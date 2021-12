TEST: Nová Škoda Fabia 4 1,0 TSI - na jednu stranu nadchne, na tu druhou ale nikoliv

Úvod

Jedná se o čtvrtou generaci oblíbeného kompaktního vozu. Novinkou je absence verzi kombi a ani příznivci naftových motorů si zde nepřijdou na své. Je to ale problém? Spotřeba se dá držet okolo 6 litrů a ani dynamika v nižších otáčkách není díky turbodmychadlu vůbec špatná.

Škoda Fabia Style 1,0 TSI 81kW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na výběr je ze dvou výbav – Ambition a Style. Co se motorů týče, tak jsou zde tři tříválcové jednotky. Základem je 1,0 MPI 59 kW, která nemá turbo, takže nejde o žádného rychlíka. Dále je zde 1,0 TSI 70 kW (5 stupňový manuál) a silnější 81 kW verze (6 stupňový manuál/DSG). Vrcholem nabídky je čtyřválcová 1,5 TSI 110 kW, která je dostupná pouze s nejvyšší výbavou Style. My zde máme to nejlepší z tříválců, tedy 1,0 TSI 81 kW Style. Již v základu je zde vše, co průměrný zákazník vyžaduje.

Exteriér

Design vozu je zdařilý, po dobu testu jsem se nesetkal s nikým, komu by se nová Fabia nelíbila. Působí dospělým dojmem, což dokazují i rozměry, které oproti předchůdci narostly na délku o 111 mm, na šířku o 48 mm a rozvor se zvětšil o 94 mm. To má za následek lepší prostornost uvnitř.

V přední části zaujmou LED světlomety a tradiční kapota s prolisem. Vzadu jsou ostře tvarovaná světla, která taktéž využívají LED technologii. Vůz tak vypadá opravdu moderně. Náš kousek měl připlacené 17 palcové disky, které kombinují dva druhy materiálů – klasickou lehkou slitinu a plastové výplně, které částečně zamezí znečišťování brzd. Výhoda je, že je možné tyto plasty v létě demontovat, takže máte s trochou nadsázky „2 v 1“.

Rozměry – 4108/1780/1459/2564 mm (délka, šířka, výška, rozvor).

Hmotnost – 1170 kg

Interiér

První usednutí do vozu je velice příjemné. Sedadla jsou pohodlná a pozice za volantem je perfektní. Potěší možnost sedět poměrně nízko a nastavit si volant ve slušném rozsahu. K dokonalosti mi schází polohovatelná loketní opěrka.

Co se materiálů týče, tak by to mohlo být lepší. Převažují zde tvrdší plasty a nepotěší ani vrzající středový tunel a občas se nějaké ty pazvuky ozvou i z jiných neidentifikovaných míst. Od auta za takové peníze bychom čekali trochu lepší zpracování.

Ovládání vozu je typicky „koncernovské“. To znamená, že pokud nejste příznivcem asistenčních systémů, budete je muset po každém startu opětovně vypínat. Je ale šikovné, že je k tomu určeno jedno tlačítko na volantu a pomocí druhého tlačítka jednotlivé systémy jednoduše vypnete.

Ergonomie je velice dobrá, vše je hezky po ruce. Infotainment je tak akorát veliký a funguje dobře. Potěší oddělená sekce pro ovládání dvou-zónové klimatizace, kde je dvojice koleček. Chybí mi tam ovšem tlačítko na vyhřívání předního skla a ovládání ventilátoru. Pokud chcete tyto věci ovládat, musíte zmáčknout tlačítko menu a zbytek si „doklikat“ na dotykové obrazovce.

Prostornost je velice slušná. Vpředu je místa dost, to samé platí i o odkládacích prostorech. Situace je velmi dobrá i na zadních sedadlech. Sedl jsem si sám za sebe (měřím 185cm) a vešel jsem se naprosto v pohodě. Dokonce zbyla i malá rezerva před koleny i nad hlavou.

Situace v zavazadelníku je také velmi slušná. 380 litrů. To je opravdu slušné, na Fabii. Oproti předchozí generaci je nárůst o 50 litrů. Oproti první Fabii dokonce o 120 l. Dalším benefitem jsou sítě a háčky, pomocí kterých menší předměty pohodlně upevníte, aby vám ve voze necestovaly.

