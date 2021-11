Test: Toyota Hilux 2.8D-4D – legenda do těch nejnáročnějších podmínek, která má ovšem veliké ale

Úvod

Hilux je pojem sám o sobě. Zná ho téměř každý, kdo se alespoň trochu zajímá o auta. Aby ne, má tradici od roku 1968 a proslavil se například v populárním Top Gearu, kdy jej čekala zkouška ohněm, vodou a demoliční koulí. Aby toho nebylo málo, tak pod ním byl nakonec odpálen dům i přesto vůz nastartoval.

Když se podíváte na snímky, ve kterých figurují teroristé a další „ostří hoši“ z východu, většinou se vozí na korbě právě zmíněného Hiluxu. Jedná se však o velmi staré exempláře, takže je obdivuhodné, že stále slouží. Jsou to zkrátka „držáci“.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Náš konkrétní kousek je po faceliftu, který se týkal jak exteriéru, tak interiéru. Novinkou je i nový motor o objemu 2.8 litru (čtyřválec) původem z Land Cruiseru. Ten nabízí v tomto segmentu nadprůměrnou dynamiku a skvělý mohutný zvuk. Laik by si dle zvuku mohl i myslet, že jde o šestiválec.

Exteriér

Vysoká příď vozu působí svalnatě a dravě. Je zde kontrastně orámovaná maska a nelze přehlédnout masivní kus plechu pod vozem. Ten vůz chrání před veškerými nástrahami, které drsné podmínky nabízí. Je tlustý cca 4 mm, takže snese opravdu hodně.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Na voze bohužel máme silniční pneumatiky, které schopnosti vozu dost limitují. Na druhou stranu je ale nutné říct, že nám téměř na všechny „offroadové hrátky“ stačily. Jedná se o rozměr 265/60/R18.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hilux je dlouhý jako týden před výplatou, což dokládá boční pohled na vůz. Vzadu je klasická korba, kde můžete převážet veliké a těžké věci. Hilux zvládá užitečné zatížení 1000 kg. Pod korbou nalezneme tažné zařízení, které je upevněné na železné konstrukci, které je cca 10 mm tlustá. Jelikož je zde dlouhý zadní převis, často se stane, že v terénu někde škrtnete, s tímto materiálem vám to ovšem může být celkem jedno. Zapřáhnout za něj můžete vlek vážící až 3500 kg.

Rozměry vozu – 5325/1855/1815/3085 mm (délka, šířka, výška, rozvor).

Hmotnost – 2205 kg

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Terénní vlastnosti:

