Test Peugeot 5008 GT 2.0 BlueHDi 180 EAT8, po faceliftu ještě atraktivnější

Peugeot 3008 a 5008 jsou v současné generaci co do designu jedni z nejzajímavějších vozů ve své třídě. Oba v loňském roce prošli faceliftem, který je více přiblížil k ostatním vozům v nabídce francouzského výrobce. My se dnes podíváme na vrcholný model v podobě Peugeotu 5008 se silným vznětovým motorem a vrcholnou výbavou GT.