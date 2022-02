Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - trefa do černého, ale pouze pro úzkou skupinu zájemců

Úvod

Jméno Eclipse dříve patřilo ikonickému sporťáku, kterým se proháněl třeba i Paul Walker alias Brian O´Conner ve slavném filmu Rychle a zběsile. Uplynulo mnoho let a tento název je tu zas, nicméně už se jedná o SUV. Původní fanoušci jistě nejsou tímto modelem nadšení, ale na ně Mitsubishi ani necílí. Nicméně i já se lehce přikláním k tomu, že název mohl být lépe zvolený.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Světu byl představen v roce 2017 a dnešní recenze se zaměří na modernizovaný kousek, který je aktuálně v prodeji. Co je nového? Narostla celková délka vozu o podstatných 14 cm, je zde agresivnější předek s užšími LED světlomety, vzadu již není členěné zadní okno a jiná jsou i světla plus další drobnosti v interiéru. Náš konkrétní kus je ve výbavě Intense+, má tři motory, pohon všech kol, možnost rychlého dobíjení, ujede kolem 40 km čistě na elektřinu, ale umí toho mnohem více.

Exteriér

Design je typicky japonský a extravagantní. Nic pro konzervativní zákazníky, pro které je největším odvazem třeba nový VW Taigo. Předek je hezky zamračený a má přísný pohled. Tomu pomáhají typické šikmé oči, respektive světla a chromové oblouky. Zajímavým detailem je také název modelu na kapotě.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Boční profil je plný různých křivek a prolisů. Střecha se svažuje směrem k zádi dolů a zadní sklo je dost šikmé. Spojte to s vyšším podvozkem, pohonem všech kol a máme zde dalšího adepta do klubu „SUV kupé“.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní světla jsou dost vysoko a opticky vůz ještě více zvedá nenalakovaná část nárazníku. Oproti starší verzi je zde ale obrovský posun kupředu, obzvláště v oblasti zadního okna, které již není členěné. Díky tomu je z vozu mnohem lepší výhled dozadu což i prospělo celkovému vzhledu.

Rozměry 4545/1805/1680/2670 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost 1975 kg, nádrž 43 litrů

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla jsou pohodlná a ani při delších trasách z nich nevystoupíte unavení. Boční vedení sice není nic moc, ale u vozu této kategorie to není nic neobvyklého. Sedí se poměrně vysoko a všude mám příjemný rozhled. Pozice za volantem není špatná, ale uvítal bych delší rozsah u podélného nastavování volantu. Ten mimochodem působí dost staře, ale tlačítka na něm jsou logicky a přehledně rozmístěné. Potěší pádla pod volantem z hliníku, nikoliv z plastu.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je vcelku jednoduché a veliké plus jsou tlačítka a kolečka, takže nemusíte vše „trefovat“ na několik pokusů dotykově. Infotainment je trochu zastaralý po grafické stránce, ale reaguje celkem rychle. Jeho přehlednost je průměrná, ale potěší možnost propojit si jej s telefonem, byť přes kabel.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Uživatelé, kteří si potrpí na různé grafy a analytiku, zde budou spokojeni, ale na můj vkus je to už trochu přehnané a ve výsledku nepřehledné. Interiér je jinak kvalitně zpracovaný, nikde nic nevrže ani neskřípe. Použité materiály jsou dost různorodé a někdy působí až komicky – například imitace karbonu u madel dveří.

