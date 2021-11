Test Ford Galaxy 2.5 Hybrid Titanium – nejlepší volba pro velikou rodinu?

Úvod

Galaxy se poprvé ukázalo světu v roce 1995. Šlo o velké rodinné auto za rozumnou cenu. Postupem času proběhlo pár modernizací, nových generací a dnes se díváme na tu nejnovější, čtvrtou. Ta je na trhu od roku 2015, takže již nejde o žádného jinocha. Necelý rok zpět proběhl facelift.

Ten můžete zakoupit pouze v jedné verzi – Titanium s hybridní jednotkou 2,5 Duratec o výkonu 140 kW. Ten je spojen s bezstupňovou převodovkou eCVT. K dispozici je pouze pohon předních kol.

Ford Galaxy Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výbava Titanium poskytuje už v základu snad vše potřebné – automatickou klimatizaci, navigaci, litá 17 palcová kola, multifunkční volant, okna a zrcátka v elektrice, vyhřívané čelní sklo s volantem a sedadly, zásuvka na 230V, tři řady sedadel – poslední řada elektricky sklopná a výklopná, prostřední řada jde elektricky pouze sklopit.

Připlaceno zde máme například ergonomické sedadlo řidiče s výsuvným sedákem a certifikací AGR pro zdravá záda, ztmavená boční skla, paket Technology Base, který nabídne lepší audiosystém Sony Sync 3 s navigací, přední+zadní parkovací kameru, aktivní LED světlomety, elektrické víko zavazadelníku apod.

Exteriér

Při čelním pohledu se naskytne dravý pohled se zamračenými světlomety a velikou maskou, která působí jako by vás chtěla sníst. Na první pohled není téměř poznat rozdíl od menšího S-Maxe, což je plus. Jakmile ovšem popojdete kus stranou a spatříte vysokou zadní část, je jasné, že jde v prvé řadě o praktika. Nebudeme si nic nalhávat, S-Max vypadá zezadu díky svažující se zádi opravdu o poznání lépe. Je to ovšem na úkor prostoru, který zde hraje prim.

Rozměry – 4843/1916/1770/2850 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost – 1978 kg

Interiér

Sedadlo řidiče je ergonomické a nabídne výsuvný sedák, což ocení především dlouháni. Jelikož má sedačka certifikaci pro zdravá záda, je jasné, že bude velmi pohodlná. U spolujezdce sice výsuvný sedák není, nicméně i tak nabízí velmi dobrý komfort. Cestu do Itálie tak dáte velmi pohodlně a po příjezdu nebudete „rozlámaní“. Pozice za volantem je slušná, ale ocenil bych možnost přitáhnout si volant blíže k tělu a nastavit si loketní opěrku.

Ovládání vozidla jsme čekali po zkušenostech z nedávno testovaných Fordů perfektní, ale nesmíme zapomenout, že jde vlastně o starší auto, takže intuitivnost zde není taková, jako ve zcela nových Fordech. Plus je, že je zde převaha klasických tlačítek, nicméně jsou zkrátka uspořádány lehce chaoticky a nepřehledně.

Vadilo nám, že zde není tlačítko na zapnutí vyhřívaného volantu, musíte kliknout na dotykovém infotainmentu na sekci klimatizace a až tam naleznete patřičné tlačítko. Je to složité a nelogické. Ovládání palubního počítače a tempomatu skrze volant je také z počátku náročnější. Takových záludností je zde více. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že stačí týden, na vše si zvyknete a pak se vám bude jezdit jedna radost.

Infotainment je „fordovská“ klasika. Neurazí, ale ani nenadchne. Je trochu zastaralý a to grafikou i rychlostí, ale život s ním není rozhodně nijak otravný či nepříjemný. Potěší velmi dobré ozvučení interiéru. Pochvalu zaslouží také kaplička s budíky, které mají skvěle čitelnou analogovou stupnici tachometru s otáčkoměrem a digitální středy.

Obrovské plus náleží Fordu za zpracování interiéru. Použité materiály jsou kvalitní a perfektně slícované. Nic zde nevrže, vše působí velmi bytelně a téměř zde nenarazíte na vyloženě tvrdý ošklivý plast. Tedy opominu-li na kastlík před spolujezdcem. Velikým překvapením byly výplně zadních dveří, které jsou ze stejných materiálů, jako ty přední. To se jen tak nevidí. Většina automobilek vzadu dost šetří.

Pojďme ovšem dozadu, kde je to nejdůležitější. Prostor, to je synonymum pro Galaxy. Vpředu je samozřejmě místa na rozdávání a ani o odkládací místa není nouze. V druhé řadě jsou tři plnohodnotná sedadla, která lze posouvat dopředu/dozadu a ty krajní je možné dokonce lehce sklopit. Všechny tři sedadla nabízí Isofix, takže není problém vozit ve voze tři dětské sedačky vedle sebe. Prostoru pro nohy i hlavu je nadstandardně.

Chceme-li usadit nějaké pasažéry dozadu, musíme nejprve otevřít kufr, vyndat zadní roletu a poté už jen zmáčknout dvě tlačítka a zadní sedadla elektricky „vyjedou“. Je až neuvěřitelné, že to není za příplatek. Naposledy jsme tento systém měli v Land Roveru Discovery za více než dva miliony.

Přístup k zadním sedadlům je slušný a nastupování není nijak náročné. Ve třetí řadě se sice sedí vysoko a máte krátký sedák, ale místo nad hlavou i před koleny zbývá. Měřím 185 cm a dokážu si zde představit cestovat pár hodin v pohodlí.

