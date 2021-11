TEST: Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid – SUV za férovou cenu, které jezdí za 4 litry

Úvod

Kuga je zde od roku 2008 a dnes se zaměříme na její nejnovější třetí generaci, která je v našem případě poháněná atmosférickou 2,5 litrovou benzínovou jednotkou kombinovanou s elektromotorem (HEV).

Na výběr jsou hned tři různé elektrifikované motorizace – mild-hybrid (mHEV), který kombinuje spalovací motor se startér-generátorem, jež pomáhá při rozjezdech, nicméně neumí jet čistě jen na elektřinu. Pak je tu klasický hybrid (HEV), o kterém je dnešní test. No a na závěr je tu plug-in hybrid (PHEV) s větší baterkou, kterou je možné dobíjet ze zásuvky.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Náš kousek je ve výbavě ST-Line X. Ta je druhá nejvyšší, vrcholem je pak luxusní specifikace Vignale. ST-line X sází na sportovně střižený vzhled, slušnou cenu a mnoho výbavových položek již v základu. Standardem jsou zde například elektrická okna a zrcátka, 18 palcová kola, automatická klimatizace, navigace, el. ovládané sedadlo řidiče, čalounění vinyl/premium velur, parkovací senzory, audiosystém B&O a mnoho dalšího.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Přední část vozu působí vzhledem k protáhlým světlometům trochu francouzským dojmem, což ovšem neznamená, že se to nepovedlo. Skvěle vypadá třeba maska chladiče a lakovaná karoserie až dolu. Máme zde příplatková 19 palcová kola (225/55/R19).

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu na první pohled zaujmou dvě koncovky výfuku po stranách. Je to až neuvěřitelné, ale jsou pravé, obě dvě. To se v dnešní době nevidí ani ve vozech, které stojí více než dvojnásobek. Celkově musím říct, že ačkoliv SUV moc nemusím, Kuga vypadá velmi dobře.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Rozměry 4614/1882/1690/2710 mm (délka, šířka, výška, rozvor).

Hmotnost – 1701 kg.