Jízda

Podvozek je naladěný velmi dobře. Je zde použita modulární platforma MQB. Tlumiče odvádějí velmi dobrou práci. I přes to, že zde máme 17 palcová kola (215/45/R17), tak je jízda velice komfortní. Zároveň je ale Fabia schopná i v zatáčkách, kdy se sice lehce naklání, ale díky nízké hmotnosti zatáčí velmi dobře. Stabilita je tedy slušná a vlastně ani nemáte pocit, že řídíte vůz této třídy. Vlastně máte pocit, jako v o kategorii větším autě, jako je třeba Golf.

Odhlučnění vozu je slušné a vyzdvihnout musím i dvouramenný volant, se kterým se skvěle pracuje. Řízení jako takové je průměrné. Brzdy jsou poměrně citlivé, ale dobře se dávkují a po chvilce se s nimi člověk skvěle sžije. Manuální převodovka má přesné dráhy, ale se spojkou to chce trochu cviku, aby byla jízda plynulá a vůz necukal.

Motor

Pod kapotou se ukrývá mocný tříválec 1,0 TSI bez jakékoliv elektrifikace, což je v dnešní době už poměrně vzácné. Kultivovanost je slušná, ale se 4 válcovými motory se rovnat nemůže. Na volnoběh pocítíte lehké vibrace. Ačkoliv dynamika není špatná, problém je v ukazateli, který vám radí, kdy řadit. Pokud jej poslechnete, vůz bude zdechlý a do mírného kopce rozhodně nebudete zrychlovat. Takovéto podtáčení motoru má možná kladný dopad na spotřebu a emise, ale životnosti motoru rozhodně nepřidá, takže bychom doporučili vůz trochu více točit. Od 2 tisíc otáček už se probírá k životu. Výkon motoru činí 81 kW a 200 Nm. Akcelerace na stovku trvá 9,7 sekund a maximální rychlost je 205 km/h. To je velmi slušné. Fabia se silnějším čtyřválcem o výkonu 110 kW bude opravdu svižné „vozítko“.

Spotřeba? Na to, že se jedná o motor, který není nijak elektrifikovaný, dosahuje Fabia na slušné hodnoty.

Město: 6-7 litrů

Kombinovaná: 6,1 l

Dálnice: 6,8 l

Okresky: 4,5 – 5 l

Konkurence

Konkurentů v tomto segmentu není vůbec málo. Patří mezi ně například Hyundai I20, Renault Clio, Dacia Sandero, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Ford Fiesta, Opel Corsa nebo Peugeot 208. Fabia rozhodně nepatří k nejlevnějším ani nejlépe jezdícím, ale už teď je jasné, že bude prodejním tahounem. Je takovou zlatou střední cestou napříč všemi rivaly.

Ceny

Základní Fabia stojí od 340 tisíc, což není vůbec málo, vezmeme-li v potaz to, že dostanete atmosférický motor, který akceleruje na stovku za dlouhých 15 sekund. Je to volba pro hodně nenáročné řidiče a ani z bezpečnostního hlediska bych ji nedoporučil. Předjíždění kamionu na okresce je s trochou nadsázky kaskadérským kouskem.

Pokud občas jezdíte po dálnici, určitě bychom doporučili sáhnout alespoň po silnější 1,0 TSI 81kW, která má oproti slabší variantě šestku. Je dražší o 20 tisíc. Pokud byste chtěli automat, budete si muset připravit dalších 40 tis. Náš kousek stojí od 410 tisíc. S příplatky se výsledná cena dostala přes půl milionu korun.

Závěr

Nová Škoda Fabia je dospělým autem, které dobře vypadá, skvěle svítí, pohodlně a stabilně jezdí, nabízí výbornou spotřebu, slušnou dynamiku a dobrou výbavu. Vůz se jednoduše ovládá a ačkoliv má nějaké věci, které vás budou možná štvát, není to nic zásadního, kvůli čemu bych Fabii nedoporučil. Důvod, proč bych se možná poohlédl jinde, je cena. Přeci jen půl milionu za pěknou Fabii třeba oproti většímu Sanderu, které stojí 350 tisíc v „plné palbě“ je už poměrně veliký rozdíl. Poté už je na každém, co preferuje. Každopádně nová Fabia 1,0 TSI 81 kW Style je jasným krokem kupředu, takže dostává 7,5/10 bodů.

Plusy

Design

Spotřeba

Podvozek

Prostornost

Bohatá výbava

LED světlomety

Minusy

Vyšší cenovka

Zpracování interiéru

Nekonečné vypínání asistentů

Mdlý projev motoru v nízkých otáčkách