Volkswagen Caddy Maxi - 7 místný praktik - "užitkáč", který ovšem působí jako osobák

Úvod

Caddy je s námi již od roku 1979 a dnes se podíváme na nejnovější 5 generaci ve variantě s prodlouženým rozvorem. Je postaven na modifikované modulární platformě MQB. Oproti předchůdci Caddy sází na odvázanější design a zároveň poskytuje lepší komfort včetně veškerých bezpečnostních asistentů. Listové pera na zadní nápravě nahradily vinuté pružiny, což má za následek lepší komfort a jistotu při jízdě.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Výbava Style je velmi bohatá a kromě navigace je zde snad vše, co je k životu potřeba. Nabídne například elektrické dovírání posuvných a pátých dveří, veškeré moderní asistenty, adaptivní tempomat, automatickou klimu, výhřev sedadel, která jsou mimochodem potažená alcantarou s koženými boky a mnoho dalšího.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Caddy je na poměry konzervativního designu VW celkem odvážným, nicméně sami posuďte, zda je to krok vpřed, nebo naopak. Za nás je to fajn. Vyzdvihnout musíme obzvlášť zadní světla, která zaujmou na první pohled a vypadají skvěle. Z boku je vůz něčím mezi krabicí a MPV. Vpředu zaujme lakovaná mřížka v nárazníku v barvě karoserie, je to ovšem prvek, na který jsme si ještě nezvykli. Předek tak působí, jako kdyby šlo o elektrický vůz. Pokud bych si vůz chtěl koupit, volil bych určitě nějakou tmavou barvu, kde to tak nekřičí.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Rozměry – 4954/1855/1800/2970 mm (délka, šířka, výška, rozvor). Hmotnost – 1827 kg.

Interiér

Přední sedadla jsou pohodlná a dobře zpracovaná. Je zde použita alcantara, která působí až prémiovým dojmem. Pozici za volantem si najdeme velice snadno a ačkoliv sedadla nejsou elektrická, v Caddym nám to rozhodně nevadí. Volant je posuvný ve velikém rozsahu, což je také plus.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Celkové ovládání vozidla je snadné a jednoduché. Ocenit musíme perfektní multifunkční volant s klasickými tlačítky, se kterým je radost „pracovat“. Moc ostatních tlačítek už zde ale není, snad jen trojice „polodotykových knoflíků“ pod infotainmentem, které vás přesměrují na dotykovou obrazovku. Jelikož zde není připlacená největší obrazovka s navigací, máme zde kolečka na ovládání hlasitosti a ladění radia.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Trochu podivně ovšem vypadají veliké plastové plochy mezi virtuálním kokpitem a i okolo obrazovky zábavního systému. Ta má jinak slušné rozlišení, jednoduché ovládání a pracuje plynule.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Použité materiály jsou tvrdší a příliš nezaujmou, ale ani úplně neurazí. Na to, že jde o užitkový vůz, tak to celkem slušně maskuje. Důležité ovšem je, že interiér nijak nevrže a celkově je velmi dobře odhlučněný.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostor je největším trumfem „Caddylaca“. Vpředu máte dostatek prostoru okolo sebe, ale obzvlášť nadstandardně ho máte nad sebou. Pod střechou je tradiční úložný prostor, kam schováte celkem dost drobností. Další místa, kam si můžete odložit věci, jsou všude kolem vás. Vzadu se celkem pohodlně vejdou tři běžně vzrostlí jedinci a nebude chybět prostor na hlavu, ani na nohy. Třetí řada je určená spíše pro jedince měřící do 160 cm.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejvíc nás zaujalo, jak jednoduše se se sedadly manipuluje. Pokud chcete víc místa, je možnost třetí řadu jednoduše sklopit či úplně vyndat. Je to velmi jednoduše řešené, takže není třeba hledat návod.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pokud vám ani tak místo nestačí, můžete buď vyndat druhou řadu sedadel, nebo ji jedním táhlem sklopit tak, že vznikne už opravdu veliký prostor.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadelník pojme při 2 sedadlech 3105 litrů**, při pěti sedadlech 1720 l** a pokud máte ve voze 3 řady sedadel, tak pojme 446 l*.

*(Náklad do výše horní hrany opěradel). **(Náklad až po střechu).

