Taxikářská legenda z „osmdesátek“ – Mercedes W124

Úvod

Model v roce 1984 navázal na úspěšného předchůdce W123, jenž si vysloužil přezdívku piano. V roce 1995 ikonickou W124 nahradil model W210 přezdívaný masařka a započal novou éru značení modelů - E class.

Mercedes W124 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Teď už ale k našemu testovanému kousku, který má označení 300E. Pod kapotou pracuje benzinový třílitrový šestiválec o výkonu 132kw s automatickou čtyř stupňovou převodovkou. Tento konkrétní vůz byl vyroben v roce 1987 a do ČR dovezen v roce 1993. Jedná se o první verzi před faceliftem, která se liší především přední kapotou a maskou.

Interiér

Materiály uvnitř jsou příjemné a celkový pocit z interiéru je velmi útulný. Dílenské zpracování je povedené. Výbava je i na dnešní poměry slušná - klimatizace, elektrická okna, kůže atd. Nicméně jiné vybavenější W124 mohou nabízet i elektrická sedadla s výhřevem, elektrický šíbr, elektrickou roletu na zadní okno a mnoho dalších příplatků. Co mi nevyhovuje je vysoký posez za volantem a vlastně i obrovský volant, díky kterému si nemohu najít ideální pozici.

Mercedes W124 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie není nejlepší a bohužel kožený interiér občas umí pěkně zavrzat. Nicméně je nutné brát v potaz to, že má již přes 30 let a skoro čtvrt milionu kilometrů najeto, dalo by se tedy říct, že je akorát zajetý.

Mercedes W124 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Jak jezdí? Jako loď na kolech. Podvozek je naladěn velmi komfortně, nerovnosti filtruje skvěle, avšak na rychlé průjezdy zatáček zapomeňte. Sice to umí, ale je znát, že na to není auto stavěné nehledě na mizerné boční vedení sedadel. Naklání se jako záoceánský parník při bouřce. Celý pocit jako z lodi podtrhuje volant, který ve mně evokuje spíš kormidlo. Vyzdvihnout musím rejd (45°), díky němuž je manévrovatelnost opravdu na dobré úrovni. Řízení je bez zpětné vazby s dlouhým převodem. Převodovka řadí hladce, ale dlouho, takže pokud potřebujete předjet na okresce kamion, doporučuju manuálně podřadit.

Mercedes W124 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Atmosférický motor je skvělý, dynamikou předčí mnoho nových aut, má úžasně kultivovaný projev s pěkným zvukem a lineárním zátahem. Ve vysokých otáčkách umí pěkně zařvat. 4 stupňová převodovka sice řadí plynule a hladce, ale velmi pomalu. Při dálničních 130 km/h točí lehce přes 3000 otáček, takže jde o příjemného společníka i na delší trasy.

Spotřeba paliva se při klidné okreskové jízdě pohybuje okolo 8 litrů, ve městě si vezme klidně 12 litrů.

Mercedes W124 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spolehlivost



Obecně platí, že staré Mercedesy jsou "držáci" a nemají problém najet milion kilometrů, pokud člověk auto řádně servisuje. Pozor se musí dávat na korozi, kterou jsou pověstné. Zlobit může také systém vstřikování paliva Ke-jetronic, případně doporučuji dávat pozor na kabelový svazek elektroinstalace, který byl v letech 1991-96 velmi nekvalitní a hrozí riziko, že se rozpadne (toto riziko platí pro více modelů-motorů Mercedes z těchto let). Za nový svazek dáte kolem 15 tisíc. Obecně platí, že čím jednodušší auto, tím spolehlivější, takže pokud chcete nejspolehlivější W124, kupte atmosférickou 200d bez výkonu a výbavy.

Ceny - sedan

Nejlevnější čtyřválcové W124 stojí okolo 40 tisíc. Jedná se většinou o velmi zašlé vozy, které budou vyžadovat velikou péči a finanční „injekci“.

Pěkné čtyřválce se dají pořidit okolo 80 tisíc.

Pokud chcete námi testovaný (druhý nejsilnější – 132kw) benzinový šestiválec, musíte si připravit alespoň 90 tisíc, nicméně pokud chcete zachovalý kus, který nebudete muset nejdřív důkladně „oservisovat“, připravte si cca 120 – 180 tisíc.

Vrcholný šestiválec o výkonu 162/170kw je nejdražší (když nebereme E500) a budete muset ještě připlatit.

Ceny u ostatních karosářských variant jsou velmi různorodé, kombi jsou nejlevnější, coupe cca o 20% dražší než sedany a ceny kabrioletů jsou již velmi vysoko – 300-500 tisíc.

Mercedes W124 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr



Závěrem se dá říct, že Mercedes W124 je pohodlné a spolehlivé auto, které na popularitě mezi nadšenci roste, podobně jako roste cena zachovalých kousků se zajímavým motorem a výbavou. Starší kusy mají přes 30 let, tudíž pokud koupíte pěkný kus, je možné jej přihlásit na veteránské značky a platit tak minimální povinné ručení.

W124 si zaslouží 8/10 bodů.