TEST: Seat Ateca 1,5 TSI DSG – sympatický rodinný služebník za rozumné peníze

Úvod

Ateca se začala prodávat roku 2016, ten čas opravdu letí. Sám bych tipoval o několik let méně. Nedávno prošla modernizací, kdy byla přepracovaná hlavně přední část vozu. Nově také zmizela z nabídky naftová 1.6 TDI, byla nahrazena dvoulitrem. Novinkou je také výbava Xperience a full-LED přední světlomety s animovanými blinkry. Zvětšila se také obrazovka zábavního systému a přibyla nová funkce klimatizace, která slibuje rozmrznutí čelního skla do tří minut.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na výběr je ze tří výbav – Style, Xperience a FR. Pod kapotou je možno vybrat ze třech benzinových motorů (1.0 TSI / 1.5 TSI / 2.0 TSI) a ze dvou „nafťáků“ (2.0 TDI 85/110 kW). My dnes proklepneme pomyslný střed nabídky – verzi Xperience s motorem 1.5 TSI a předním pohonem. Již v základu zde máme téměř vše, co běžný uživatel potřebuje (9,2 palcová navigace, polokožená přední sedadla s výhřevem, 18 palcové disky, parkovací kameru, vyhřívaný volant s pádly pro ovládání převodovky a mnoho dalšího).

Exteriér

Design je jednoduše nadčasový, ostře řezané hrany a tvary vozu propůjčují agresivní image, která je oproti nudnému Karoqu vítanou změnou. Přední části dominují nově tvarované LED světlomety, které mají skvělý účinek. Mezi nimi je nová maska se zajímavým vzorem. Pochválit je třeba i disky, které k vozu pasují a jsou tak akorát veliké – 215/50/R18.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pohled z boku zůstal prakticky beze změny. To stejné by se dalo říci i při zadním pohledu na vůz. Co mi ovšem vadí, jsou falešné náznaky koncovek výfuků, ve kterých jsou „ukryté“ parkovací senzory. To by mohlo být řešeno vzhledněji. Jinak je karoserie jednoduchá, účelná a slušně vypadající.

Rozměry – 4381/1841/1615/2638 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 1408 kg

