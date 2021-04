TEST: Mitsubishi ASX 2.0 4x4 LPG – poslední mohykán, který se zasekl v době. Je to ale špatně?

Úvod

ASX se vyrábí již od roku 2010 a má stále co nabídnout. Za tu dobu proběhlo několik plastik v podobě novějšího kabátu, ale základ vozu je stále víceméně shodný. V nabídce je aktuálně pouze dvoulitrový benzinový atmosférický čtyřválec s nepřímým vstřikem, který je v našem případě spojen s bezstupňovou automatickou převodovkou CVT a pohonem všech kol.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Na první pohled zaujme masivní a vysoká příď vozu, kterou známe od sourozenců Outlander a Eclipse Cross. Vyzdvihnout musím skvělé LED světlomety a celkově je předek zdařilý. Záď vozu je na můj vkus až moc subtilní a neodpovídající předku, jako kdyby patřil jinému vozu. Ale sto lidí, sto chutí a design je vždy subjektivní záležitostí. Nutno brát v potaz věk vozu a to, že se jedná pouze o další facelift, ze kterého designéři „vytáhli“ oproti jiným automobilkám dost. Laik by tipnul, že jde o „fungl“ nové a moderní auto.

Rozměry - 4365/1810/2670 mm (délka, šířka, rozvor). Hmotnost vozu činí 1565 Kg.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř je to už trochu slabší, zub času je zde znát a bohužel i to, že jde o jeden z těch levnějších vozů v segmentu kompaktních SUV. Konkrétně mám na mysli tvrdší plasty a infotainment, který i přes konektivitu Android Auto a Apple Carplay nezapře své roky. Z výbavy je zde asi vše, co potřebujete, pominu-li automatickou klimatizaci a různé bezpečností asistenty jako Side Assist, Line Assist apod. Je zde navigace, parkovací kamera, elektrické okna a zrcátka, možnost přepínat pohon 4x4 na 4x2 a mnoho dalšího.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie také lehce pokulhává, rozmístění některých prvků nedává smysl a vadí mi, že volant nejde nastavit v podélném směru ve větším rozsahu. Za celý týden jsem si nenašel úplně vhodnou řidičskou pozici. Dalším minusem je, že vozidlo stále pípá a něco se mu zkrátka nezdá. Také loketní opěrka by mohla být posuvná nebo delší. To už jsou ale jen detaily, které většinu lidí, kteří po takovém voze „pokukují“, trápit tolik nebude. Ocenit ovšem musím měkčený materiál v oblasti, kde si řidič odkládá pravé koleno – mnoho aut, které stojí dvojnásobek, tam mají levný tvrdý plast. Zde je vidět, že se někdo zamyslel.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost vpředu je naprosto v pořádku a je zde i dostatek odkládacích prostorů. Vzadu je situace horší, zadní lavice má krátké sedáky bez loketní opěrky. Měřím 185 cm, takže se dozadu ještě v pohodě vejdu, ale mít 190, tak mám problém s prostorem na hlavu.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jelikož máme v kufru nádrž na LPG, tak je objem zavazadelníků 419 litrů a nelze připlatit za zvětšení prostoru. V případě klasické verze bez LPG činí připlacený zvětšený objem 488 litrů.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

No, je to zkrátka vůz pro lidi, kteří nejsou nároční a prioritou je pro ně dopravit se z bodu A do bodu B v pohodlí. Na tuto úlohu je ASX perfektním společníkem. Já jsem ovšem náročnější typ řidiče, takže sice oceňuji, s jakým přehledem podvozek žehlí kanály a nerovnosti, ale jízda v zatáčkách je jak jízda (plavba) starými francouzskými vozy. Řízení je přeposilované, bez zpětné vazby a s moc dlouhým převodem. Člověk se při manévrech po městě cítí, jak kdyby točil kormidlem plachetnice. Nepotěší ani vysoká hlučnost od podvozku a aerodynamický svistot. Upřímně si nedokážu představit, jak by ASX jezdilo na základních 16 palcových kolech (215/70/R16), protože i na těchto 18 palcových (225/55/R18) byl vůz opravdu dost měkký a v zatáčkách lehce nejistý.