Nájezdový úhel vpředu/vzadu – 29°/26°

Přechodový úhel – 23°

Maximální stoupání – 42°

Světlá výška – 255 mm

Brodivost – 700 mm

Interiér

Uvnitř je modernizace znát a rozhodně je to veliký posun kupředu. Jsou zde pohodlná kožená elektrická sedadla. Sedí se dost vysoko a výhled z vozu je parádní. Bez použití madla na A sloupku by se sem nastupovalo osobám pod 180 cm celkem špatně. Já měřím 185 cm a bylo to tak akorát, abych to dokázal i bez madla. Po nějaké delší cestě se může stát, že dojedete domů, je tma, myšlenkami jste někde jinde, otevřete dveře a vlastně z vozu vypadnete, jak na tu výšku nejste zvyklí. Volant by mohl být posuvný v delším rozsahu, takto mi k ideální řidičské pozici kousek chybí.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je to taková japonská klasika. Nepřehledný a občas i trochu nelogický systém, který je zastaralý. To stejné platí i o palubním počítači, který je umístěn mezi mimochodem krásně čitelnými analogovými budíky. Celková intuitivnost a ovládání vozidla není úplně nejlepší. A to i přes drtivou většinu klasických tlačítek.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér je na první pohled pěkný, ale jakmile si sáhnete na materiály kolem vás, je to smutné. Volant je sice kožený, ale na omak působí jako „plasťák“. Jasně, je to pracant, takže to není veliký problém, ale upřímně za tyto peníze bych si dokázal představit interiér alespoň na úrovni jeho konkurentů. Na druhou stranu ovšem potěší, že je zde nespočet odkládacích prostorů, dva uzavíratelné kastlíky v palubní desce a dva výsuvné držáky na nápoje.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru je zde dostatek a to jak vpředu, tak vzadu. Když jsem si sedl sám za sebe, tak mi zbylo dost místa před koleny i nad hlavou. Občas pick-upy mívají dost kolmé opěradlo v druhé řadě sedadel, což zde naštěstí nehrozí. Sedí se zde pohodlně a i přes kratší sedák bych si zde dokázal představit delší cestu. Lavici je možné jednoduše zvednout a naložit tak do vozu nějaká zavazadla v případě, že nechcete, aby vám lítaly v korbě.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Korba jako taková nabízí opravdu slušný prostor pro převoz věcí. Skvělou vychytávkou je elektrická roleta, která se ovládá pomocí nenápadných tlačítek v rozích korby.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jsou zde také oka, za která můžete připevnit to, co zrovna vezete. Bohužel to v konkurenčních pracantech často chybí, což je škoda. Tyto šikovná očka by měla být standardem. Potěší také LED osvětlení vnitřního prostoru.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Rozměry korby – 1525/1540/480 mm (délka, max šířka, výška). Šířku mezi podběhy jsme bohužel nedohledali, nicméně Hilux před modernizací nabídl 1090 mm.

Jízda

Za volantem máte pocit, že jste králem silnic. Napomáhá tomu jak výška, tak zvuk. Hřebenové řízení s hydraulickým posilovačem je překvapivě tuhé, dlouhé a pomalé. Při jízdě po běžných silnicích v nenaloženém stavu je jízdní komfort slabý. Vůz díky rámové konstrukci a listovým perům vzadu poskakuje jako kamzík. Paradoxně je to nejhorší na takové průměrně rozbité okresce. Veliké výmoly, při kterých se vůz už o několik centimetrů propruží už zvládá lépe.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

No, pojeďme ale tam, kam Hilux patří, mimo silnici. Nejprve zkoušíme typickou českou „polňačku“, jedeme 50 km/h a připadáme si pohodlněji, jak na okresce při stejné rychlosti. Zrychlujeme a pořád je to dobré. Pro Hilux je jízda 80 km/h po poli hračkou. Jakmile potkáte nějaké zatáčky či šotolinovou cestu, je to vzhledem k pohonu zadních kol i fajn zábava. Tedy pouze do okamžiku, než vám do toho začne mluvit stabilizace, která vás dost krotí.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Po chvilce se cesta mění z polní na lesní a přibývají náročnější překážky. Stačí lehké stoupání, příčná šikmá nerovnost a rázem se zkříží nápravy a zadní pohon tak nestačí. Přepínáme vůz do režimu 4H a ihned z místa odjíždíme.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Po nějakém čase zkoušíme stále náročnější výjezdy, kde je občas již potřeba aktivovat i uzávěrku zadního diferenciálu a redukci. V tomto režimu zdoláte na suchém povrchu téměř cokoliv. Trakce je neuvěřitelná a vše je perfektně sladěné. Zastavil nás až mokrý travnatý výjezd, kde se nešlo rozjet a kola se protáčela. Po chvíli se pneumatiky zalepily blátem, takže připomínaly spíš slicky a bylo jasné, že tuto překážku nezvládneme. Dalším limitem je pak přejezdový úhel.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Domů jsme jeli po dálnici, kde je jízda příjemná, odhlučnění do 130 km/h také. Na rychlejší jízdu ale opravdu zapomeňte, nejenom, že neuslyšíte spolujezdce, ale také se to dost výrazně projeví na dojezdu. A to i přes velikou 80 l nádrž. Co velmi oceňujeme je možnost manuálně aktivovat regeneraci filtru pevných částic, kéž by to nabízely všechny motory.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou bije 2.8 litrové naftové srdce s označením D-4D. Přeplňovaný čtyřválec je spojený s automatickou převodovkou s měničem. Té není co vytknout, má krásně plynulé rozjezdy a řadí hladce, byť trochu váhavě. Na volnoběh jsou znát lehké vibrace, ale při jízdě to odezní. Pochvalu zaslouží také hutný zvuk. Dynamika je v rámci konkurence nadprůměrná. Výkon je slušných 150 kW a kroutící moment činí 500 Nm. To jsou velmi dobré hodnoty. Akcelerace na stovku trvá 10,7 sekund, s manuálem je o více než půl vteřiny svižnější. Maximální rychlost je 175 km/h. Předjíždění na okresce je oproti nedávno testovanému Isuzu D-Max za odměnu.

