TEST: Toyota Land Cruiser 2,8 D-4D je všestranný offroad, který bude sloužit věčnost

Úvod

Náš kousek, tedy řada 150 není vlastně žádnou novinkou. Světu byla představena v roce 2009 a do dnešního dne prošla třemi modernizacemi, první v roce 2013 a druhou v roce 2017 a třetí v 2020. Největším rozdílem oproti starší verzi je nový silnější motor, který má nižší spotřebu a výrazně lepší dynamiku. Jde o jedinou možnou motorizaci v nabídce - 2.8 D-4D s výkonem 150 kW. Jedná se o čtyřválec, který známe třeba z Hiluxu. Jsou na výběr 4 výbavové stupňe – Prado, Comfort, Invincible a Executive.

Jak to tak bývá v novinářských flotilách zvykem, máme zde vrchol, který nabízí opravdu velmi nadstandardní výbavu. Jsou zde například elektricky ovládaná přední sedadla s pamětí, výhřevem, ale i chlazením. Nechybí ani 3-zónová klimatizace, střešní obrazovka pro zadní pasažéry, střešní okno, navigace, kamerový systém kolem celého vozu, redukce, uzávěrku středového diferenciálu, volbu terénních režimů a mnoho dalšího.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Příď, které dominují světlomety a tmavá maska chladiče, je v podstatě beze změny oproti předchozímu faceliftu z roku 2017. Pod velikým logem Toyota je „ukrytá“ kamera, která se obzvláště v terénu hodí. Prostor pod motorem a převodovkou je chráněn pořádným kusem plechu, což vám umožní vydat se do opravdu náročných podmínek. Povedená jsou i 19 palcové disky, které jsou nazuty na pneumatikách o rozměru 265/55/R19.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu moc změn také nepoznáte, nejvíc do oka praští tmavé světla a doplňky z černého chromu, které jsou součástí nejvyšší výbavy. Někomu se koncové svítilny můžou jevit „tunerským“ dojmem, ale dle mého vypadají skvěle. Dveře od zavazadelníku se otevírají tradičně do strany, což je věc, na kterou bych si zvykal poměrně dlouho. Musíte počítat s tím, že abyste se dostali do kufru, musíte si za vozem nechat dost místa. Pokud ovšem máte jen něco malého, je možné otevřít pouze okno, pomocí kterého se taktéž dozadu dostanete.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hmotnost – 2215 kg

