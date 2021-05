Otestovali jsme auto roku 2021 – Toyota Yaris Hybrid, je opravdu tak dobrý?

Úvod

Yaris se vyrábí od roku 1999 a dnes se podíváme na jeho nejnovější čtvrtou generaci, která je pro Toyotu velmi důležitým modelem. Zajímavostí je, že se některé specifikace budou dokonce vyrábět u nás v Česku.

V testu zde máme vůz ve výbavě Elegant, která se vyznačuje bílou střechou a světlým interiérem. Výbava je velmi bohatá, nechybí zde moderní prvky jako automaticá dvou-zónová klimatizace, elektrická okna a zrcátka, vyhřívané sedačky, couvací kamera, 8 palcová infotainment, 7 airbagů, adaptivní tempomat a mnoho dalšího.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Musíme přiznat, že na fotkách se nám líbil, ale na živo je ještě lepší. Zamračené přední Bi-led světlomety s obří maskou působí jako by Vás chtěli sežrat. Vytažené blatníky dodají pocit robustnosti. Rozhodně nejde o nudné auto bez výrazu, které známe od německých automobilek. Na druhou stranu si jej konzervativnější zákazníci právě proto nekoupí a sáhnou radši po nějakém nudnějším, ale nadčasovějším konkurentovi. Autem roku 2020 byl Peugeot 208, který svým odvázaným „lvím“ designem šokoval. Yaris ho rok poté sesadil z trůnu, k čemuž mě napadá jediné – „král je mrtev, ať žije král!“.

Rozměry Yarise činí 3940/1745/2560 mm. Hmotnost je slušných 1165 kg.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Světlý interiér působí na první pohled vzhledem ke kompaktním rozměrům velmi vzdušně a prostorně. Po usednutí za volant mě překvapuje pohodlnost sedadel a pěkný tříramenný volant. Ideální pozici za volantem jsem si bohužel za celý týden vzhledem k omezenému podélnému nastavení volantu nenašel. Posed za volantem by mohl být nižší. Výhled vpřed je kvůli střednímu zpětnému zrcátku a vyššímu infotainmentu lehce omezený, ale není to nic hrozného. Pominu-li polokožená sedadla, tak jsou použité materiály v rámci kategorie průměrné. Vzhledem k ceně bych čekal alespoň palubní desku a pár dalších míst z měkčených plastů. Výplň dveří je ze zvláštního světlého materiálu, který vypadá jako nějaký koberec z recyklovaných zdrojů.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je zastaralý a nepřehledný. To samé platí i o palubním počítači. Ocenit ovšem musím přítomnost klasických tlačítek a koleček pro ovládání infotainmentu a klimatizace. V oblasti pod loketní opěrkou (která mimochodem nelze výškově ani podélně nastavovat) nalezneme několik tlačítek na ovládání jízdního režimu, obsluhu elektrického režimu EV, vypnutí (omezení) kontroly trakce a ovládání ruční brzdy.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odkládacích prostorů je zde dostatek. Vzadu nemám problém s prostorem pro nohy, když si sednu „sám za sebe“. Bohužel s místem na hlavu je to horší, když se úplně narovnám, tak se se svými 185 cm pod střechu o pár centimetrů nevejdu. Zavazadlový prostor nabídne kapacitu 286 litrů, což není úplně moc, ale vzhledem k celkové délce vozu pod 4 metry je to slušná hodnota. Pokud potřebujete naložit něco většího, je možné sklopit zadní sedadla a vznikne tak celkem slušný prostor pro převoz větších věcí.

Jízda

Jelikož jde o městský vůz, dalo by se očekávat pohodlně laděný podvozek, který bude ovšem nevhodný pro dynamickou jízdu mimo město. Pravdou je, že je nastaven naprosto ideálním způsobem. Komfort je i na větších 17 palcových kolech slušný a i přesto, že se v zatáčce karoserie vozu trochu nakloní, tak poskytuje skvělou přilnavost a poskytne překvapivě dobré jízdní výkony. Tuhost podvozku je velmi dobrá a pochvala se také line k tomu, že ačkoliv je zde vlečená zadní náprava, neozývá se zezadu nepříjemné bouchání při přejezdu nerovností, jak to známe z koncernů na platformě MQB. Oproti předchůdci pomohl i delší rozvor o 50 mm a z toho pramenící lepší stabilita.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dálnice je teritorium, kde většina kompaktů v této kategorii točí vysoko přes 3 tisíce otáček, což má za následek vyšší spotřebu a hlučnost. Dlouhé cesty jsou tak utrpením. V Yarisu je to naprosto v pohodě a dokázal bych si představit i cestu k moři. Tedy pouze za předpokladu, že by jela dvoučlenná posádka. Pro 4 dospělé pasažéry to na dlouhou cestu opravdu není. Pochvalu zaslouží dobré odhlučnění i při vyšších rychlostech.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Hybridní pohon spolu s bezstupňovou převodovkou e-CVT fungují na jedničku. Volič převodovky je při jízdě standardně v režimu „D“ a když jedete bez plynu, motor rekuperuje energii. Pokud chcete nabít akumulátor rychleji a máte před sebou delší klesání, je dobré zařadit „B“ a ihned cítíte, že vůz brzdí – rekuperuje o něco více. Dalším plusem je, že díky tomuto šetříte brzdy.