Spotřeba paliva je lehce vyšší, při „eko tempu“ jsme naměřili tyto hodnoty:

Město: 9 litrů při klidném provozu, ve špičce klidně 12

Kombinovaná: 9,3 l

Dálnice: 10 l

Okresky: 7,5 l

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi přímé konkurenty patří například Mitsubishi L200, Isuzu D-Max, Volkwagen Amarok, Renault Alaskan, Nissan Navara nebo Ford Ranger.

Hilux není nejlevnější, nejpohodlnější, ale v otázce spolehlivosti bych si na něj vsadil. Jestliže potřebujete stroj do těch nejnáročnějších podmínek, neváhal bych. Pokud ovšem chcete brázdit spíš silnice a lehčí terény, Hilux nebude nejlepší volbou.

Ceny

Základní Hilux Live (Single Cab) stojí od 940 tisíc včetně DPH. Jde o verzi s kabinou pro dva. Nemá lakované nárazníky, má plechové disky a uvnitř chybí například automatická klima, veliký infotainment a další položky. Double Cab pro 5 pasažérů stojí od 989 tisíc (2,4D-4D 110 kW, manuální převodovka).

Doporučujeme ovšem připlatit alespoň za vyšší výbavu Active, která již obsahuje lité disky, lakované nárazníky, automatickou klimu, parkovací kameru, 8 palcový infotainment, výhřev předních sedadel a podobnou výbavu, která celkově tvoří takovou zlatou střední cestu. Double Cab Active stojí od 1 079 320,- (2,4D-4D 110 kW, manuál).

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dále je v nabídce výbava Executive, Invincible a námi testovaná Invincible Sport. Cena vrcholné verze s motorem 2,8D-4D startuje na 1 562 110,-. Včetně všech příplatků, které zde máme, se cena navýšila o více, než 100 tisíc korun čímž téměř atakuje hranici 1,7 milionu.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Toyota Hilux s motorem 2.8D-4D z Land Cruiseru ve výbavě Invincible Sport je skvěle vypadající charismatický pick-up, který je synonymem odolnosti a robustnosti. V terénu zvládá opravdu dost a vůbec nemáte pocit, že ho trápíte, naopak. Motor poskytuje v rámci třídy nadstandardní dynamiku a výkon, trumfne jej pouze šestiválcový Amarok. Za to vše ovšem budete muset překousnout vyšší cenovku a fakt, že je na silnici oproti konkurenci celkem prkenný.

Otázku spolehlivosti u nových vozů těžko hodnotit, ale podíváme-li se na předchozí generace Hiluxu, tak věříme, že u tohoto „nováčka“ půjde taktéž o mimořádně odolného jedince. Větší smysl by mi ovšem dával Hilux v nižší výbavě, který se poté s cenou dokáže vyrovnat svým konkurentům. Ti ale mnohdy nabídnou za stejné peníze automat a vyšší výbavový stupeň. Náš konkrétní kus v „plné palbě“ za více než 1,6 milionu si zaslouží 8/10 bodů.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Image – charisma

Prostor v kabině a výhled z vozu

Korba s oky a el. roletou

Terénní schopnosti

Motor – dynamika

Zvuk

Odolnost - robustnost

Minusy

Cena

Komfort na silnici

Infotainment a palubní počítač

Boční prahy zhoršují přejezdový úhel