Brodivost – 700 mm

Min. Světlá výška – 215 mm

Objem palivové nádrže – 87 litrů

toyota land cruiser | foto: Toyota

Interiér

Vnitřek vozu působí americkým dojmem, což ovšem neberu jako negativum. Sedí se poměrně vysoko, takže menší jedinci jistě ocení snížené prahy. Mně se svými 185 cm stačí použít madlo na A sloupku a do vozu se lehce vyhoupnout. Sedadla jsou skoro taková křesla. Nabízí velmi širokou možnost nastavení polohy a skvělý komfort. Vyhřívání, klimatizování, elektrické ovládání a pamět jsou samozřejmostí. Pozice za volantem je velice dobrá, potěší elektricky stavitelný volant. Interiér „Lanďáku“ vás zkrátka bude rozmazlovat.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie je příkladná a není ji téměř co vytknout, snad jen tlačítka na ovládání kamer, senzorů, DPF filtru a podobně jsou trochu schovaná za volantem, takže pokud jejich pozici neznáte z paměti, budete se muset vyklánět, abyste na ně viděli, ale to je asi jediný drobný nešvar. Použité materiály jsou kvalitní, měkčené a celkově je interiér skvěle zpracovaný, takže zapomeňte na různé pazvuky.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je taková klasika, vyloženě neurazí, ale ani nenadchne. Obrazovka je sice tak akorát veliká, ale zasloužila by lepší rozlišení, software je již trošku zastaralý a celkově nepatří k těm nejzdařilejším. Vypíchnout ovšem musím kamerový systém kolem vozu, to je věc, která se v terénu, ale i mimo něj opravdu hodí. O to více nechápu, proč mají kamery tak špatné rozlišení. Patrně se spolu s modernizacemi na kamery nesáhlo, což je obrovská škoda.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pod infotainmentem nalezneme opravdu veliké množství tlačítek, které ovládají klimatizaci a níže panel, který je věnovaný jízdě v terénu. Můžete si pomocí kolečka aktivovat redukci či použít systém Crawl (terénní tempomat) či navolit terénní režim (skála, bahno atd.) pomocí druhého ovladače. Dále máte možnost ovládat světlou výšku vozu či uzamknout mezinápravový diferenciál.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru ve vozidle je opravdu dost a to jak vpředu, tak vzadu. To stejné se týká i odkládacích prostorů. Pokud máte vícečlennou rodinu, je ještě možné připlatit za 7 místné provedení. Zavazadlový prostor pojme v 5 místné verzi 640 litrů.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Kdo by čekal podobnost s Hiluxem, byl by na velkém omylu. Sice je Land Cruiser postaven na klasickém žebřinovém rámu, ale nabízí adaptivní tlumiče, které automaticky volí tuhost podle povrchu a vzduchové měchy, pomocí kterých můžete zvednout světlou výšku a při zátěži vůz neklesne.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu má sice tuhou nápravu, ale i přesto je v kategorii pravých offroadů nadprůměrně pohodlný. Čím větší nerovnosti potká, tím lépe je žehlí. Paradoxně nejhorší jsou vysoké zpomalovací prahy, kdy přední náprava nemá problém, ale jakmile na nerovnost najede zadní náprava, pěkně vás to nakopne.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Je to z důvodu vysoké neodpružené hmotnosti a taky díky tomu, že jsou adaptivní tlumiče na asfaltu většinou automaticky v tužším režimu a nestihnou se s okamžitým přejezdem prahu tak rychle změkčit. To stejné se týká i ostrých příčných nerovností, ale jinak ke komfortu není výhrad. Velikou pochvalu si zaslouží i odhlučnění, které je i při rychlostech vysoko nad povoleným limitem skvělé. Potěší i skvělý výhled z vozu a obrovská zpětná zrcátka. Poloměr otáčení je taktéž na slušné úrovni a vnější rozměry nejsou nijak extrémní, takže i v městské džungli netrpíte. Pokud si připlatíte tažné zařízení, je možné za Lanďáka zapřáhnout až 3 tunový brzděný přívěs. To je pro srovnání o půl tuny méně, než za Hilux.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Offroad

Po delší době jsme opět zavítali do Hummer centra v Praze, kde je aktuálně polygon po veliké modernizaci, takže nabízí mnoho zajímavých nových sjezdů, výjezdů, možnost křížit nápravy a další překážky.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Land Cruiser jsme nejdříve „oťukávali“ na lehkých výjezdech a vše zvládá bez problémů. Volíme jízdní režim sport+, který má za následek lepší odezvu na plyn a zjišťujeme, že je dost živý a rychlejší pasáže na šotolině si užíváme s lehkým pohazováním zadku. Řízení je příjemně tuhé s dlouhým převodem, takže pokud by se vám auto „utrhlo“, je potřeba mít hodně rychlé ruce, abyste jej správným kontra srovnali.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zkoušíme křížení náprav, kde to vypadá, že bude problém. Auto prohrabuje kola a je znát, že jsou pohyby dost necitlivé, aktivuji tedy redukci a skrze systém MTS (multi terrain systém) zkouším různé offroadové režimy. Nic nepomáhá, takže je na čase zamknout mezinápravový diferenciál, díky čemuž se dáváme do pohybu a konečně zdoláváme překážku. V příplatkové výbavě je ještě možné přidat uzávěrku zadního diferenciálu, kterou zde bohužel nemáme, ale určitě stojí za to za ni připlatit. Občas mi trošku chybí asistent rozjezdu do kopce, který zamezí tomu, že vám v prudkém kopci auto po odbrzdění cukne o kus dozadu.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další disciplínou je prudký sjezd a výjezd po sypkém povrchu. Je zde perfektní systém – Crawl control, neboli tempomat do terénu. Má několik stupňů rychlosti, kterou poté sám udržuje. Vy si tedy zvolíte pouze stupeň rychlosti a pak už jen točíte volantem. Při výjezdu není přes mohutnou kapotu vidět, takže si zapínáme přední kameru, díky které máme alespoň trochu přehled, co je před námi. Jen kdyby to rozlišení bylo lepší… Výjezd byl opravdu prudký, ale pro Toyotu jako by tam žádný ani nebyl, to stejné při změně směru, klobouk dolu.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jediným limitem pak byla světlá výška a nájezdové úhly. Při nájezdu do jedné „misky“ nám vlivem bočních prahů již nezbyla rezerva a nemohli jsme pokračovat bez toho, aniž bychom vůz dřeli o zem. No a druhý případ nastal na překážce, kde jsou za sebou malé boule. Čumák téměř zarytý do hlíny a zadek směrem k nebi viz fotografie níže. Bohužel dál už jsme pokračovat nemohli, protože bychom poškodili přední nárazník. Takže to k limitům Land Cruiseru v Hummer centru.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou pracuje známá jednotka o objemu 2,8 litru s označením D-4D, která dává 150 kW a 500 Nm. Co se projevu týče, tak je zvenku poměrně hrubý, ale uvnitř je izolace velmi dobrá, takže slyšíte jen tiché ševelení v nízkých otáčkách. Je znát veliký kroutící moment. Dynamika je oproti předchůdci velice dobrá, akcelerace je lepší o cca 3 vteřiny a to už je hodně znát. Z 0-100 se tento „drobek“ nyní rozjede za 9,9 vteřin a maximální rychlost je omezena na 175 km/h, ale hravě by zvládl i více. Motor je spojen s automatickou 6 stupňovou převodovkou s hydrodynamickým měničem, která řadí velmi rozvážně, rozjezdy jsou hladké, ale občas umí lehce cuknout, nicméně do terénu padne jako ulitá. Manuál či „dvojspojku“ byste v drsných podmínkách rychle utrápili. Velikým plusem je zde možnost manuální aktivace regenerace filtru pevných částic DPF. V palubním počítači máte ukazatel jeho zanesení a pokud se čištění neaktivuje automaticky, máte možnost ji aktivovat vy.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba sice není nejnižší, ale pořád je nutné brát v potaz hmotnost vozu a aerodynamiku letící cihly, takže ve výsledku se nedá říci, že by to byly vyloženě špatné hodnoty:

