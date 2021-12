Test: Ford Mustang Mach-E GT - Driftující elektromobil, který budí pořádný rozruch!

Úvod

Mustang je symbol, vždy šlo o klasickou americkou „muscle káru“. Když s tímto názvem přišlo elektrické SUV – kupé, není divu, že to vzbudilo dost veliký rozruch a přiznám se, ani mě to jméno není po chuti. Každá mince má ovšem dvě strany a byla by veliká škoda tento vůz pouze kvůli jménu zavrhnout, má totiž opravdu dost co nabídnout.

Hned v úvodu je nutné říci, že jsme s vozem najeli necelých 100 kilometrů v okolí Varšavy v prosinci, kdy se venkovní teplota pohybovala pod bodem mrazu. Negativně se to podepsalo na spotřebě a celkovém dojezdu vozu. O tom ale později.

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Zvenku vůz působí dost exoticky. Vpředu jsou zamračená LED světla a mezi nimi „plná“ maska. Výraz vozu je dost agresivní, což je rozhodně plus. Zadní část vozu se dost svažuje, což je v dnešní době dost „in“. Je to ovšem na úkor praktičnosti. Zadní světla jsou v „mustangovském“ stylu a vypadají skvěle.

Veliká kola byla inspirována ptačím hnízdem a jsou vyráběné speciální technologií. Rozhodně nebudou úplně laciná, takže si parkování u vysokých obrubníků pořádně ohlídáte. Nelze přehlédnout gigantické brzdy Brembo. Přední kotouče mají průměr 385 mm. Jejich účinek je opravdu silný.

Rozměry - 4743/1881/1613/2984 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 2407 kg

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř vás na první pohled praští do očí veliký tablet (15,5 palců) v „Tesla stylu“. Ovládání vozu za jízdy je tak celkem obtížné a i nebezpečné. Opravdu nejsme příznivci tohoto řešení. Malé plus si získal otočný ovladač hlasitosti, který je v tabletu zakomponován. Na druhou stranu je zde skvělý volant s klasickými tlačítky a potěší také možnost kompletně vypnout stabilizaci pomocí tlačítka za volantem.

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Filip Blank

Sedadla jsou skvělá a velmi pohodlná. Nabízí slušné boční vedení a příjemný materiál. Pozice za volantem je výborná. Prostornost je velice dobrá a i vzadu je dostatek místa pro posádku. Zavazadelník pojme 402 litrů nákladu. Velikou pochvalu si Ford zaslouží za opravdu kvalitní materiály a celkové zpracování interiéru. Působí opravdu prémiovým dojmem.

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Filip Blank

Jízda

Na výběr je zde ze tří různých režimů – Whisper, Active, Untamed. Pokud jste zrovna na okruhu, vůz to díky GPS navigaci zjistí a odemkne se vám ještě režim Untamed Plus, který je určen právě na ostrou jízdu na závodní dráze.

Je zde speciálně konstruovaný adaptivní podvozek MagneRide, který by měl zaručit perfektní jízdní vlastnosti i přes vysokou hmotnost vozu. Daří se mu to skvěle. Vůz je dost tuhý a tlumiče jsou i v „nejměkčím“ režimu poměrně tvrdé, takže vás vůz komfortním odpružením rozhodně nerozmazluje. Dobré ale je, že nepropouští do karoserie veliké rázy a nikde nic nebouchá. Zkrátka jde o verzi GT, tak je odpružení tužší. Nedá se ovšem říct, že jde o nepohodlné auto. Jelikož jsme měli dost mrazivé podmínky, tak jsme se s vozem ani zdaleka nepřiblížili k jeho limitům. Ty prověří až klasický týdenní test.

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co jsme ovšem zkusili, byl pohon všech kol. Podržením jednoho kouzelného tlačítka lze vypnout veškerá kontrola trakce. Spojte to s prázdným zledovatělým parkovištěm a skvělá zábava je rázem na světě. Vůz má tolik výkonu, že stačí „polechtat“ pravý pedál a auto již přechází do smyku. Často balancuje na hraně nedotáčivosti a přetáčivosti. Jakmile vůz začne být neotáčivý, stačí na něj pořádně šlápnout a už se vezete! V driftu je možné mít opravdu šílený úhel, kdy by se všechny „zadokolky“ už přetočili, ale zde stačí mít kola vytočené správným směrem, dát plný „plyn“ a jede se vesele dál.