Příjemným překvapení je pohon všech kol, kdy si můžete volit mezi třemi jízdními režimy – pohon pouze předních kol 2WD, automatický pohon všech čtyř kol 4WD – preferuje přední nápravu a v případě horší trakce připojí tu zadní a poslední režim je 4WD Lock, kdy je „natvrdo“ připojen i pohon zadní nápravy. Schopnosti budou jistě převyšovat „poptávku“. V terénu zvládne víc, než Haldex čtyřkolky, které známe z koncernového Volkswagenu, ale taková Grand Vitara (test) je „strčí do kapsy“ všechny. Bezestupňová převodovka CVT funguje dobře, tedy až na zvuk připomínající vysavač, když výrazněji akcelerujete.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Velmi příjemným překvapením je pohonná jednotka MIVEC o výkonu 110 kW a 195 Nm. V dnešní době není moc motorů, které jsou takto jednoduché – atmosféra, nepřímý vstřik, žádný DPF filtr apod. Vzhledem k tomu patří tento agregát k těm opravdu spolehlivým. Dynamika není nijak závratná, akcelerace na stovku zabere 12,2 sekund a maximálka činí 190 km/h. Zajímavostí je, že když si koupíte tento 110 kW motor v kombinaci s manuálem a pouze předním pohonem, ASX akceleruje o 2 vteřiny rychleji.

Náš testovaný kus byl vybaven nádrží na LPG, díky čemuž se snižují provozní náklady. Můžete využívat jak benzin, tak plyn, záleží na Vás. Při studeném startu motor běží na benzin a po zahřátí se automaticky přepne na plyn, rozdíl drtivá většina uživatelů nepozná, včetně mě. Nemusíte mít z plynu strach, snad jen mít na paměti zákaz vjezdu do podzemních garáží. Zajímavostí je, že Mitsubishi LPG nemontuje v továrně, ovšem nechává si jej montovat od externího dodavatele, který na systém poskytuje záruku 5 let nebo 100 tisíc km. Za LPG připlatíte necelých 36 tisíc korun.

Spotřeba po městě je kolem 8 litrů, když se snažíte a je normální provoz. V případě ranních špiček, kdy pocukáváte kolonou, je nutné počítat s 10 l.

Kombinovaná spotřeba se dá držet na 7-8 l.

Jízda po okresních cestách v klidném tempu znamená 6 l.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Nutno hned na začátku napsat, že nové ASX se již nevyrábí a prodávají se pouze naskladněné kousky, takže pokud o něm uvažujete, neváhejte a vybírejte, dokud jsou. Jsem si také jist, že bude možné dostat od prodejce slušnou slevu, po které bude tento vůz opravdu zajímavou volbou.

Základní ASX stojí od 449 tisíc korun ve výbavě Inform. Náš kousek vychází na nějakých 650 tisíc, ale ještě musíte připočíst příplatky jako LPG a Sport paket, takže finální cenovka byla 708 tisíc korun.

Konkurence

Mezi hlavní konkurenty se řadí Škoda Karoq, Ford Kuga, Dacia Duster, Nissan Qashqai nebo Opel Grandland. Pokud je pro Vás prioritou cena, je nejpříznivější Dacia. Pokud si potrpíte na jízdní vlastnosti, běžtě do Kugy a jestliže je u vás na prvním místě spolehlivost s jednoduchostí, běžte do Mitsubishi.

mitsubishi asx | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Mitsubishi ASX je kus poctivého auta ze staré školy, které na první pohled působí jako nové, ale vlastně má jen nový kabát a pár detailů. Vůz je skvělou volbou pro většinu žen, důchodců a dalších méně náročných řidičů, kteří zkrátka chtějí spolehlivý, všestranný a jednoduchý vůz.

ASX si vysloužilo 6/10 bodů. Věřím ovšem, že výše zmiňovaná skupina řidičů by jej hodnotila klidně o dva body výš.

Plusy

Jednoduchost

Spolehlivost

Schopný pohon 4x4

Pohodlný podvozek

Provozní náklady

Cena

Minusy

Jízdní vlastnosti – náklony karoserie

Laciné materiály v interiéru

Ergonomie a zastaralost

Přeposilované řízení s dlouhým převodem

Menší zavazadelník

Hlučnost