Město: 9 – 11,5 litrů (v závislosti na provozu)

Kombinovaná: 9,2 l

Dálnice: 9,5 l

Okresky: 7,5 - 8 l

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Nejbližším konkurentem je Land Rover Discovery, který jsme před rokem měli tu čest otestovat. Toyota je spolehlivější, nemusíte připlácet za samozřejmosti, má levnější provoz a v terénu jsou dost vyrovnaní. Land Rover vás bude hýčkat kvalitnějším interiérem, lepším infotainmentem, kultivovanějším motorem s úžasným automatem ZF, ale stojí více peněz. Záleží na prioritách, my to vidíme na plichtu.

Mezi další konkurenty se řadí například Land Rover Defender, Mercedes-benz G a z těch civilnějších velikých SUV třeba BMW X5, Audi Q7 či Mercedes GLS.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základem nabídky tvoří výbava Prado, která začíná na 1 465 000,- včetně DPH. Za tyto peníze dostanete kus auta s námi testovaným motorem a jediné, co budete muset oželit je lehce omezená výbava, která je i přesto velmi bohatá a pro mnohé zákazníky věřím, že bude dostatečná. Pokud chcete nějaké ty parkovací senzory navíc, vyhřívané sedadla, LED přední světla, větší kola a podobné doplňky navíc, bude pro vás ideální připlatit rovných 100 tisíc za výbavu nazvanou Comfort. Námi testovaná Executive nabízí ještě pořádnou porci doplňků navíc, takže budete muset zaplatit alespoň 1 850 000,-.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Land Cruiser je pojem, legenda a naprosto obdivuhodný kus techniky, který je za ty roky opravdu dotažený. Jasně, je tu pár detailů jako slabší infotainment či občasné drncání od zadní nápravy, ale to je vzhledem k rámové konstrukci a tuhé zadní nápravě pochopitelné. Odměnou za to je bezkonkurenční odolnost, spolehlivost a skvělá průjezdnost terénem. Pokud koupíte „Lanďáka“ s uzávěrkou zadního diferenciálu, nazujete na něj pořádné terénní pneumatiky a pořídíte přední naviják, budete nezastavitelní. A nejlepší na tom je, že nepůjde čistě o jednoúčelové auto do terénu. Pokud pominete spotřebu kolem 9 - 10 litrů, jde o skvělého parťáka do města či na delší dálniční cesty. Odpracoval si 9/10 bodů.

toyota land cruiser | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Všestrannost

Spolehlivost

Praktičnost

Kvalitní interiér

Klasická tlačítka

Terénní schopnosti

Přiměřená cenovka

Slušná dynamika

Minusy

Občasné drncání zadní nápravy

Rozlišení infotainmentu (kamerový systém)