No a velikou výhodou je také fakt, že můžete stěhovat opravdu velké věci či ve voze spát. Stačí stisknout 5 tlačítek v zavazadelníku a máte zde letiště, které pojme 2339 litrů nákladu. 5 místná konfigurace pak pojme 1301 litrů a 7 místná 300 l. Jedinou nevýhodou je, že druhá řada sedadel lze tlačítky pouze sklopit, nikoliv vyklopit, to už musíte ručně.

Jízda

Nikdy bychom nevěřili, že rodinné sedmi-místné MPV bude ve výsledku pohodlnější, než Superb na základních kolech. Podvozek je naprosto skvělý. Je komfortní a tuhý, ale ne přehnaně houpavý, takže se na vlnitých nerovnostech nerozhoupe jako parník. Kanály a další ostré nástrahy v městském provozu žehlí s naprostou jistotou, žádné rány, žádné otřesy, bravo! A to zde máme o palec větší kola (235/50/R18), nežli se dávají v základu.

S tímto komfortem by člověk čekal, že rychlejší nájezd do zatáčky bude velmi nepříjemným zážitkem. No, karoserie se vzhledem ke své výšce a měkčímu podvozku dost nakloní, ale rychle zatočí a je i tak velmi stabilní. Je to mnohem lepší, než jsme očekávali. Řízení je zde přesné, poměrně rychlé a není tolik přeposilované jako to vídáme u jiných automobilek. Odhlučnění je výborné a i dálniční cestování rychlostmi kolem 150 km/h je příjemné.

Motor

Jednotku pod kapotou již dobře známe z nedávné recenze hybridní Kugy, která také nabízela 2,5 litrový benzinový Duratec, který není přeplňovaný turbodmychadlem a je spojen s bezstupňovou převodovkou eCVT. Ta simuluje, že řadí, ačkoliv vůbec neřadí. Jakmile dáte pravou nohu na podlahu, tak začne motor trochu výt, ale není to žádné drama. Dynamika je slušná, ale rozhodně ne nijak závratná. Kdo by ale od takového vozu čekal „stovku“ za 7 vteřin. Galaxy ji zvládá za rovných 10 sekund. Když se ocitnete na německém „autobahnu“, tak jede až 185 km/h.

Dále je zde elektromotor a malá baterie (1,1 kWh). Brzděním se baterie nabíjí a elektromotor pomáhá při rozjezdech, ale máte-li nabitou baterii, hravě zvládne pocukávání v kolonách sám. To stejné platí o jízdě do cca 70 km/h, kdy zvládne udržovat rychlost, takže je spalovací motor zcela vypnutý a vy jedete na elektřinu. Nad 70 km/h se již nezapře odpor vzduchu a malý elektromotor nezvládne ani udržovat rychlost, natož pomaličku zrychlovat a vždy se automaticky sepne hlavní motor.

Jakmile plynový pedál stlačíte více, automaticky se nastartuje spalovací motor, což poznáte mírným zabručením, ale žádné cukání ani vibrace cítit nejsou. Pokud máte zapnuté radio, ani si toho nevšimnete. Chvilku trvá vychytat tu správnou hranici, kdy vůz zrychluje čistě na elektřinu, ale ještě se nezapne benzíňák, ale po pár dnech jsme to „chytli do oka“ a jízda po města tak byla velmi příjemná a úsporná.

Spotřeba je na tak veliké auto neuvěřitelná. Když jsme se snažili jet co nejúsporněji, tak jsme naměřili tyto čísla:

Město: 4-6 litrů

Kombinovaná: 5,3 l

Dálničních 130 km/h: 6,5 l

Okresky: 4 – 5 l (záleží na tom, jak je nabitá baterie)

Konkurence

S kategorií vozů MPV to asi bude brzy jako s dinosaury. V nabídce není opravdu moc přímých konkurentů. Mezi ty hlavní se řadí sourozenci v podobě VW Sharanu a Seatu Alhambra. Jedná se také o poměrně staré vozy, které byly lehce omlazeny. Nevýhodou u obou vozů je pouze jeden motor v nabídce – 1,4 TSI 110 kW. Cenově jsou na tom podobně, jako Galaxy, tedy okolo milionu korun.

Novinkou a alternativou pak může být nový Volkswagen Caddy Maxi, který má ale zcela odlišný charakter. Rozhodně vás nebude hýčkat takovým komfortem, výbavou, jednoduchou manipulací sedadel, dynamikou a kvalitním interiérem, jako Galaxy.

Ceny

Základní cenovka činí téměř 1,2 milionu, ale Ford má dlouhodobě zvýhodněné ceny, jež u Galaxy startují na 979 tis, což je slušný rozdíl. Dostanete krásně vybavený vůz se silným motorem a skvělou spotřebou.

Náš kus měl připlacenou barvu, větší 18 palcová kola, ergonomické sedadlo řidiče, sadu Technology a pár dalších drobností, takže se cena vyšplhala na 1 140 700,-.

Závěr

Ford opět dokázal, že umí vyrobit opravdu naprosto skvěle odladěný vůz, který je neuvěřitelně všestranný a kvalitní. I přes to, že zde praktičnost byla prioritou, tak dobře vypadá a skvěle jezdí. Podvozek je tuhý a opravdu velmi pohodlný. Pohonné ústrojí funguje výborně. Sice nenabízí oslnivou dynamiku, ale odvděčí se perfektní spotřebou. Ujede bez problému přes 1000 km. Uvnitř je opravdu místa na rozdávání a to ve všech řadách. Potěší také převaha měkčených materiálů. Ford Galaxy Hybrid je opravdu nadprůměrně dobrý společník, který si zaslouží 9/10 bodů.

Plusy

Podvozek

Spotřeba

Praktičnost

Jízdní vlastnosti

Kvalitní materiály

Odhlučnění

Design

Férová cena

Minusy

Lehce chaotické rozložení tlačítek na volantu

Ovládání ventilace/klimatizace je méně intuitivní