed je potažený alcantarou a „dlouhány“ také potěší možnost prodloužit si sedák. Na druhou stranu si ale myslím, že jedinci vážící přes 100 kg budou mít problém se do úzkých sedadel vměstnat. Sedět by se sice mohlo o fous níž, ale jinak pozici za volantem nelze nic vytknout.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozidla je intuitivní, vše je hezky po ruce a převažují klasická tlačítka. Co by ovšem mohlo být lepší, jsou použité materiály. Je zde poměrně dost laciných tvrdých plastů, což tak úplně nekoresponduje s pořizovací cenou vozu. Vyzdvihnout je potřeba řadící páka, která je na první pohled skvělá, dobře se s ní řadí, ale jelikož je kovová, tak v zimě dost dlouho studí. Infotainment je lehce zastaralý, ale život s ním není nijak otravný.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je horší. Vpředu je znát to, že je interiér poměrně úzký ale situace vzadu je horší. Jakmile si sednu sám za sebe (měřím 185 cm), tak mi schází takových 5 cm prostoru na hlavu a před koleny už také místo není.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největší trumf vozu co se prostornosti týče, je vzadu. Zavazadelník má polohovatelnou podlahu, pod kterou se navíc ukrývá takzvaný Megabox, který má na dně otvor. Když budete převážet něco špinavého, jednoduše prostor opláchnete hadicí a vodu vypustíte podlahou. Objem zavazadelníku činí 456 litrů a Megabox pojme 81 litrů.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Kdo by čekal tvrdý podvozek, který se příliš nehodí do města, tak není na omylu. Jelikož je Puma crossover s výše položeným těžištěm, musela být světlá výška proti standardní verzi snížena a podvozek byl nastaven tvrdě. Řekl bych, že Fiesta ST je o něco komfortnější. Zároveň zde nejsou adaptivní tlumiče s proměnnou tuhostí jako u Focusu, takže se dá říci, že je z této trojice Puma nejtvrdší. Kdo je puristicky založený a nevadí mu tužší auta, dokáže s eSTéčkem jezdit i denně po městě. Já se ale přiznám, že k této skupině nepatřím, takže bych ji využíval spíše k víkendovým projížďkám mimo město.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vyzdvihnout se musí skvělé hyperaktivní řízení s krátkým převodem. Je ostré už kolem středu, na což si musíte chvíli zvykat, ale pak je to naprosto k nezaplacení. Na okresce si pomocí volantu můžete auto krásně rozhodit, takže vám lehce ustřelí zadek a vůz se nasměruje směrem k výjezdu. V kombinaci s tvrdým podvozek a vyšším těžištěm je to velice zábavné. Puma tak připomíná hravé štěně, které poskakuje sem a tam. Negativní dopad to má ovšem na cestování po dálnici, kdy vůz působí dojmem, že by chtěl stále někam vybočovat.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další věc, kterou Ford zkrátka umí, je převodovka. Manuál má úžasně přesnou kulisu s krátkými dráhami, takže se s ní spolupracuje opravdu fantasticky. Spojka je ostrá a nabízí krátký chod. Brzdný účinek je taktéž slušný, to stejné platí i o dávkování. Perfektní práci také odvádí samosvorný diferenciál, který pomůže přenést maximum točivého volantu na přední kola, což má kladný dopad na trakci a nedotáčivost. V režimu „Závodní trať“ se otevře klapka ve výfuku, takže si můžete vychutnávat prskání při podřazování a celkově je výfuk naladěný tak akorát. Při normální jízdě nijak neobtěžuje, ale když chcete, víte o něm. Pochvalu si také zaslouží výborné pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 S, které poskytují solidní dávku gripu. Jakmile trochu zaprší, můžete si stopu také utáhnout klasickou ruční brzdou. S vypnutou stabilizací vám tak Puma dovolí se několik metrů svézt dveřmi napřed. Jakmile chcete vůz srovnat, stačí šlápnout na plyn a vůz se vrátí do normálu.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Tříválec 1,5 EcoBoost jsme již měli ve Fiestě ST. Je výborně naladěný, disponuje turbodmychadlem, takže od nějakých 2500 otáček velice ochotně zrychluje. Oproti Fiestě má ovšem o 30 Nm více. Má sice lehkou „turbodíru“ a zátah není tak lineární jako třeba u nedávno testovaného Hyundaie I20 N, ale osobně je mi tento projev motoru sympatičtější. Pocitově jede zkrátka víc, čemuž napomáhá i kratší zpřevodování – na dvojku jede cca 94 km/h, poté se už řadí trojka, což je tak akorát. V I20 N to bylo posunuté o 10 km/h výš. Výkon motoru činí 147 kW a 320 Nm. To jsou krásná čísla, díky kterým jsou i dálniční přesuny se zařazenou šestkou svižné bez toho, aniž byste museli podřazovat. Stačí, aby motor točil více, než 2500 otáček za minutu a ochotně akceleruje. Při 130 km/h točí cca 3000 otáček. Z místa na stovku to „eSTéčko“ zvládá za 6,7 sekund a zastaví se na 220 km/h. Překvapilo nás, že ve 100 km/h se zařazenou čtyřkou na mokré vozovce hrabaly přední kola, motor točil cca 3500 otáček.

Překvapením byla pak spotřeba. Jakmile „zatopíte pod kotlem“, nárokuje si okolo 12 - 14 litrů na sto, ale při mírném tempu jsme naměřili mnohem optimističtější hodnoty:

Město: 6 – 8 litrů

Kombinovaná: 7 l

Dálnice: 7,4 l

Okreska: 5,5 – 6 l

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Ceny

Základ nabídky tvoří Puma 1,0 EcoBoost Titanium, která stojí v akční ceně od 521 tisíc. Dále jsou v nabídce ještě dvě vyšší výbavy a silnější litrový motor. Obě verze tohoto litrového tříválce můžete kombinovat se 7 stupňovou automatickou převodovkou Powershift.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Puma ST startuje na částce 805 tis. My zde ale máme Pumu ST X, která stojí od 878 tisíc a nabídne navíc automatickou klimu, jiná kola, přední LED světlomety, bezklíčový přístup do vozu, alarm či červené brzdové třmeny. Šedý lak stojí 30 tisíc. Naprostou nezbytností je však Performance balíček za 35 tis, který obsahuje samosvorný diferenciál a další drobnosti. Sečteno podtrženo náš kousek stojí 942 tis.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Ford opět dokázal, že umí skvělé zábavné hothache a v tomto případě „hotcrossover“. Vůz funguje fantasticky, nabízí výtečný motor, hravý podvozek, skvělé řízení a řazení, takže vás bude opravdu bavit. Navíc je oproti hothatchům vyšší, takže pokud vyrazíte do města, bude se vám lépe parkovat u vysokých obrubníků. Daní za to je tvrdý podvozek, který ale na pěkné okresce rozhodně oceníte.

Nicméně zpět k naší otázce z úvodu. Vyplatí se Puma ST, nebo stačí levnější Fiesta ST? Já osobně bych šel spíše do lehce menší Fiesty, která je o cca 100 kg lehčí, stojí o 190 tis méně a poskytuje srovnatelný zážitek z řízení. Puma ST nabídne hezčí zadek a upoutá více pozornosti. Zaslouží si 9/10 bodů.

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Hravost

Řízení

Řazení

Podvozek

Samosvor

Ergonomie

Sedadla

Zavazadelník

Výfuk s aktivní klapkou

Ford Puma ST | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Vyšší posed

Tvrdý podvozek do města

Oproti Fiestě ST vyšší cena