Je tedy jízda s elektrickým Mustangem zábavná? Ano, ale úplně jinak, než to umí klasické Mustangy, které v lidech vzbuzují emoce a respekt. Stačí „nakopnout“ ten mocný osmiválec a rázem máte „husinu“. Tento pocit Vám elektrika pravděpodobně nikdy nepřivodí. Ve sportovním režimu sice nějaký falešný zvuk z výborných reproduktorů B&O zní, ale je to asi jako virtuální lyžování. Na oko sice lyžujete, ale dobře víte, že je to jen jako.

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Jsou zde dva elektromotory. Jeden pohání přední nápravu a druhý tu zadní. Vůz umí v závislosti na zvoleném jízdním režimu posílat více točivého momentu na přední či zadní nápravu a ovlivnit tak chování vozu. Celkový systémový výkon činí 358 kW a 860 Nm. Kroutící moment je dokonce vyšší než u supersportovního Fordu GT.

Dynamika a reakce na pravý pedál je opravdu oslnivá. To mimo jiné dokládají i čísla. Akcelerace z 0 - 100 km/h trvá 4,4 vteřin. Ford ještě udává hodnotu s takzvaným letmým startem (čas není měřen z 0 km/h), kdy byl naměřen čas 3,7 sekund. Maximální rychlost je omezena na 200 km/h.

Spotřeba a dojezd? Během naší testovací jízdy, kdy byla opravdu zima, se spotřeba pohybovala od 25 do 30 kWh v závislosti na stylu jízdy. Při teplejším počasí budou hodnoty výrazně nižší. Ford udává dle metodiky WLTP dojezd až 500 km, což je v tomto počasí nereálné. Když budete jezdit ekonomicky, bude se dojezd pohybovat kolem 350 kilometrů, v letních měsících se dá předpokládat reálný dojezd přes 400 km, ale na ověření těchto hodnot si budeme počkat na klasický test. Kapacita baterie u verze s prodlouženým dojezdem činí 98,7 kWh.

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základ nabídky tvoří Mustang Mach-E s pohonem zadních kol a 75,7 kWh baterií. Nabídne jeden motor o výkonu 198 kW. Cenovka činí 1 314 900 Kč. Pokud byste chtěli větší dojezd, je možné připlatit si za 98,7 kWh verzi o výkonu 216 kW, která stojí o 200 tisíc více.

V nabídce je dále verze Mach-E AWD, která disponuje dvěma motory a pohonem všech kol. Jsou k dispozici dvě verze, slabší s menší baterií (198 kW a 75,7 kWh) a silnější (258 kW a 98,7). Ceny činí 1 514 900 Kč a 1 714 900 Kč.

Námi testovaná vrcholná verze Mach-E GT stojí 1 914 900 Kč a jediné, co můžete připlatit, je panoramatická střecha (25 tis) a metalíza (22/33 tis).

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Zpátky tedy k otázkám z úvodu. Je hoden svého jména? Ne tak úplně, Mustang je zkrátka symbol sportovního kupé, které má pod kapotou charismatický benzinový osmiválec, ze kterého jde na první poslech obrovský respekt. Takového pocity v lidech elektrický Mustang zkrátka nevyvolává. Jde o opravdu povedený vůz, který byl jen nevhodně pojmenován. Asi jako když byste svému synovi dali jméno Arnold a očekávali byste, že ho společnost bude mít automaticky za terminátora.

Ford Mustang Mach-E GT | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Může být tak těžký elektromobil zábavný a sportovní? Zábavný je, obzvlášť v podmínkách, kdy je kluzká vozovka. Díky propracovaným jízdním režimům dokáže preferovat pohon zadní nápravy, takže není problém pohazovat zadkem a jezdit dveřmi napřed. Je ale nutné být opatrný s pravou nohou, vůz má totiž tolik výkonu, že je schopen vás rychle přetočit. V režimu Untamed ztuhne jak podvozek, tak řízení, takže pocit z ostřejší jízdy je i lehce sportovní, ale vzhledem k výšce vozu, hmotnosti a zavalitosti bychom jej rozhodně sportovním nenazvali. Spíše sportovně střiženým.

Mustang Mach-E GT je tedy exotické sportovně střižené SUV-kupé, po kterém je již teď veliká poptávka a pár desítek zákazníků si jej již objednalo. Není se vlastně čemu divit, protože jezdí skvěle, dojezd je slušný, má skvěle zpracovaný interiér a ačkoliv má nějaké ty mouchy, tak se opravdu povedl. Body ovšem na základě takto krátké zkušenosti s vozem udělit nelze, na to si budeme muset ještě pár měsíců počkat.