Z ergonomického hlediska by to mohlo být lepší, úplně nejhorší věcí je schované tlačítko „P“ za „řadící pákou“. Celé schéma, jak s ni zacházet je na první pohled lehce zmatečné. Jde o stejný princip, který byl u některých Toyot. V jeho okolí je dále volič jízdních režimů (asfalt, štěrk, sníh apod.) a přepínač baterie, kdy ji můžete buď šetřit a využívat spalovací motor a nebo naopak baterii dobíjet. No a pak je zde samozřejmě dobře známá elektrická ruční brzda. Další specialitou u Mitsubishi je ovládání palubního počítače přímo u budíků, za volantem, což není z ergonomického pohledu úplně ono.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost není nejsilnější stránkou vozu. Uvnitř si i vpředu připadám na poměry SUV lehce stísněně. Může za to efektně tvarovaná karoserie. Situace s odkládacími prostory je průměrná. Sednu-li si sám za sebe, je to hraniční. Měřím 185 cm a nad hlavou i před koleny malá rezerva je, ale pokud bych měřil o 5 cm víc, už by mi to moc pohodlné nepřišlo. Vzadu je poměrně znát, že se zde šetřilo, nejsou zde ani polohovatelné výdechy klimatizace. Loketní opěrka s otvorem do zavazadelníku tu také lehce schází.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor má vysokou nákladovou hranu a jeho objem je spíše pod průměrem. Pouhých 359 - 471 litrů. Další nevýhodou jsou nabíjecí kabely, které vám ubírají další místo a v kufru vám lítají sem tam.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je komfortně naladěný a velmi pevný. Čím větší výmoly či nerovnosti, tím lépe funguje. Na drobných nerovnostech mi původně přišlo, že bude vůz tvrdý. Po nějakém čase a projetých i pár polních cestách se mi podvozek zalíbil a dělá přesně to, co dělat má. Odhlučnění je také slušné, takže odspodu neslyšíte žádný výrazný hluk.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Rychlejší jízda? Spíš ne. Ačkoliv byl původní Eclipse stroj, se kterým jste se mohli svézt na okresce trochu svižněji, zde to neplatí. Vůz váží téměř dvě tuny, má pohodlný podvozek, takže je vám jasné, že se bude naklánět a nebude to nic příjemného. V sedadlech vůbec nedržím a když to přeženu, tak mi do jízdy zasáhne stabilizace opravdu necitlivým způsobem. Nic příjemného. Řízení je bez zpětné vazby a je poměrně pomalé. To ovšem v této kategorii nelze brát jako minus. Na druhou stranu, pokud máte navolený režim Tarmac, který je obdobou silničního režimu, tak umí při nedotáčivosti poslat více točivého momentu na zadní nápravu, což vám pomůže nasměrovat auto tím správným směrem.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

No, ono je totiž nutné přečíst celý název auta včetně toho „cross“. Z toho se dá usuzovat, že pohon všech kol a vyšší podvozek by měly být v terénu slušné. Nepouštěli jsme se do velkých akcí, ale polní cestu zvládne levou zadní a i nějaký ten výjezd překoná, jen je potřeba se rozjet. Jakmile se v prudkém kopci mimo silnici zastavíte, vůz vám omezí výkon a vy se nehnete. Vůz jako by se ani nechtěl snažit. Při křížení náprav a vypnuté trakční kontrole se také žádné veliké úspěchy neodehrávaly. Takže lehký terén ano, ale opravdu jen ten lehký.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

O pohon vozu se starají tři motory. Jeden spalovací a dva elektromotory. Ten spalovací má objem 2,4 litru a pracuje v Atkinsonově cyklu. Má označení MIVEC a dává 72 kW (98 koní) a 193 Nm. Jde o velikou atmosférickou jednotku, u které se dá předpokládat, že bude velmi odolná a spolehlivá. Pouze na spalovací motor jede vůz ve dvou situacích. Buď jedete nad 135 km/h a nebo máte vybitou baterii. Pohání čistě přední kola, ale nejčastěji stejně pracuje jako výrobce elektřiny a o pohon se starají elektromotory.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Přední kola pohání elektromotor o výkonu 60 kw (82 koní) a 137 Nm. Na zadní nápravě je motor, který dává 70 kw (95 koní) a 195 Nm. Pod podlahou je baterie, která má kapacitu 13,8 kWh. Reálný dojezd čistě na elektřinu je kolem 40 km.