Interiér

Pozice za volantem je velmi dobrá a sedadla jsou pohodlná. Zde se nedá nic moc vytknout. Snad jen loketní opěrka by mohla být polohovatelná ve větším rozsahu. Volant padne hezky do ruky a potěší poměrně tlustý věnec a logicky rozmístěné tlačítka pro ovládání rádia a tempomatu. Celkově se mi líbí, že Ford nepodlehl tomu dotykovému šílenství, které vídáme v ostatních moderních vozech, ale je zde převaha klasických tlačítek s haptickou odezvou včetně kolečka hlasitosti. Vůz se tak ovládá jednoduše a zvládnete to i poslepu, což napomáhá bezpečnosti.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment má už nějaký věk, takže trochu zaostává a to jak grafikou, tak rychlostí a velikostí. Na druhou stranu je ale jednoduchý a jeho nedostatky nejsou nijak závratné, takže proč ne. Co už je ovšem horší, je pomalý virtuální kokpit, obzvláště u volby jízdních režimů si chvíli počkáte. Často se tak stane, že řadu několika režimů (eco, sport, normal, písek apod.) „přejedete“ a musíte klikat znovu.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Velikým plusem je možnost zvolit si druh tempomatu, který preferujete – normální, adaptivní a inteligentní. Co nás ovšem zklamalo, jsou bezpečnostní asistenti, kteří mnohdy nejdou vypnout, ale pouze omezit. I přesto ale zasahují zbytečně agresivně, mluvím hlavně o asistentu nouzového brzdění a o pomocníkovi, který vás má držet v jízdních pruzích.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se materiálů týče, tak je to takový průměr. Je zde několik druhů plastů, což může působit trochu neuspořádaně. Třeba výplně dveří by zasloužily o něco kvalitnější dekory.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Slícování je ovšem dobré a líbí se mi i otočný volič převodovky. Potěší také koženkou obšitý středový tunel.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru ve voze je dostatek a nouze není ani o odkládací prostory. Míst na odložení telefonu a dalších drobných věcí je tu mnoho. Vzadu si pohodlně sednu sám za sebe a ještě mám rezervu nad hlavou i před koleny (měřím 185 cm). Možná by neškodily trochu delší sedáky.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor je vzhledem k hybridní verzi lehce omezený. Klasická Kuga nabídne 645 litrů, my zde máme „pouze“ 581. Víko zavazadelníku je elektrické a nabízí funkci virtuálního pedálu, která funguje naprosto perfektně. Koncern VW by se mohl učit.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pod zadním nárazníkem je schované tažné zařízení, které je elektricky ovládané, což je velmi komfortní řešení.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Ford vždy vynikal skvělými jízdními vlastnostmi a Kuga tak není výjimkou. Podvozek je naladěn tak, aby zvládal i lehce dynamičtější jízdu a uspokojil tak tátu od rodiny, který rád řídí. Lehkou daní za to je komfort, který je průměrný. Já osobně bych na Kugu nepřiplácel 19 palcová kola. Na těch základních bude komfort tak akorát.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Veliké plus si zaslouží slušné řízení a odhlučnění vozu. Na palubě je příjemné ticho a to i díky hybridní koncepci vozu. Při mírně zatíženém plynovém pedálu se rozjíždí pouze na elektromotor. Klasický spalovací motor sepne až v moment, kdy chcete akcelerovat výrazněji. Je to systém, který v dopravních kolonách oceníte. Reálně tak ve městě ujedete 20 kilometrů a z toho skoro polovinu čistě na elektřinu. Systém nabíjení je automatický, takže se nemusíte o nic starat. Pokud nechcete brzdit nohou, můžete na voliči jízdních režimů zmáčknout „L“ a vůz začne výrazně rekuperovat. V klasickém režimu „D“ s nezatíženým pravým pedálem vůz nijak výrazně nebrzdí, aby se dobíjel, což je příjemné. Občas mě to na hybridech vadí.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Lehce svižnou jízdu Kuga umí skvěle, ale nemůžete čekat zázraky a moc tlačit na pilu. Když to přeženete, tak dost hrubě zasáhne stabilizace vozu, nic příjemného. Ale ve srovnání s koncernovými SUV jde o příjemnější a stabilnější svezení.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Jde o klasický hybrid, takže jsou zde dva motory. Malý elektromotor, který poskytuje 92 kW a 215 Nm a pod kapotou pak nalezneme 2,5 litrový čtyřválcový atmosférický motor Duratec (112 kW/200 Nm). Jeho kultivovanost je perfektní a je kombinován s automatickou bezstupňovou převodovkou eCVT. Celkový systémový výkon činí 140 kW. Dynamika je slušná, ale nijak závratná. Když pořádně šlápnete na plyn, máte trochu pocit, že máte pod kapotou vysavač, jde o monotónní hučení, nicméně není to tak otravné jako v jiných hybridech. Akcelerace na 100 km/h zabere 9,1 sekund a maximální rychlost činí 196 km/h. Ocenit musím zvuk motoru, který je obzvláště při studeném startu příjemné hutný a zvučný. Kdybych zavřel oči, rozhodně bych netipoval rodinné SUV.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největším trumfem je ovšem spotřeba. Jelikož jde o poměrně veliké auto, tak naměřené hodnoty při klidné jízdě jsou velmi slušné.

Město: 4 – 5,5 litrů

Kombinovaná: 5 l

Dálnice při 130 km/h: 7 l

Okresky: 3 – 4 l

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Mezi hlavní rivaly se řadí například Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tuscon, Volkswagen Tiguan, Škoda Karoq, Audi Q3, Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 nebo třeba Toyota Rav4. Konkurentů je opravdu celá řada, protože tento segment je naprostým fenoménem.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základ nabídky je Kuga ve výbave Trendline s motorem 1,5 Ecoboost (88 kW), která má poháněnou přední nápravu, manuální převodovku a stojí od 625 tis. Dále jsou v nabídce další výbavy Titanium, ST-line, ST-line X a luxusní Vignale.

Náš konkrétní vůz (hybridní ST-line X s automatem a pohonem předních kol) začíná na 793 tisících. Příplatek za pohon všech kol je 50 tisíc. Pokud bychom chtěli naftový motor 2,0 EcoBlue s automatem a čtyřkolkou se stejnou výbavou, tak zaplatíme 863 tisíc, tedy o 20 tisíc více, než za Hybrid.

Finální cenovka námi testovaného exempláře včetně příplatků činí 926 tisíc.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Ford Kuga Hybrid HEV je jednoduše skvělým rodinným vozem, který potěší řidiče svými jízdními vlastnostmi, skvělou spotřebou, slušnou dynamikou, líbivým designem, dobrou praktičností a to vše dostanete za velmi slušné peníze. A jelikož má pod kapotou veliký atmosférický motor, dá se předpokládat, že bude i spolehlivý. Navíc se jednoduše ovládá a nabízí skvělou ergonomii. I přes nějaké ty drobné chybky si zaslouží 8/10 bodů.

Ford Kuga Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Image

Jízdní vlastnosti

Řízení

Ergonomie

Praktičnost – prostornost

Spotřeba

Cena

Minusy

Zastaralý infotainment

Místy lacinější materiály

Na 19 palcových kolech trochu tvrdší podvozek