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

První otevření dveří je milým překvapením. Na první pohled vidím kvalitní polokožená sedadla se solidním bočním vedení. V rychleji projetých zatáčkách bočnice oceníte. Bohužel po delším cestování mě z nich lehce bolela záda. Zkoušel jsem několik poloh, ale nikdy to nebylo úplně ideální. Jistě by pomohlo podélné nastavování hlavových opěrek, které jsou poměrně vzadu, takže hlavu při opření musíte zaklánět. Samotná pozice za volantem by mohla být o chlup lepší, při správné vzdálenosti volantu jsou pedály poněkud blízko. Řešením by byl delší rozsah posuvu volantu. Na druhou stranu ale musím vyzdvihnout polohovatelnou loketní opěrku, díky které se mi Ateca řídí při delších cestách o poznání lépe. Co se týče použitých materiálů, tak to není žádná sláva, ale mohlo by být i hůř. Na poměry dnešních aut jde o průměr.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se týče zbytku interiéru, tak se moc věcí nezměnilo. Palubní deska je stále stejně nepravidelně tvarovaná a to stejné platí i o panelu s klimatizací. Jsem ale rád, že je zde vše při starém. Díky tomu se vůz jednoduše a intuitivně ovládá. Vše nahmatáte poslepu, tedy kromě kolečka na hlasitost radia, to tu bohužel není. Ergonomie je na dobré úrovni a líbí se mi i klasické analogové budíky.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co ovšem trochu nechápu, je rozložení tlačítek na volantu – ovládání hlasitosti je vlevo, ale přepínání stanic napravo. Při řízení se tak neustále stává, že místo přepínání stanic si přidávám rychlost na adaptivním tempomatu. A nebo chci zvýšit hlasitost, ale místo toho druhým kolečkem listuji v palubním počítači.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Kladnou stránkou vozu je prostornost a celková praktičnost. Vpředu je místa opravdu dost a to stejné platí i o dostatku odkládacích prostorů. Snad jen dveřní kapsa by mohla být čalouněná, ale to je jen takový detail. Překvapilo mě, kolik místa bylo vzadu, když jsem si sedl sám za sebe.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Před koleny bylo prostoru na rozdávání a stejná situace byla i nad hlavou. Potěší také loketní opěrka s tunelem do zavazadelníku, který se hodí například na převoz lyží. Objem zavazadlového prostoru činí 510 litrů, což je o 11 méně, než u Karoqu. Pokud sklopíte zadní lavici, vznikne až 1604 litrů.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Jízdní komfort není vůbec špatný, ale pokud by zde byly připlacené adaptivní tlumiče za 22 tisíc, bylo by to úplně ideální. 18 palcová kola jsou tak akorát, dobře vypadají a vůz zároveň netrpí s nízko-profilovou pneumatikou. Občas se při přejezdu výmolu ozve typické „MQB bouchnutí“, ale nic hrozného. Za těch cca 600 ujetých kilometrů s Atecou jsme se rychle pochopili, naladili se na stejnou klidnou vlnu a celkově to byl příjemný týden v tichém a pohodlném voze. Praktická je vyšší světlá výška, díky které není problém s parkováním po městě u vysokých obrubníků a i nějakou tu polní cestu hravě zvládne.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Rychlejší jízda ji moc nesluší. Projeví se řízení bez výraznější zpětné vazby, měkce naladěný podvozek, vyšší těžiště a poměrně necitlivě zasahující asistenti, takže si to příště radši odpustíte. Vůz sice slušně zatáčí, ale náklony karoserie a rozevlátý podvozek jsou znát. Příjemný je volič jízdních režimů, kde si můžete navolit „ten svůj“. V námi testovaném voze sice nešla volit tuhost podvozku, ale mohli jsme si alespoň navolit tužší řízení a rychlejší odezvu na plyn. Ta sice není špatná, ale rozhodně by mohla být o dost lepší. Na slušné úrovni je v rámci silničních limitů i odhlučnění a ani při 150 km/h to není zlé.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Populární benzinová jednotka 1.5 TSI je spojena se 7 stupňovou převodovkou DSG, která řadí hladce a rychle, ale občas má tendence cuknout při rozjezdu z místa. Velikou pochvalu si zaslouží tichý a kultivovaný chod motoru. Slušná je taktéž dynamika. Na stovku vůz akceleruje 8,6 sekund a maximální rychlost je 200 km/h. Výkon motoru činí 110 kW a 250 Nm. Je zde použita technologie vypínání dvou válců pro snížení spotřeby při mírné zátěži motoru. Když se na to člověk výrazně nesoustředí, tak téměř nelze tuto aktivitu zaznamenat, což je dobře.

Vzhledem k tomu, že jde o neelektrifikované benzinové SUV, tak překvapila spotřeba, kdy se v klidném tempu pohybovaly hodnoty takto:

Město: 7 – 8 litrů

Kombinovaná: 7 l

Dálničních 130 km/h: 7,2 l

Okresky: 6 l

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní Ateca s motorem 1.0 TSI (81 kW), manuálem a výbavou Style přijde na 640 tisíc. To je sice na středně veliké SUV s tříválcem poměrně optimistická cenovka, ale je nutné brát v potaz, že výbava Style nabízí poměrně mnoho a rozhodně se nejedná o nějaké „holátko“, jak tomu mohlo být dříve u nejnižších stupňů výbav. Příplatek za čtyřválec 1.5 TSI činí 50 tisíc a pokud byste si mysleli na automat, tak ten je dostupný až ve vyšších výbavách.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Náš pomyslný střed nabídky – 1.5 TSI DSG Xperience stojí od 815 tisíc. My jsme ještě měli něco málo připlaceno, takže finální cenovka činila 894 tisíc. Pokud byste chtěli naftový dvoulitr s pohonem všech kol, tak si budete muset připravit alespoň 930 tisíc.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Seat Ateca 1.5 TSI DSG Xperience je příjemné auto, které si na nic nehraje. Jde o jednoduchý vůz na ovládání, kde převládají klasická tlačítka a ovladače. Skvěle se hodí pro každodenní používání na kratší vzdálenosti. Dobře vypadá, má slušnou spotřebu, dynamiku, výbavu a dokonce i cenovku. K tomu všemu ještě komfortně jezdí a nabízí dostatek prostoru pro 4 cestující. Sice má nějaké chyby, ale i přesto si zaslouží 7,5/10 bodů.

Seat Ateca | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Design

Kultivovanost

Odhlučnění

Prostornost

Spotřeba

LED světlomety

Ovládání vozu

Minusy

Reakce na plyn

Lacinější materiály uvnitř

Občasné cukání při rozjezdu

Rozložení tlačítek na volantu