Jízda

Jízdní komfort je na opravdu dobré úrovni. Od jízdy jsme nečekali žádné zázraky a byli jsme příjemně překvapeni. Běžné nástrahy městského provozu tlumí velmi dobře. Občas při ostré příčné nerovnosti lehce bouchne, ale není to nijak obtěžující. Podvozek je tedy naladěný naprosto ideálním způsobem. V běžném provozu zatáčí naprosto v pohodě. Rychlejší tempo už mu ovšem moc příjemné není.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řízení je stejné, jako u většiny nových Volkswagenů, takže se musíte smířit s tím, že je přeposilované a bez zpětné vazby. Příjemným společníkem byla 7 stupňová automatická převodovka DSG, která řadí hladce a plynule. Je sice dost zpomalená, ale jakmile se naladíte na pohodovou vlnu, kterou Caddy nabízí, budete s převodovkou nadmíru spokojeni.

Dobře zde také funguje Stop-Start v kombinaci s funkcí Auto-hold (na semaforu nemusíte stát na brzdě, vůz se rozjede až v moment, kdy mu dáte povel skrze plynový pedál). Když popojíždíte kolonou a chcete, aby se motor vypnul, prošlápnete brzdu až k zemi a motor se vypne. Pokud si naopak nepřejete, aby motor zhasl, zastavíte tak, že nesešlápnete brzdu až dolu, po zastavení vozu ji pustíte a motor se nevypne. Jakmile si na tento princip zvyknete, systém Stop-Start již nebudete muset po každém startu otravně vypínat.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Máme zde nejsilnější nafotvý dvoulitr v nabídce – 2.0 TDI 90 kW/320 Nm. V nabídce je ještě 55 a 75 kW verze tohoto dieselu a také benzinový 1,5 litrový motor o výkonu 84 kW či alternativa na stlačený zemní plyn.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dynamika naší jednotky je ve městě dostačující. Když s vozem cestujete sami bez nákladu, je to celkem přijatelné i na okresce či dálnici. Není to žádný rychlík, ale ani úplný louda. Akcelerace na stovku trvá 11,8 sekund a maximálka činí 186 km/h.

Problém ovšem nastane, naložíte-li do vozu dalších šest lidí a nějaké ty kufry. Pokud po Caddym pokukujete, doporučil bych určitě tento nejsilnější nafťák, klidně i s povedeným manuálem. Slabší jednotky bych určitě doporučil kombinovat s manuálem, se kterým přeci jen budete o fous rychlejší, vezmeme-li v potaz ospalé reakce automatu.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba nás nijak nepřekvapila, dalo by se říct, že naplnila naše očekávání, naměřili jsme tyto hodnoty:

Město: 6-8 litrů

Kombinovaná: 6,8 l

Dálnice: 7 l

Okresky: 5-6 l

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Základní pětimístné Caddy startuje s 55 kW motorem na 519 tis včetně DPH, silnější 75 kW verze vyjde na 580 tis. Za verzi Maxi s prodlouženým rozvorem připlatíte 74 tisíc. Jde však o základní verze, kde nejsou v základu lakované nárazníky, což nevypadá úplně hezky.

Mnohem lépe na tom je verze Caddy Life, která je takovou zlatou střední cestou. Nabídne jak lakovanou celou karoserii, tak i litá kola a lepší výbavu uvnitř. Začíná na 639 tis, ve verzi Maxi 715 tis. (75 kW).

Námi testovaná výbava Style začíná na 749 tis (90 kW, 6st. Manuál). Style Maxi přijde na 811 tis. Příplatek za automatickou převodovku činí 57 tis. Náš konkrétní kus s automatem tedy startuje na 868 tis. Když připočteme i příplatky, jimiž testovaný vůz disponoval, dostáváme se na 985 tis.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Volkswagen Caddy Maxi Style DSG je skvělým praktikem pro každý den, který dobře vypadá, je slušně vybavený, nabízí komfortní podvozek, úsporný motor a jednoduché ovládání vozu včetně manipulace se zadními sedadly. Manipulace po městě s ním není nijak obtěžující, na šířku je srovnatelný se Škodou Superb, na délku má o necelých 10 cm více.

Jde o velice zajímavou alternativou pro lidi, kteří nechtějí dodávku, ale zároveň jim nestačí prostor v klasickém kombíku a na 7 místné SUV nejsou finance. Jde o takovou náplast za vymírající segment vozů MPV. Někteří namítnou, že je drahý, ale schválně si srovnejte ceny třeba se Sharanem, Touranem, S-maxem či s Alhambrou. Sice nějaké ty chybky má, ale i tak jde o velmi povedený vůz, který má co nabídnout a oproti minulé generaci o poznání dospěl. Zaslouží si 8/10 bodů.

Volkswagen Caddy Maxi | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Praktičnost – variabilita, prostor

Jednoduchá obsluha

Komfortní podvozek

Slušná cena

Design

Odhlučnění

Spotřeba

Minusy

Dynamika motoru

Ospalé reakce převodovky

Tvrdší materiály uvnitř