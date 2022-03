TEST: Škoda Kodiaq RS – rodinný expres mnoha tváří, který dokáže hodně překvapit

Úvod

Původní Kodiaq RS byl od uvedení na trh dodáván pouze s naftovým motorem se dvěma turby, který měl dobrou pružnost, slušnou spotřebu, ale také byl poměrně těžký na přední nápravě, což mělo na limitu za následek lehkou nedotáčivost. Když tedy Škoda představila faceliftovanou verzi, pod kapotou se nově objevil benzioný agregát 2.0 TSI 180 kW, který známe například z Octavie RS, Golfu GTI či Seatu Tarraco FR. Tento motor je lehčí, takže by měl být vůz vyváženější, lehčí a lépe ovladatelný. Daní za to je vyšší konzumace paliva.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Facelift se týkal také karoserie, takže zde máme vpředu úplně nové LED světlomety, masku, nárazník, ale i kapotu. Blatníky vozu jsou hezky tvarované a Kodiaq tak působí mohutným dojmem.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zajímavostí jsou lité disky Sagitarius, které jsou dost odvážné, ale i praktické. Uvnitř loukotí jsou plastové výplně, které je možné snadno demontovat, kola poté vypadají opravdu skvostně. Jsou obuté na pneumatikách o rozměru 235/45/R20. Zadní část vozů má nové LED koncové světlomety a potěší také pravé koncovky výfuků, žádná imitace.

Rozměry 4699/1882/1666/2790 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost 1826 kg

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř dominují skvělá sportovní sedadla. Nejenom že dobře vypadají, ještě lépe se v nich sedí a při ostřejší jízdě vás výrazné boční vedení podrží. Samozřejmostí je elektrické ovládání a výhřev. Pozici za volantem není co vytknout. Loketní opěrka je polohovatelná ve velikém rozsahu a to stejné platí i o volantu. Ten padne skvěle do ruky a práce s ním je jedna radost.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Stejně vydařená je ergonomie vozu, kdy je vše potřebné po ruce a neurazí ani starší infotainment, který je hbitý a přehledný. Bohužel tento konkrétní kus trpěl na časté zamrzání.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Za ten týden se mi párkrát stalo, že nešla zvýšit hlasitost audia či přepnout stanici radia, pomohlo až vypnutí a zapnutí motoru. Co bylo ovšem horší bylo zaseknutí v bodě, kdy jsem si vybíral, zda jej spojím s Android Auto či Apple Car Play. Najednou obrazovka nereagovala na nic, nepomohlo ani vypnutí a zapnutí motoru. Musel jsem vůz opustit, zamknout, nechat jej pár minut odpočinout a až poté informační systém naskočil a fungoval. Pochvalu si ovšem zaslouží příjemné materiály a celková kvalita dílenského zpracování, v interiéru nic nevrže ani neskřípe.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru je zde opravdu dost. Vpředu je situace skvělá jak s celkovou vzdušností, tak s odkládacími prostory, kterých je zde několik, jsou veliké a například dveřní kapsy nabídne Kodiaq čalouněné. V druhé řadě sedadel je místa na rozdávání a nechybí ani USB-C konektory. Lavici je možno posouvat a dokonce sklopit o několik stupňů opěradlo. Náš kousek měl připlacenou ještě třetí řadu sedadel, kam hravě umístíte další dva pasažéry. Jde spíš o nouzové místo, či prostor pro menší cestující, ale já se svými 185 cm tam moc pohodí nemám.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velikost zavazadelníku je vzhledem k 7 místné konfiguraci o trochu omezenější, než v případě obyčejné verze. Ta nabízí neuvěřitelných 835 litrů. My se zde musíme spokojit „pouze“ s 765 litry, což je mimochodem taky skvělá hodnota. V případě, že je třetí řada sedadel vyklopená, za nimi zbyde prostor o velikosti 270 litrů.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

První kilometry s Kodiaqem na 20 palcových ráfcích byly příjemným překvapením. I přesto, že jsem věděl, že jsou ve voze adaptivní tlumiče, tak jsem čekal, že vůz bude tvrdší. Vůz je i v normálním režimu dostatečně pohodlný a jedinou slabinou je lehké poskočení při přejezdu ostré příčné nerovnosti. Jakmile si zvolíte komfortní režim, tlumiče ještě výrazně změknou a jízda je opravdu pohodlná. Odhlučnění je velice dobré.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nadešel čas vytáhnout tohoto „rádoby sportovce“, jak se mu často přezdívá na klikatou okresku a pořádně ho provětrat. Volím režim individual, ve kterém je možné mít tvrdé tlumiče, tužší řízení, rychlou odezvu na plyn a zároveň lze vypnout ten směsný zvuk, který hraje do reproduktorů. Ten se pokouší vás přesvědčit, že máte pod kapotou mohutnou V8, ale moc mu to nejde.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

