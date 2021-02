Test ojetiny - Škoda Superb 2.0 TDI, za 400 tisíc manažerská limuzína

Úvod

Píše se rok 2016 a světu se představuje novinka, kterou společnost velmi dobře přijala. Superb třetí generace asi není potřeba nějak dlouze představovat. V roce 2020 přišel facelift, který kromě lehké modernizace exteriéru přinesl i nový turbodiesel s označením EVO.

Náš testovaný kus z AAA Auto byl vyroben v roce 2017, disponuje dvoulitrovým nafťákem s manuálem o výkonu 110 kW a kroutícím momentem 340 Nm. Stupeň výbavy Ambition je druhý nejnižší, nicméně tento konkrétní kousek má připlaceno skoro vše, co je potřeba – navigace, elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí, automatická klima, výhřev sedadel a mnoho dalšího. Chybí mi snad jen el. ovládaný kufr a modernější větší infotainment. Adaptivní tempomat by někdo mohl postrádat, nicméně mně osobně vyhovuje, že tu není. Je zde jen ten „obyčejný“.

Exteriér

Na první pohled se dá říci, že jde o velmi pěkné auto. Ostře řezané hrany, typicky profilovaná kapota a „zamračené“ světlomety působí stále moderně a šmrncovně. Celkové atraktivitě by hodně pomohla nějaká zajímavější barva a větší příplatková kola. V této konkrétní specifikaci je to trošku nuda, budete splývat s taxíky a služebními vozy.

Škoda Superb | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se velikosti týče, tak patří k těm větším ve své kategorii s rozměry 4861/1864/2841 mm (délka, šířka, rozvor). Váží 1485 kg.

Interiér

Uvnitř se nemohu ubránit srování s Octavií. Moc velkých rozdílů zde opravdu není. Nicméně interiér je zdařilý - ergonomie vynikající, celkově ovládání vozu je intuitivní a jednoduché. Občas jsou zde lacinější materiály, což bych u výše zmiňované Octavie toleroval, ale Superb by si již zasloužil více péče.

Škoda Superb | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pozice za volantem je výborná, sedadla jsou pohodlná, ale mají horší boční vedení. Cestující na zadních sedačkách mají pro nohy tradičně prostoru na rozdávání. Bohužel místa nad hlavou není moc, měřím 185cm a když se úplně narovnám, tak se pod střechu nevejdu. Zavazadlový prostor pojme 625 litrů (po sklopení zadních sedadel 1760 l). Odkládacích prostorů je zde dostatek.

Jizda

Jízdní vlastnosti jsou slušné. Komfortem neurazí, ale ani nenadchne. Nový Superb III (po faceliftu) je pohodlnější. Vzhledem k 17 palcovým kolům bych zde čekal měkčí projev tlumičů. Pokud zvolíte příplatkové „devatenáctky“, vytřesou z vás duši a bude trpět i podvozek. Odhlučnění podvozku by mohlo být také lepší. V zatáčkách je sice jistý, nicméně při ostřejším nájezdu do zatáčky se projeví nedotáčivost a náklon karoserie. Superb je zkrátka dálniční křižník.

Škoda Superb | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pohonná jednotka je poměrně kultivovaná a dobře odhlučněná. Dynamika je velmi dobrá. Stovku zvládne za 8,8 sekund a maximální rychlost činí 220 km/h. Dech ztrácí až při nepovolených dálničních rychlostech. Prodleva turba zde je, ale oproti starým motorům TDI je minimální.

Spolehlivost

Pakliže se o motor někdo staral, měnil olej dřív, než předepisuje výrobce a tankoval kvalitní palivo s aditivy, měl by být dobrou volbou. Realita je bohužel ale taková, že většina Superbů s tímto motorem sloužila jako služební vozy, taxíky a podobně, kde většinou bývá servis zanedbaný.

Pokud chcete vůz, který měl lepší život, koukejte spíše po benzinových TSI. I základní 1.4 TSI je výkonově dostačující, pokud nejezdíte často s plně naloženým autem. Musíte počítat s vyšší spotřebou, ale to zase vyrovná levnější servis.

Škoda Superb | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba

Město – Škodovka udává 4,8 litrů. Realita je taková, že se při klidné jízdě spotřeba pohybuje okolo 5,5 litrů, což je skvělé číslo. Když budete mít těžší nohu, tak zhruba o litr víc.

Kombinovaná – cestu do práce jsem zvládal za 5 litrů (okresky, město – cca 15 km). Když jsem měl těžší nohu tak 6 litrů. Při dálničních 130 km/h si vezme do 5,5 litrů.

Okresky – není problém jezdit za 4,5 litrů při klidném tempu.

Cena

Nejlevnější kusy se dají pořídit již od 270 tisíc korun. Ovšem bude se jednat o utrápené kusy s nájezdem nad 200 tisíc km, které jsou bez výbavy – absence xenonů, automatické klimatizace, velkého infotainmentu atd.

Od nějakých 310 tisíc korun již pořídíte vybavený kus, ale nájezd bude stále vyšší.

Pokud budete chtít Superb v pěkné výbavě s nájezdem do 80 tisíc km, budete si muset připravit okolo 450 tisíc korun. Náš testovaný kus stojí 430 tisíc a má najeto lehce přes 120 tisíc km.

Konkurence

Největším rivalem je koncernový sourozenec Passat, který je dražší, ale je o fous lépe zpracovaný. Mezi ostatní konkurenty patří třeba Ford Mondeo, Opel Insignia, Honda Accord, Peugeot 508, Renault Talisman, Citroen C5 nebo nedávno testovaná Mazda 6.

Superb oproti ostatním vyniká rozvorem (kromě Mondea) – prostor pro zadní cestující na nohy je bezkonkurenční, je jich obrovský výběr a má skvělou ergonomii.

Závěr

Superb třetí generace je vydařené auto pro každý den. V kombinaci s dvoulitrovým turbo dieselem se hodí spíše pro delší trasy. Jízda po městě je s ním sice příjemná, ale motoru nedělají krátké vzdálenosti nejlíp. Největší kámen úrazu je fakt, že je jen malé množství naftových Superbů, které neměly zanedbaný servis a bylo s nimi dobře zacházeno. Byl bych při výběru opravdu opatrný, nicméně když už naleznete nějaký opečovávaný kus, vydrží vám dlouho. Pokud nejezdíte velké vzdálenosti, je vhodnější benzinový motor.

Na druhou stranu je možná trochu zbytečné kupovat Superb v benzinu do města, to už vyvstává otázka, zda není lepší volbou menší Octavia, která je téměř totožná, jen menší a do města tím pádem vhodnější. A samozřejmě o dost levnější (s motorem 1.5 TSI, slušnou výbavou a nájezdem do 50 tisíc km za ní dáte do 400 tisíc korun).

Pokud ovšem trváte na Superbu, rozhodně to není špatná volba. Doporučujeme buď tento 2.0TDI 110 kW a nebo dvoulitrové TSI, případně slabší 1.4 TSI.

Superb III 2.0 TDI dostává 7.5 bodů z 10.

Škoda Superb | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Spotřeba

Dynamika

Praktičnost

Ergonomie

Jednoduchost

Minusy

Často zanedbaný servis

Nudný – neoriginální

Málo místa na hlavu pro zadní pasažéry

Podvozek by mohl být lépe odhlučněný

Místy laciné materiály v interiéru