Celkový systémový výkon vozu je 138 kW a 335 Nm. Je zde použitý fixní převod, takže má vůz velmi dobrou účinnost. Jelikož se vůz chová spíše jako elektromobil, tak je zde skvělá odezva na plynový pedál, kdy vůz ihned začne zrychlovat. Akcelerace jako taková je konstantní, avšak ne nijak závratná, což dokládají i čísla. Na stovku to tomuto tlouštíkovi zabere 10,9 sekund a maximální rychlost je pouze 162 km/h.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nabíjení je možné pomocí dvou konektorů. Pomalejší z nich – AC - Mennekes nabije vůz za 4-6 hodin, záleží na zásuvce (10 – 16 A). Rychlejší konektor DC ChAdeMO zvládne nabít auto za 25 minut. Vzhledem k životnosti baterie se vždy dobíjí pouze do 80% kapacity. Platí to i na druhé straně, kdy se vůz nenechá úplně vybít, což by baterii škodilo. Jakmile nastane tato situace, automaticky se zapne spalovací motor a začne baterku nabíjet. Vše pracuje automaticky a nemusíte se o nic starat. Velikou výhodou je 220 – 240 V zásuvka v zavazadlovém prostoru, která dává až 1500 W. Vůbec nejšikovnější ale může být Eclipse PHEV v případě výpadku elektřiny, kdy máte dům „offline“. V ten moment stačí mít nabitý a natankovaný vůz a přes konvertor můžete napájet svou domácnost. Nejprve se dostává z vozu energie z baterie a jakmile je vybitá a vy máte ve voze klíč a zapnuté žhavení, automaticky se nastartuje spalovací motor, který posílá energii do baterie, ze které dále putuje do domu. To se může hodit třeba i na chatě, kdy nechcete natahovat na druhý konec zahrady „prodlužku“, abyste pokáceli strom či zarovnali křovinořezem keř. Stačí si tam dovézt auto a zapojit pilu do něj.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba

Tady to je trochu náročnější, protože Eclipse umí jezdit buď čistě na elektřinu nebo za pár litrů, ale v případě vybité baterie i za 10 litrů na sto (v režimu dobíjení baterie i za víc). Zde uvedu naměřené hodnoty při jízdě, kdy jelo Mitsubishi v normálním režimu, který je aktivní po každém nastartování vozidla. Ještě je nutné dodat, že jsme vůz testovali v únoru, kdy se teploty pohybovaly kolem 5 stupňů.

Město: 2,8 litrů / 7 l (nabitá baterie/vybitá b.)

Kombinovaná: 3,1 l / 7,4 l (nabitá b./vybitá b.)

Dálničních 130 km/h: 3,5 l / 9,2 l (nabitá b./vybitá b.)

Okresky: 3 l / 6 l (nabitá b./vybitá b.)

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní Eclipse Cross PHEV Intense+ je ten, který tu dnes máme. Jeho cena začíná na 950 tisících. To sice není málo, ale je nutné brát v potaz to, že nabídne velmi dobrou výbavu už v „základu“ a je takovým polovičním elektromobilem.

Ještě je v nabídce výbava Instyle, která nabídne navíc full-LED přední světlomety, kožený interiér, elektricky ovládaná sedadla, vyhřívaný volant, senzory vpředu i vzadu a další položky. Tato varianta stojí 1 119 950 Kč. Vrcholem nabídky je pak Instyle+, která stojí ještě o 60 tisíc více, ale za to nabídne panoramatickou střechu, adaptivní tempomat, head-up displej, lepší ozvučení s 8 reproduktory, navigaci atd.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Intense+ je ve výsledku příjemným společníkem pro každý den. Má zajímavý design, se kterým obzvláště v této červené barvě budete vyčnívat v nudné šedi aut kolem vás plus můžete parkovat na modrých zónách. Má pohodlný a pevný podvozek. Pod kapotou je spolehlivý spalovací motor, který bude sloužit věčně a zároveň dostanete na baterii záruku 8 let (nebo 160 000 km).

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejlépe ovšem funguje pokud jej využíváte na krátké vzdálenosti a máte možnost doma pohodlně nabíjet. Pak se dostanete na opravdu pěkné hodnoty spotřeby. Jakmile se vůz vybije, tak už je to horší. V lehce zastaralém infotainmentu je opravdu mnoho různých grafů a ukazatelů energií, což potěší někoho, kdo má hodně času a zápal do moderních technologií. To stejné platí i o velikém množství jízdních režimů. Největším minusem je fakt, že zaujme poměrně úzkou skupinu uživatelů, kteří jej budou využívat správným způsobem a ještě k tomu není zrovna levný. I přes to si ale zaslouží slušných 7/10 bodů.

Mitsubishi Eclipce Cross PHEV | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Plusy

Komfortní podvozek

Reakce na plyn

Spotřeba

Odhlučnění

Veliká zrcátka

Hliníková pádla

Klasická tlačítka

Parkování na modrých zónách

Vůz lze využít jako zdroj energie

Minusy

Cena

Ergonomie

Hmotnost

Lehká stísněnost

Použité materiály

Vyšší spotřeba v zimě (vůz topí pomocí spalovacího motoru)

Musíte dobíjet baterii, aby vůz efektivně fungoval