Pokud máte nabitý akumulátor alespoň na polovinu, můžete ve městě do 50 km/h jet čistě na elektrický pohon v režimu EV. Po překročení padesátky se EV mód vypne, nicméně pokud výrazně nestojíte na plynu, spalovací motor také neběží a jedete na elektřinu (do 130 km/h). Při rychlém sešlápnutí plynového pedálu se automaticky nastartuje benzinový motor, lehce zavrčí a začne konstantně zrychlovat.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Je zde benzinový atmosférický 3 válec o objemu 1,5 litru, který generuje 68 kW a 120 Nm. Jde o jednoduchou a spolehlivou pohonnou jednotku. Celkový systémový výkon včetně elektromotoru činí 85 kW (116 koní). Dynamika je na danou třídu velmi dobrá, což dokazuje akcelerace na stovku za 9,7 vteřiny. Maximální rychlost činí 175 km/h. Pocit zrychlení zde ovšem není úplně znát, což způsobuje převodovka, která nepřeřazuje - zátah je konstantní.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzhledem k použité hybridní technice, která pracuje automaticky, se zde pohybuje spotřeba na velmi pěkných hodnotách.

Město – v jízdním režimu eco jsem s trochou snahy dojel do práce za rovné 4 litry (15 km – okresky/město v ranní špičce). Skvělý výsledek!

Kombinovaná – výrobce udává 4,3 l/100km, což je hodnota, na kterou se opravdu můžete dostat, my jsme ovšem zkoušeli i ostřejší jízdu a tak byla finální hodnota necelých 5 l.

Při dálničních 130 km/h si bere okolo 5,5 l. Na okresce o litr méně.

Ceny

Základní Yaris ve výbavě Active s atmosférickým tříválcem 1,0 VVT-i o skromném výkonu 53 kW stojí 350 tisíc kourn. V našem případě zde máme výbavu Elegant v hybridním provedení, která stojí 530 tisíc, ale je zde téměř vše, co je k běžnému životu potřeba.

Vrcholem nabídky je výbava Premiere edition, která s hybridním pohonem stojí 555 tisíc. Oproti námi testovanému kousku nabídne navíc například head-up displej, výhřev volantu, ambientní osvětlení interiéru nebo bezdrátové nabíjení telefonu.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Yaris to nemá lehké, rivalů na trhu je opravdu mnoho. Mezi ty hlavní se řadí například Peugeot 208, Renault Clio, Citroen C3, Škoda Fabia, Dacia Sandero, Ford Fiesta, Seat Ibiza a Volkswagen Polo.

Dacia zaujme nejnižší cenou, Fiesta nejlepšími jízdními vlastnostmi a koncernové vozy – Fabia/Polo/Ibiza zase potěší konzervativnější zákazníky, kteří jdou zlatou střední cestou.

Závěr

Nový Yaris je opravdu povedené auto, které dozrálo jako dobré víno. Chtěl jsem napsat něco ve smyslu, že jde o skvělou nákupní tašku do města, ale ono tak úplně není pravda, protože není takto jednoúčelný. Není problém s ním vyrazit na opravdu dlouhou dálniční „štreku“. Pokud tedy sháníte všestranné malé auto, které má styl, je úsporné, ekologické, pohodlné, schopné mimo město a překousnete vyšší cenovku, je Yaris Hybrid skvělou volbou. Dokážu si představit, že bude buď druhým vozem v rodině, nebo hlavním autem pokud nepotřebujete prostorný rodinný kombík.

Toyota Yaris 1,5 Hybrid Elegant dostává 8/10 bodů.

Toyota Yaris Hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Spotřeba

Jízdní vlastnosti

Všestrannost

Image

Spolehlivost

Záruka 5 let/100 000 km na komponenty hybridního pohonu

Minusy

Vyšší cena

Zastaralý infotainment a palubní počítač

Lacinější materiály v interiéru