První vlásenky mě utvrzují v tom, že Škodovka odvedla opravdu dobrou práci. Vůz se sice naklání ale působí opravdu jistým a stabilním dojmem. Nedotáčivost se zatím neukázala, asi jedu pod jeho možnosti. Začínám tlačit na pilu, ale vůz stále drží stopu zuby nehty a nedaří se mi jej vyvézt z míry.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zlom nastává ve chvíli, kdy je na krajnici nahrnutá souvislá vrstva štěrku, na kterém nám v ostré levé zatáčce pravé zadní kolo pěkně ustřelilo a dostalo tento těžký kolos do přetáčivého smyku. Rychlé kontra a elektronika vše v mžiku srovnávají, ale najednou bylo znát, že na to není Kodiaq zvyklý a předchozí vysoké sebevědomí lehce polevilo. To mě přivádí ke staré známe pravdě, která praví, že fyziku zkrátka nelze „okcecat“ a jakmile to s rychlým SUV přeženete, nemusí vám ani elektronika pomoci. Drtivá většina řidičů se ovšem do tohoto momentu jen těžko dostanou, protože abyste jej vyvedli z míry, musíte už letět opravdu rychle. Mně osobně dřív začaly vadnout brzdy, než abych narazil na limit jeho schopností. Kodiaq RS je opravdu všestranný a užijete si jak klidnou jízdu po městě s dětmi na palubě, tak klikatou okresku v ostrém tempu.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou je dobře známé „téesíčko“, které vyniká vysokým výkonem a skvělým zátahem v opravdu širokém spektru otáček. V normální provozu je tichý, zvenku trochu zní jako šicí stroj, ale jeho průžnost to hravě vynahrazuje. Celý dojem lehce kazí falešný zvuk motoru, ale ten jde naštěstí vypnout. Výkon je 180 kW (245 koní) a 370 Nm. To je o 4 kW více a o 130 Nm méně, než měl naftový předchůdce. Na stovku zrychlí za 6,6 sekund (předchůdce měl 7 vteřin) a zastaví se až na 234 km/h. Automatická převodovka DSG má 7 stupňů a pracuje velmi hbitě. Při normální jízdě není nervózní a prakticky o ní ani nevíte. Při ostřejší jízdě bych uvítal trochu rychlejší reakce na pádla pod volantem a taky aby sama v omezovači nepřeřazovala.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba? No, nepatří k těm nejúspornějším, ale to vynahrazuje perfektní dynamikou. Na klikatých kopcovitých okreskách jsme najezdili kolem 100 km a spotřeba byla 22 litrů na sto. Pokud ovšem budete jezdit úsporně, hravě se dostanete na tyto hodnoty:

Město: 9 – 11 litrů

Kombinovaná: 8,7 l

Dálničních 130 km/h: 9 l

Okreska: 6,5 - 7,5 l

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Existuje jeden vůz, který je Kodiaqu RS nejbližší a tím je Seat Tarraco FR, který s ním sdílí platformu, motor a vlastně téměř vše kromě interiéru, karoserie a pár dalších drobností. Seat zaujme přívětivější cenou, ale za to má méně kvalitní interiér s horším infotainmentem, který se na druhou stranu neseká jako ten v našem Kodiaqu. Jízdně ve vozech nepoznáte rozdíl, Tarraco má trochu lepší akceleraci. Určit vítěze mezi těmito sourozenci nelze, jsou si opravdu dost podobné, takže je to plichta.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základ nabídky tvoří výbava Ambition s 1.5 TSI 110 kW, který je spojen s manuální převodovkou a pohání pouze přední nápravu. Již v základu dostanete pořádný kus auta, který je solidně vybavený. Jen se nebude jednat o trhače asfaltu a budete muset počítat s vyšší spotřebou, nežli u dieselových jednotek. Za takový Kodiaq zaplatíte od 864 tisíc. Příplatek za automat je 50 tis.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vrcholné provedení RS startuje na 1 313 900,-. Za tuto nemalou sumu však dostanete skvěle vybavený Kodiaq s námi výkonným motorem a automatem (2.0 TSI 180 kW). Naše konfigurace měla ještě připlacenou třetí řadu sedadel za 30 tisíc, lepší navigaci taktéž za 30 tis, panoramatickou střechu za 50 tis a pár dalších komponentů. Finální cenovka tohoto kousku se tak vyšplhala na 1 516 900 Kč.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Modernizovaný Kodiaq RS je úžasným univerzálem, který dokáže upalovat pěkně rychle, ale zároveň pojme sedm pasažérů včetně menších zavazadel. Oproti předchůdci lépe zatáčí. K tomu ještě skvěle vypadá, dokáže být pohodlný, když vypnete otravný umělý zvuk motoru, tak je i hezky tichý. Nabízí skvělou ergonomii a infotainment, který se sice umí zaseknout tak, že jej budete mít chuť vyhodit z okna, to by ovšem měla hravě vyřešit aktualizace systému. Jedinou výraznou vadou na kráse může pro někoho být spotřeba, která se pohybuje kolem devíti litrů, jedete-li s lehkou nohou. Cena je vzhledem k všestrannosti a schopnostem vozu přiměřená. Žádné takhle rychlé 7 místné SUV za 1,3 milionu zkrátka nenajdete, pominu-li výše zmiňovaný Seat. Škoda Kodiaq RS získává 9/10 bodů.

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Praktičnost

Jízdní vlastnosti

Komfort

Motor

Dynamika

Převodovka

Design

Sedadla

Kvalitní interiér

Minusy

Umělý zvuk

Vyšší spotřeba

Zamrzající infotainment